Canarias incumple el plazo y aún tiene en el ‘limbo’ a un millar de interinos

Cerca de un millar de trabajadores de la Administración General de la Comunidad Autónoma llegaron al cierre del año 2025 sin la consolidación de sus puestos de trabajo después de cuatro años desde que se iniciaran los procesos de estabilización de interinos en las instituciones públicas. Se trata en su mayor parte de las categorías de auxiliares administrativos, personal de servicios complementarios, auxiliares educativos, ayudantes de cocina, cocineros, conductores, mantenimiento o subalternos, que engrosan la mayoría de las categorías del personal laboral que acumula interinidades y contratos en abuso de temporalidad. Quedan por adjudicar los puestos, los nombramientos y la toma de posesión de las plazas.

Los últimos trámites de la estabilización rebasan 2025, un año después del plazo establecido por la ley -31 de diciembre de 2024- para que los procesos estuviesen finalizados. La Ley 20/2021 de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público estableció un plazo de tres años para estabilizar al personal interino en abuso de temporalidad del sector público, lo que en el caso de la Administración autonómica canaria afectaba a unas 20.000 personas en nómina de las instituciones en sus diferentes ámbitos: Administración General, Sanidad, Educación y Justicia.

Pero los procedimientos se pusieron en marcha con lentitud ante la avalancha de afectados que tenían que presentar sus méritos para acceder a la estabilización de sus plazas, lo que generó más burocracia debido a que se trata de procesos garantistas, sujetos a recursos e impugnaciones. La Dirección General de Función Pública puso en marcha 188 procesos de estabilización en 2022, pero el cambio de gobierno tras las elecciones de mayo de 2023 ralentizó los procedimientos, a lo que se ha unido la falta de personal de la que adolece Función Pública, que ha obligado a aplicar varios planes de choque para incrementar la plantilla y hacer frente a este trabajo extra impuesto por la UE a España para reducir la interinidad en el sector público.

El año 2024 finalizó sin consecuencias para las administraciones que han incumplido la ley 20/2021, aunque con el apercibimiento del Gobierno central de que finalizasen los procesos a la mayor celeridad posible. Un año después, un tercio de la plantilla a estabilizar en la Administración General sigue pendiente de la adjudicación de sus plazas y de la firma, los últimos pasos para garantizar esa tan ansiada estabilidad, aunque ya las listas definitivas les hayan otorgado formalmente sus puestos.

Interinos afectados y sindicatos advierten que la realidad de los procesos de estabilización es que ha finalizado la gran mayoría de las convocatorias -solo quedan seis de 180- pero las categorías donde hay más personal son las que aún quedan por rematar. El objetivo tras el verano era finalizar estos grupos pero se dilató la publicación de las listas definitivas debido al elevado número de trabajadores y las incidencias que han jalonado los trámites, sujetos también a múltiples factores que los ralentizan, como jubilaciones de algunos de los afectados, bajas médicas, recursos, etcétera.

En el caso de los laborales, que es el colectivo más numeroso de interinos que ha entrado en la estabilización, antes de la puesta en marcha de la Ley 20/2021 la temporalidad afectaba al 69% de la plantilla. Las ofertas de estabilización que se activaron en 2022 incluyeron un total de 3.316, lo que permitirá reducir el porcentaje de temporalidad hasta el 26% cuando culminen los procedimientos, ya que quedarían cerca de 2.000 trabajadores más pendientes de consolidar sus puestos de trabajo, muy lejos del 8% de temporalidad que exige Europa. Una vez finalice la estabilización, serán 5.710 los laborales que serán fijos, el 74% de la plantilla.

En relación con los funcionarios, la temporalidad a mitad de año se situaba en el 57%, con 2.889 empleados en situación de temporalidad, mientras que el 43% restante son funcionarios de carrera, un total de 2.202.

De hecho, además de acabar con el abuso de temporalidad que lastra el funcionamiento de los servicios públicos, el otro objetivo de la ley estatal era el de reducir la tasa de interinidad en el empleo público hasta una media del 8% por esa exigencia de la Comisión Europea a España, que es uno de los países de la UE con mayor temporalidad. Sin embargo, todos los datos coinciden en que este proceso extraordinario de estabilización no servirá para reducir la tasa a las peticiones de Bruselas. Se estima que cuando se estabilicen los interinos que se encuentran inmersos en los procesos en marcha la tasa seguirá estando alrededor del 20% e incluso por encima.

Los sindicatos están consultando con sus asesores jurídicos la posibilidad de interponer demandas contra la Administración por su anormal funcionamiento, ante la dilación que han sufrido los procesos de estabilización y el incumplimiento flagrante de la ley. Una de las opciones que se barajan son las reclamaciones patrimoniales por el abuso de temporalidad y estar más de cuatro años pendientes de estabilizar el puesto de trabajo. No obstante, cualquier recurso o demanda tendrá que esperar a que se cierren definitivamente los procesos, algo que se espera que suceda en el primer trimestre de 2026. El personal afectado está aún en la incertidumbre hasta que se adjudiquen las plazas y tomen posesión y cuestionan la escasa información por parte de Función Pública.