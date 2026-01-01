Un regalo de Reyes por adelantado: Muriel, la primera niña nacida en Tenerife, llega al mundo sin cuartos ni campanadas

En una habitación de la tercera planta del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, los tenues rayos de luz del lluvioso primer día del año 2026 iluminan el rostro cándido de Muriel Reyes. Con apenas 12 horas de vida, la pequeña duerme en los protectores brazos de su madre, Saray Guevara, que no le quita el ojo. Sus cachetes sonrosados y su sonrisa inocente — que le dedica de vez en cuando a su madre cuando la escucha hablar — son uno de los mejores regalos que podría haber traído el nuevo año a su familia, que la esperaba para el día de Reyes. Un pequeño gran tesoro al que después de nueve meses ya le ponen cara.

Muriel Reyes, con un peso de 3.415 gramos, es la primera niña nacida en 2026 en Tenerife y el tercer bebé nacido en las Islas en este primer día del nuevo año. La pequeña dormita plácidamente en los brazos de su madre envuelta en una sábana y cubierta con su gorrito de lana rojo. Su tranquilidad parece contagiar a toda la planta de maternidad, pues ni un solo llanto rompe la paz que se respira. Iba a llegar el 6 de enero, pero prefirió adelantarse. "Es un regalazo", confiesa su madre, que se muestra reconfortada por poder disfrutar de una fecha tan señalada como la visita de los Reyes Magos también con sus dos niñas mayores: Mariam, de 14 años, y Melany, de 13.

Muriel, primer bebé de 2026 en Tenerife / Andrés Gutiérrez

Explorando el mundo

A Muriel aún le cuesta un poco saber siquiera qué ha ocurrido. Hace apenas 12 horas flotaba en la calidez del vientre materno, el único lugar que había conocido en estas últimas 39 semanas. Ahora, lucha por abrir los pequeños ojos que habían permanecido cerrados durante tanto tiempo, pues aunque lo que vea sean aún siquiera espejismos del mundo, cualquier pequeño estímulo es excitante en este nuevo lugar.

Y, a tenor de sus prisas por nacer, parece que tenía ganas de contemplarlo por sí misma. "Llegó muy rápido, ingresé a eso de las 12 y a las 12:46 ya había dado a luz", explica Guevara, mientras entrelaza sus manos con los deditos de las manitas de la niña.

Un parto sin cuartos

Con nueve centímetros de dilatación, a su llegada al hospital no hubo tiempo ni para ponerle medicación. "Tenía dolores desde la mañana y cuando vi que no podía más, pedí que me llevaran al hospital", rememora la mujer. La experiencia es un grado, aunque asegura que sus dos experiencias anteriores fueron muy diferentes. "En ese momento, con 25 años, me comía el mundo, ahora casi me come el mundo a mí", explica.

Para Guevara no hubo cuartos ni campanadas en año nuevo, pero no se iba a quedar sin tomarse las uvas. "Me las comí a las cinco de la mañana", confiesa entre risas. La llegada de la pequeña le cogió de sorpresa, en plena comida en casa de sus primos en Barranco Hondo. "Por suerte estábamos muy cerca, si llegamos a vivir en el sur, no sé dónde habría nacido la niña", afirma.