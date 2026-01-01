Emergencias actualiza las alertas: la borrasca Francis deja lluvias más intensas y prolongadas en Canarias

La borrasca Francis ha llegado a Canarias este jueves, 1 de enero, tal y como estaba previsto, dejando las primeras lluvias, sobre todo, en las islas occidentales.

Esta situación, unida a las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología y otras fuentes, ha hecho que el Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, actualice la situación, manteniendo la alerta en La Palma y Tenerife por lluvias, junto a la prealerta en el resto de islas.

Así, la alerta afecta a La Palma en su totalidad, y al sur y oeste de la isla tinerfeña.

Más lluvias

Tal y como estaba previsto, la borrasca está afectando al archipiélago de oeste a este, sin embargo, las lluvias están cayendo en cantidades superiores a las anunciadas y, además, se espera que se prolonguen durante más tiempo.

En concreto, para la isla de La Palma, se prevén cantidades acumuladas en 12 horas que pueden alcanzar y superar los 120 milímetros, afectando especialmente a vertientes orientadas al oeste y medianías del este.

Borrasca Francis en Tenerife. / Andrés Gutiérrez

Para las restantes islas, se mantienen las previsiones anteriores, con lluvias intensas y persistentes repartidas de forma desigual, tanto en El Hierro y en La Gomera como en Tenerife, isla esta última donde afectarán especialmente al oeste y sur, pudiendo prolongarse a lo largo de toda la tarde.

Islas orientales

También a lo largo de la tarde alcanzarán al oeste y sur de Gran Canaria, para llegar ya por la noche a Fuerteventura y Lanzarote, donde podrán registrarse lluvias en cantidades significativas hasta, al menos, las 06:00 horas del día 2.

Son probables chubascos localmente fuertes y/o de tipo tormentoso en las islas occidentales y en parte del oeste y sur de Gran Canaria. En Fuerteventura y Lanzarote no se descarta, tampoco, algún chubasco tormentoso en las primeras horas de la madrugada del viernes.

Consejos de autoprotección

Ante esta situación, el Gobierno de Canarias ofrece una serie de consejos de autoprotección: