El CEIP Camino Largo y el IES Granadilla de Abona, premiados por el Ministerio de Educación por sus planes de lectura

El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes acaba de reconocer la labor realizada en dos centros educativos de Tenerife para el fomento de la lectura, y ha concedido al CEIP Camino Largo de La Laguna y el IES Granadilla de Abona el primer y segundo premio, respectivamente, a Planes de Lectura correspondientes al curso 2024/2025, en la categoría de centros situados en municipios de más de 5.000 habitantes. Este certamen reconoce el esfuerzo realizado por las comunidades educativas de todo el país y su contribución a la mejora de la calidad de la educación. En total, han sido premiados una docena de centros de todo el territorio nacional, y que ahora recibirán 7.500 euros cada uno para mejorar la dotación de las bibliotecas escolares, entre otras acciones que deseen poner en marcha.

El CEIP Camino Largo ha obtenido el primer premio a nivel nacional gracias al plan de lectura Cada página, un paso más en el camino, a través del cual impulsa la lectura con el objetivo de mejorar la competencia lingüística, la comprensión lectora y el hábito lector del alumnado. Esta iniciativa fomenta también la implicación de las familias, así como las relaciones con otros proyectos educativos puestos en macha en el colegio lagunero. Más allá de los objetivos pedagógicos, Cada página, un paso más en el camino busca crear una comunidad lectora entre los menores alumnos y en el que cada libro es un «paso compartido en el camino de aprender y crecer juntos», reza la memoria del proyecto. Esta propuesta ahora premiada incluye, entre otras iniciativas, el concurso de bookface –fotografías que se realizan encajando la cara o una parte del cuerpo en la imagen de la cubierta de un libro–, las actividades con motivo del Día del Libro o la participación en los proyectos Pequeños Gigantes de la Lectura o Lectura de décimas, entre otras.

Visitas relevantes

La directora del CEIP Camino Largo, Mónica Montesdeoca, explica que gracias a este reconocimiento económico que ahora reciben podrán ampliar la biblioteca, comprar libros e invitar a autores a que participen en alguna de sus actividades. En este sentido, la docente destaca la importancia de que escritores nacionales puedan visitar este centro, ya que «multiplican en los niños el gusto por la lectura».

Un grupo de alumnas del CEIP Camino Largo de La Laguna leen en un espacio público del municipio. / El Día

Sin embargo, las actividades no se limitan únicamente a las instalaciones escolares puesto que también acuden a una cercana residencia de ancianos para que los alumnos lean a los usuarios. «Así descubren también la importancia de leer en voz alta a otra persona y que puedan ser escuchados. Además, de esa forma lo unimos con nuestros proyectos de solidaridad», indica Montesdeoca. Otra de las iniciativas desarrolladas incluye la lectura en espacios al aire libre cercanos al centro o que los alumnos mayores lean a los más pequeños.

Comunicación

Además, la concesión de este premio por parte del Ministerio anima ahora al centro a continuar trabajando en esta línea. «Para los chicos ha sido un orgullo increíble que nos hayan reconocido», expresa la maestra, quien también habla de cómo ayuda la lectura «a desarrollar las capacidades y conocimientos que los alumnos deben trabajar en el día a día del aula». En esta línea, el plan de lectura Cada página, un paso más en el camino también aborda la mejora de la forma de expresarse: «Si lees bien, te comunicas bien, y todo eso tiene muchos beneficios».

Secundaria

Por su parte, el IES Granadilla de Abona ha ganado el segundo premio con su plan de lectura De Lo(e)c(t)uras y otras historias. Esta era la segunda vez que se presentaban al concurso convocado por el Ministerio de Educación y la finalidad de su proyecto es que el alumnado sea capaz de comprender diferentes lecturas, pero también que pueda expresarse correctamente, desarrollando, así, el espíritu crítico y la capacidad de reflexión desde una perspectiva inclusiva. En este proyecto participan unos 700 estudiantes de Educación Secundaria y Formación Profesional Básica, aunque las iniciativas también llegan de forma puntual a alumnado de Bachillerato y el Aula Enclave. Este proyecto contempla actividades como los booktrailers –vídeos de corta duración con los que se promociona un libro–, el plan lector al aire libre, la representación teatral de La isla de la psicoterapia, el amigo invisible de libros entre el profesorado del centro o una exposición.

Antonio Miguel Alcázar es docente y coordinador del plan de lectura del IES Granadilla de Abona y explica que en esta iniciativa participan todos los departamentos del instituto para así también fomentar la expresión oral. En este sentido, el profesor recuerda que el alumnado, especialmente el que cursa sus estudios de Secundaria, «está inmerso en el mundo digital y lo quieren todo en ese formato». Por eso, en el centro del sur de Tenerife han hecho hincapié en que los jóvenes conozcan los servicios que ofrece la biblioteca, que se acerquen a este espacio y retiren un libro. Pero para ello también se han valido de las nuevas tecnologías, para que así los estudiantes se sientan en su salsa. «Así los motivamos, y por eso también les propusimos grabar vídeos y un pódcast», relata Alcázar.

Renovación

El profesor celebra los beneficios que ofrecen los planes de lectura en el día a día de la educación: «Se nota que les son más fáciles algunos conceptos si tienen esa base lectora, y eso se produce en muchas materias diferentes». Ahora, el centro empleará los 7.500 euros del premio otorgado por el Ministerio de Educación para mejorar la biblioteca puesto que este instituto tiene más de 50 años y es necesario renovar el mobiliario.