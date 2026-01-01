Emergencias actualiza las alertas: la borrasca Francis deja lluvias más intensas y prolongadas en Canarias
La Isla Bonita y Tenerife continúan en alerta, y el resto, en prealerta
La borrasca Francis ha llegado a Canarias este jueves, 1 de enero, tal y como estaba previsto, dejando las primeras lluvias, sobre todo, en las islas occidentales.
Esta situación, unida a las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología y otras fuentes, ha hecho que el Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, actualice la situación, manteniendo la alerta en La Palma y Tenerife por lluvias, junto a la prealerta en el resto de islas.
Así, la alerta afecta a La Palma en su totalidad, y al sur y oeste de la isla tinerfeña.
Más lluvias
Tal y como estaba previsto, la borrasca está afectando al archipiélago de oeste a este, sin embargo, las lluvias están cayendo en cantidades superiores a las anunciadas y, además, se espera que se prolonguen durante más tiempo.
En concreto, para la isla de La Palma, se prevén cantidades acumuladas en 12 horas que pueden alcanzar y superar los 120 milímetros, afectando especialmente a vertientes orientadas al oeste y medianías del este.
Para las restantes islas, se mantienen las previsiones anteriores, con lluvias intensas y persistentes repartidas de forma desigual, tanto en El Hierro y en La Gomera como en Tenerife, isla esta última donde afectarán especialmente al oeste y sur, pudiendo prolongarse a lo largo de toda la tarde.
Islas orientales
También a lo largo de la tarde alcanzarán al oeste y sur de Gran Canaria, para llegar ya por la noche a Fuerteventura y Lanzarote, donde podrán registrarse lluvias en cantidades significativas hasta, al menos, las 06:00 horas del día 2.
Son probables chubascos localmente fuertes y/o de tipo tormentoso en las islas occidentales y en parte del oeste y sur de Gran Canaria. En Fuerteventura y Lanzarote no se descarta, tampoco, algún chubasco tormentoso en las primeras horas de la madrugada del viernes.
Consejos de autoprotección
Ante esta situación, el Gobierno de Canarias ofrece una serie de consejos de autoprotección:
- Revisa el estado de las azoteas, desagües, etc. Si vives cerca de algún barranco, informa a tu Ayuntamiento si está saturado de deshechos, escombros, etc.
- Ante la inminente llegada de lluvias fuertes, estate atento a las instrucciones que se den a través de los medios de comunicación.
- Nunca (incluso en épocas de verano), acampes en lugares inundables: cauces de barrancos, etc.
- Si es posible, permanece en tu vivienda, teniendo en cuenta que no esté ubicada en cauces de barrancos o en lugares de riesgo.
- Evita circular en coche durante las lluvias fuertes, si es imprescindible, extrema las precauciones, prestando especial atención a la altura del agua, moderando la velocidad y vigilando los frenos. Si el vehículo comienza a llenarse de agua, es mejor abandonarlo.
- Circula preferentemente por carreteras principales o autopistas, evitando las pistas forestales o carreteras secundarias y utilizando las marchas más cortas.
- En caso de tener que cruzar por zonas inundadas donde el agua tenga corriente, átate una cuerda a la cintura, sujeta en el otro extremo a algún objeto fijo o pesado.
- No cruces por puentes a los que el agua rebase por encima.
- Si el problema te sorprende en casa, evita que las sustancias tóxicas y/o inflamables entren en contacto con el agua.
- No entres en las zonas inundables de la casa, como garajes, sótanos, etc.
- Nunca utilices el ascensor, el fluido eléctrico puede fallar en cualquier momento.
- Desconecta la corriente eléctrica.
- Si llega el caso, no dudes en abandonar la vivienda, dirigiéndote a un lugar más elevado, o a donde las autoridades estén remitiendo a los vecinos.
- Si el agua te aísla en la parte superior de tu casa, no la abandones a nado, la corriente te puede arrastrar, es preferible esperar ayuda.
- No sobrevalores tus posibilidades, se prudente, y en caso necesario, espera la ayuda especializada.
- Acabada la emergencia, no regreses a tu vivienda hasta que los técnicos te indiquen que es seguro hacerlo.
- Una vez se pueda acceder a las viviendas, no enciendas fósforos ni dispositivos que desprendan chispa alguna, incluido el interruptor de la luz.
- Beber sólo agua embotellada.
