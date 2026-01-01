Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cinco vuelos cancelados entre Tenerife y La Palma por la borrasca Francis

Se recomienda consultar el estado de los vuelos

Aeropuerto de Los Rodeos

Aeropuerto de Los Rodeos / FOTOMETEO - Archivo

Europa Press

Santa Cruz de Tenerife

El paso de la borrasca Francis por Canarias ha empezado a dejarse notar con cinco cancelaciones de vuelos este jueves, 1 de enero, que han afectado a las conexiones entre las islas de La Palma y Tenerife, según han informado desde Aena.

Así se han producido dos cancelaciones entre los aeropuertos de La Palma y Tenerife Norte, y la cancelación de otro vuelo entre Tenerife Norte y La Palma.

Además hubo dos desvíos de vuelos entre Tenerife Norte y La Palma, y Tenerife Sur y La Palma, si bien finalmente estos desvíos se convirtieron ambos en cancelaciones.

Noticias relacionadas y más

Desde Enaire, por su parte, se aconseja, ante las condiciones de meteorología adversa por la borrasca en el archipiélago, consultar el estado de los vuelos, ya que indican que está ocasionando regulaciones por seguridad en los aeropuertos de Gran Canaria, Lanzarote y Tenerife Sur.

TEMAS

