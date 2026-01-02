La borrasca Francis deja a tres aviones sin aterrizar en La Palma y varias guaguas sin servicio en Tenerife

El aeropuerto de La Palma sigue registrando numerosos problemas a consecuencia de las inclemencias del tiempo. Los efectos de la borrasca Francis, que alcanzó este 1 de enero a Canarias, han dejado en las primeras horas de este viernes al aeródromo palmero sin tres aterrizajes.

Según Controladores Aéreos, tres vuelos interinsulares se vieron obligados a dar la vuelta y regresar a su aeropuerto de origen debido a las "severas" turbulencias en las maniobras de aproximación a la pista.

En concreto, se trata de dos conexiones con el aeropuerto Tenerife Norte y otra con Gran Canaria. Pero además, según Enaire las condiciones de meteorología adversa sigue ocasionando problemas en la regulación en otros aeródromos, como Tenerife Sur y Gran Canaria, aunque sin especificar cancelaciones o retrasos.

Teniendo en cuenta las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) de que la borrasca Francis seguirá al menos hasta el fin de semana sobre el Archipiélago, tanto Enaire como AENA han usado sus redes sociales para pedir a la población que consulte el estado de su vuelo.

Problemas en Tenerife

El transporte está siendo el principal sujeto de las incidencias del clima, ya que en el caso de Tenerife, a los problemas de vuelos se suman los traslados por tierra. Esta misma mañana, Transportes Interurbanos de Tenerife (Titsa) avisaba de que en ejecución del Plan Insular de Emergencias varias de sus líneas han visto canceladas sus rutas.

Las líneas afectadas por esta suspensión son 341, entre el Teleférico y El Portillo Bajo; 342, Costa Adeje - El Portillo; 348, Puerto de la Cruz - Cañadas; y la ruta 369 de servicio especial entre Buenavista y Teno.