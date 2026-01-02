La borrasca Francis 'desconecta' a Canarias por aire: 13 vuelos afectados en La Palma y El Hierro

La borrasca Francis está provocando cierto caos en el transporte aéreo interinsular en Canarias: las lluvias y el viento en La Palma y El Hierro dejan a centenares de pasajeros en tierra justo en plenas fiestas navideñas.

Según fuentes de Aena, en total se han visto afectados 13 vuelos, once de ellos en La Palma, donde solo han podido operar este viernes un total de seis rutas. La mayor parte de las conexiones afectadas por las inclemencias meteorológicas corresponden a vuelos con Tenerife y Gran Canaria, salvo un vuelo procedente de Holanda que tuvo que ser desviado desde el aeródromo de Los Cancajos al aeropuerto Reina Sofía en el sur de Tenerife.

A estos se suman otras dos conexiones con El Hierro que fueron finalmente canceladas: una con Tenerife y otra con Gran Canaria.

Colas en el aeropuerto Tenerife Norte este viernes 2 de enero. / El Día

La Palma, el gran problema

Desde el día de Año Nuevo el aeródromo palmero empezó a experimentar problemas de conectividad y ya este 2 de enero la situación ha ido a peor. En concreto, seis vuelos tuvieron que regresar durante la mañana a sus aeropuertos de origen, los dos de Tenerife y el de Gran Canaria, mientras que otros cinco vuelos interinsulares fueron cancelados. Tampoco pudo aterrizar un vuelo procedente de Ámsterdam, que fue desviado a Tenerife Sur.

En el caso de El Hierro, son dos los vuelos afectados: el primero de ellos procedente de Gran Canaria tuvo que regresar a Gando y posteriormente fue cancelado mientras que también se suspendió una ruta con Tenerife Norte.

Según AENA, en el resto de aeropuertos de Canarias no se han registrado más cancelaciones por el mal tiempo, aunque sí se producen algunos retrasos.

Pasajeros en tierra

La situación está provocando colas en los aeropuertos de Canarias, tanto en la propia Isla Bonita como en los aeródromos de las dos capitalinas. Así, se unen los pasajeros que esperan la posibilidad de que su vuelo salga como los que han tirado la toalla e intentan cambiar su billete.

Es el caso de Ana Alonso, palmera residente desde hace años en Tenerife y que tenía previsto viajar este 1 de enero a su tierra para pasar unos días con su familia. No fue posible y la joven optó por volver a casa para intentarlo este viernes.

"Me dijeron que no iba a salir así que cambié para este viernes confiando en que podría ir", explica Alonso quien se encontró con la misma situación al llegar en la mañana de este 2 de enero a la terminal de Los Rodeos. "Después de estar esperando una hora nos avisaron de que se cancelaba", añade antes de explicar que "las opciones era cambiar para otro día o ir en barco".

Pero Ana Alonso no quería arriesgarse a no pasar el día de Reyes con su familia y "sobre todo con los niños", dice en alusión a sus tres sobrinos. Entre ellos, el caso "especial" es el más pequeño: "Tiene solo dos años y vive en el extranjero, así que son pocas las veces que podemos verlo" explica antes de añadir que "quería salir hoy sí o sí".

Esperar... o en barco con oleaje

De ahí a que se decidiera al barco, cuestión que para Alonso estaba implicando pasar todo el día en Tenerife Norte: "Nos han dado un bono para comer y nos ponen una guagua para el muelle de Los Cristianos", comenta mientras sigue confiando en poder recalar esta noche en La Palma.

Eso sí, sabe que no será un trayecto fácil. La borrasca Francis también está dejando consecuencias en el mar y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene los avisos por fenómenos costeros adversos al menos hasta el domingo.

El fuerte oleaje implica que la ruta entre Tenerife y La Palma será más traicionera de lo habitual si bien por el momento no se están registrando cancelaciones en las salidas.