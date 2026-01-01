La borrasca Francis ya descarga sobre La Palma: 70 litros por metro cuadrado, escorrentías en barrancos y problemas en el aeropuerto

La borrasca Francis ya descarga sobre Canarias. Tal y como auguraba la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el frente ha alcanzado primero a La Palma, donde las nubes ya han dejado sobre la Isla más de 70 litros por metro cuadrado y ya empieza a llover levemente en Tenerife.

Las zonas de la cumbre palmera, y en especial el Roque de Los Muchachos, son por el momento las más castigadas por las precipitaciones, hasta tal punto que los barrancos de la Isla ya empiezan a anegarse, aunque por el momento sin desbordarse ni causar peligro para la ciudadanía.

El más conocido, el barranco de Las Angustias, ya empieza a correr y el agua va arrastrando la maleza con fuerza. Además, la borrasca Francis también está provocando los primeros problemas en los aeropuertos con ruta hacia La Palma.

Problemas en los aeropuertos

Las condiciones meteorológicas impiden que los vuelos operen con normalidad y hay retrasos de varias horas según la propia web de Aena. Además, la gestora de los aeródromos ENAIRE confirma regulaciones de las rutas en Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote.

Y es que todas las Islas se encuentra en alerta por alguno de los fenómenos asociados a la borrasca Francis y se esperan fuertes precipitaciones, viento, tormenta y oleaje en todo el Archipiélago a medida que el frente vaya desplazándose hacia el este.

En el caso del viento, las mayores rachas se han registrado durante las primeras horas de este Año Nuevo en la cumbre de Tenerife, con 82 kilómetros por horar en el Teide, según datos de la Aemet.

De hecho, el Cabildo de Tenerife ha cerrado varios senderos y ha prohibido algunas actividades como el barranquismo por las alertas decretadas debido al paso de la borrasca Francis por las islas.