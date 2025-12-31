Clavijo apela al diálogo para afrontar los retos de 2026 y avanzar en la construcción de una “Canarias para los canarios”

El presidente Fernando Clavijo apela al “entendimiento, el diálogo y la razón” para afrontar los retos del archipiélago y avanzar en la construcción de una “Canarias para los canarios”. En su mensaje de fin de año, el titular del Gobierno autonómico asegura que 2026 será “clave” para el futuro de las islas, por lo que expresa su confianza en que “dejemos atrás el ruido y pongamos el foco en lo que de verdad importa: mejorar la vida de la gente”.

Clavijo define 2025 como un año “marcado por la tensión política y el abandono que ha sufrido Canarias” por parte del Estado. “Nos han dejado solos ante problemas que no son solo nuestros”, asegura tras confiar en que en el año que comienza se entierre la dinámica del enfrentamiento.

En cuanto a 2026, advierte de que las “incertidumbres” que rodean a la política nacional e internacional ensombrecen el avance de Canarias, amenazas ante la que reivindica la “defensa razonada de nuestra tierra y la protección de nuestros derechos”. Recuerda que “lo que nos ha permitido crecer durante décadas” es “la razón frente a la fuerza” y “la cordura frente a la crispación”.

Fernando Clavijo en un momento de su discurso en La Palma. / El Día

Enfrentamientos

“Porque mientras en Madrid siguen instalados en el enfrentamiento estéril, en Canarias optamos por el servicio público y la política útil. Porque mientras otros se lanzan a una pelea suicida, en Canarias trabajamos”, ha afirmado el jefe del Gobierno autonómico durante un discurso pronunciado desde La Palma y que ha estado centrado en defender el “modo canario de hacer las cosas”.

A su juicio, esa apuesta por el diálogo y el entendimiento será vital para lograr que el Estado cumpla sus compromisos con Canarias y también para afrontar las “malas noticias que nos llegan desde Europa”, en referencia al futuro Marco Financiero de la UE que plantea “un posible recorte en los fondos que sostienen a nuestro sector primario”.

El jefe del Ejecutivo canario reconoce en su mensaje de fin de año que lograr que Bruselas rectifique su propuesta presupuestaria para el período 2028-2034 “será una batalla dura, una más en nuestra larga historia de lucha por ser tratados con justicia”, aunque garantiza que “la vamos a librar con la fuerza que nos da saber que la razón está de nuestro lado”. Ante esta “nueva amenaza”, asegura Fernando Clavijo, “se unirá toda la sociedad canaria” para evitar “un golpe de muerte a nuestra agricultura, nuestra ganadería y nuestro paisaje”.

Desde La Palma, resalta los avances logrados en 2025: leyes para acelerar la construcción de vivienda, cifras récord de empleo, reducción de las listas de espera sanitarias y mejora en dependencia

“Por muy difícil que sea ese reto, estoy seguro de que lo vamos a lograr y que ese éxito será el de todas las islas”, ha indicado el presidente tras recordar que pese a todos los obstáculos el archipiélago ha logrado avanzar en 2025.

Avances en 2025

En este sentido, el presidente reivindica “con orgullo” el trabajo realizado por su gobierno en 2025 para la construcción de una “Canarias para los canarios”. “Ser canario no es solo nacer aquí y tener aquí nuestras raíces. Ser canario también es decidir quedarse. Decidir formar parte de esta tierra, trabajar en ella, respetarla, quererla, cuidarla”, añade para subrayar que el archipiélago que “no se construye excluyendo”.

Fernando Clavijo ha aprovechado su mensaje de fin de año para destacar que, pese al ruido de la política nacional y la tensión geopolítica mundial, “no todo ha sido negativo” en 2025. En su opinión, también ha sido un año de “avances importantes” en Canarias.

Destaca los cambios legislativos para acelerar la construcción de vivienda tanto pública como privada, la reducción de las listas de espera sanitarias “gracias a una planificación realista y contratando a más personal”, y que se haya empezado a revertir el “abandono” en dependencia.

En el terreno económico, el titular del Gobierno canario recuerda que las islas han cerrado el año con cifras récord de empleo y con un crecimiento económico por encima de la media estatal. “Y eso es mérito del tejido productivo canario, de nuestros autónomos, de nuestras pymes, de nuestras cooperativas agrícolas, de nuestros profesionales del turismo, de la tecnología, de la industria”, subraya Clavijo.

El presidente de Canarias atribuye los avances logrados en 2025 al empuje de “toda la sociedad canaria”, “a quienes trabajan la tierra, a quienes atienden una ventanilla, a quienes enseñan, curan, investigan, limpian, transportan, reparan o emprenden”, indica en su mensaje de fin de año para dar las gracias a quienes “sostienen Canarias”. “A ustedes les pertenece Canarias y este Gobierno trabaja para ustedes”, ha resaltado.

Como ejemplo de esta capacidad de superación, Clavijo ha pronunciado su mensaje desde una finca palmera sorribada sobre la lava, un lugar que “es un símbolo de resistencia”. En su opinión, el esfuerzo de reconstrucción de La Palma “es historia, es presente y, sobre todo, es futuro. Un futuro que se construye cada día con la misma tenacidad con la que nuestros abuelos levantaron bancales y cuidaron sus cosechas”.

Abandono del Estado

En su discurso, el presidente define 2025 como un año “marcado por la tensión política y el abandono que ha sufrido Canarias” por parte del Estado, porque “Madrid sigue sin ver claramente a las islas en el horizonte”. “Nos han dejado solos ante problemas que no son solo nuestros”, ha denunciado tras indicar que “otro año más, muchas obras e infraestructuras fundamentales siguen esperando una financiación estatal que no llega”, mientras “cada vez más somos los propios canarios quienes afrontamos esta desidia, con nuestros ingresos y nuestro sacrificio fiscal”.

Denuncia como factor negativo el “abandono” y la “desidia” del Estado, ya que otro año más las islas “siguen esperando una financiación que no llega” y haciendo frente en solitario a la crisis migratoria

El jefe del Gobierno autonómico critica también que el Estado continue sin dar una respuesta a la presión migratoria sobre el archipiélago como frontera sur de Europa. “Un año más la migración ha sido protagonista con miles de personas exhaustas y desesperadas que arribaron a nuestras costas y a las que hemos atendido con respeto y humanidad”, subraya en defensa del ejemplo de solidaridad que dan las islas.

En cuanto a la situación internacional, Fernando Clavijo considera que Europa vive un proceso de cambio que “puede afectar a los pilares de la democracia y que sacude los valores que han permitido el mayor período de estabilidad y prosperidad de nuestra historia”. “Estamos viviendo, en directo, la demolición de todo aquello que dábamos por sentado; avances y libertades que conquistaron las generaciones anteriores. Convivimos, en pleno siglo XXI, con guerras en territorio europeo, con genocidios, con la imposición de políticas proteccionistas que amenazan al producto canario o con la vuelta de actitudes autoritarias que creíamos superadas”, ha afirmado en su intervención.

El presidente de Canarias ha cerrado su mensaje de fin de año apelando al entendimiento para superar los retos que plantea 2026. “Espero de corazón que este nuevo año nos traiga serenidad, diálogo y acuerdos. Que dejemos atrás el ruido y pongamos el foco en lo que de verdad importa: mejorar la vida de la gente”.