Clavijo aspira a mejorar la vida de los canarios en 2026 y dejar atrás el ruido

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha situado 2026 como un año decisivo para mejorar la vida de los canarios y afrontar los grandes retos del Archipiélago, en un contexto marcado por la incertidumbre internacional, la negociación del nuevo presupuesto europeo para 2028-2034, la financiación autonómica y la «desidia» en las respuestas del Estado a los problemas estructurales de las islas. En su mensaje institucional de fin de año, pronunciado desde una finca sorribada sobre la lava en La Palma, el jefe del Ejecutivo apeló al «entendimiento, al diálogo y a la razón» como pilares para avanzar hacia una «Canarias para los canarios».

Clavijo eligió La Palma como escenario de su intervención por su valor simbólico. «Este lugar representa lo que somos: un pueblo que sabe levantarse cuando cae, que supera las adversidades con un espíritu inquebrantable», remarcó, definiendo la isla como un símbolo de resistencia y de futuro, construido con la misma tenacidad con la que generaciones anteriores levantaron bancales y cuidaron sus cosechas.

El abandono de Madrid

El presidente definió 2025 como un año «marcado por la tensión política y el abandono que ha sufrido Canarias» por parte del Estado. «Madrid sigue sin ver claramente a las islas en el horizonte. Nos han dejado solos ante problemas que no son solo nuestros», sentenció. En este contexto, volvió a denunciar la falta de respuesta ante la presión migratoria, que ha llevado a miles de personas exhaustas a las costas del Archipiélago, atendidas «con respeto y humanidad» en Canarias.

También lamentó que numerosas infraestructuras y proyectos estratégicos sigan paralizados por la falta de «financiación estatal», lo que obliga a que «cada vez más seamos los propios canarios quienes afrontemos esta desidia con nuestros ingresos y nuestro sacrificio fiscal». Frente a ello, Clavijo reivindicó el «modo canario de hacer las cosas» como una forma de afrontar los desafíos desde el entendimiento, el diálogo y la razón. Señaló que este modelo ha permitido a Canarias crecer durante décadas: «la razón frente a la fuerza y la cordura frente a la crispación».

Malas noticias

Clavijo advirtió que el próximo año será «clave» para el futuro del Archipiélago, especialmente por las decisiones que se prevén adoptar en el ámbito europeo para una región ultraperiférica alejada de Europa, pero integrada en ella. El presidente alertó de las «malas noticias» que llegan desde Bruselas, con la posibilidad de recortes en los fondos que sostienen al sector primario en el nuevo marco financiero comunitario 2028-2034.

«El recorte sería un golpe de muerte para nuestra agricultura, nuestra ganadería y nuestro paisaje», recalcó, al tiempo que aseguró que toda la sociedad canaria se «unirá» para hacer frente a esta amenaza.

El jefe del Ejecutivo canario reconoció en su mensaje de fin de año que lograr que Bruselas rectifique su propuesta presupuestaria «será una batalla dura, una más en nuestra larga historia de lucha por ser tratados con justicia», pero «la razón está de nuestro lado». El presidente enmarcó este escenario en un contexto internacional condicionado por la inestabilidad, el auge de conflictos armados, la vuelta de políticas proteccionistas y el deterioro de los valores democráticos. «Vivimos la demolición de certezas que creíamos consolidadas, con guerras en territorio europeo, genocidios y actitudes autoritarias que pensábamos superadas», señaló.

Avances y autocrítica

Pese a un contexto complejo, Clavijo defendió que 2025 también ha sido un año de avances. Destacó la aprobación de cambios legislativos para acelerar la construcción de vivienda pública y privada, la reducción de las listas de espera sanitarias gracias a una planificación más realista y al refuerzo de personal, y el inicio de la recuperación del sistema de dependencia tras años de abandono.

En el ámbito económico, subrayó que Canarias ha cerrado el año con cifras récord de empleo y con un crecimiento por encima de la media estatal, un resultado que atribuyó al esfuerzo del tejido productivo canario: autónomos, pymes, cooperativas agrícolas y profesionales de sectores como el turismo, la industria o la tecnología.

El presidente reconoció, no obstante, que no todo ha salido bien. «No hemos llegado a todo. Hemos cometido errores», admitió, pidiendo disculpas a quienes se hayan sentido decepcionados. «Gobernar es también reconocer lo que no funciona y comprometerse a mejorarlo», aseveró.

Durante su intervención, Clavijo defendió la construcción de «una Canarias para los canarios», entendida como una tierra pensada para quienes deciden vivirla, cuidarla y formar parte de ella. Subrayó que ser canario «no es solo nacer aquí», sino también «decidir quedarse, trabajar esta tierra, respetarla, quererla y cuidarla». Reivindicó una Canarias que no excluye, en la que tienen cabida quienes la sienten como propia, incluidos quienes viven fuera del Archipiélago y mantienen viva su identidad. «Canarias no se construye excluyendo», recalcó, al tiempo que subrayó que quienes sostienen la sociedad desde el trabajo diario, en todos los ámbitos, merecen ser reconocidos y protegidos.

El presidente del Gobierno cerró su mensaje apelando a la serenidad, al diálogo y a los acuerdos como base para afrontar 2026. Agradeció el esfuerzo de quienes trabajan en silencio, de quienes sostienen los servicios públicos y de quienes mantienen viva la economía y la cohesión social del Archipiélago. «Ustedes sostienen Canarias. A ustedes les pertenece Canarias. Y este Gobierno trabaja para ustedes», concluyó.