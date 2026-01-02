Aumentan a 17 los vuelos afectados por la borrasca Francis en Canarias
A media tarde de este viernes se han producido ocho cancelaciones y nueve desvíos
Ocho cancelaciones y nueve desvíos se han producido este viernes en los aeropuertos de La Palma, Tenerife y El Hierro por la borrasca Francis que afecta a Canarias.
La Palma es la isla más perjudicada con siete desvíos y siete cancelaciones, según ha informado Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena).
En el aeropuerto de La Palma se ha registrado un desvío a Gran Canaria, cuatro a Tenerife Norte y dos a Tenerife Sur.
También cuatro cancelaciones de vuelos previstos a Tenerife Norte, dos a Gran Canaria, uno a Tenerife Sur y otro vuelo desde Tenerife Norte a La Palma.
El Hierro y Tenerife
En el aeropuerto de El Hierro tuvieron lugar un desvío a Gran Canaria y una cancelación a Tenerife Norte.
Y en Tenerife Norte un desvío de un vuelo de Sevilla que aterrizó en Gran Canaria.
