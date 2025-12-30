La violencia contra la mujer y la infancia ataca Canarias

Los crímenes contra las mujeres regresaron a las Islas en 2025, tras un 2024 libre de homicidios machistas. Dos hombres mataron a sus parejas en Gran Canaria; se resolvió otro asesinato (y descuartizamiento) cometido en 2020, y se encarceló a los autores de varias tentativas, como el conductor que, intencionadamente, acabó con la vida de su propia hija y dejó a su expareja malherida en Tenerife. El debate sobre la persistencia de la violencia de género pese a los mecanismos de prevención está abierto. A estos casos se suman investigaciones de delitos sexuales y trata de personas, así como de abusos a menores, que marcaron la crónica negra de Canarias.

El 30 de marzo, el cadáver de Diana Carolina fue localizado en un piso de Las Palmas de Gran Canaria; su novio, huido a Málaga, fue detenido diez días más tarde. Ella fue la primera víctima mortal por violencia machista en dos años en el Archipiélago. El 7 de mayo, el cuerpo de Triana fue hallado en una playa de Arucas; por el crimen se detuvo al dueño de un bar de la capital. El 26 de junio, un hombre mató a su pareja, Carmen, en el barrio de El Zardo, y se suicidó. Antes, en febrero, se logró arrestar a un guardia civil jubilado que reconoció haber descuartizado a su mujer, María Dolores, en Playa del Inglés durante el covid.

Vidas rotas y violencia familiar

José Luis, diagnosticado de esquizofrenia, acabó con la vida de su madre, Remedios, el 4 de junio en la casa familiar de Barrio Nuevo (La Laguna). Tras una discusión, el hijo propinó a la víctima más de 50 puñaladas. La mujer era maestra y estaba a punto de jubilarse. Estos son los nombres de las vidas rotas por la violencia.

Pero las crónicas no terminaron aquí. El 16 de junio, un hombre de 53 años conducía un coche donde iban la hija de éste, de 28 años, y su expareja. A ambas las recogió en San Isidro. Cuando se dirigía hacia Buzanada, en Arona, chocó de forma intencionada contra un muro. Su hija falleció en el acto, mientras que su expareja sufrió heridas. El conductor tenía una orden de alejamiento de su exnovia pero ella no llevaba el dispositivo receptor de la proximidad cuando se subió al turismo.

El 24 de septiembre, un joven de 26 años intentó matar a su novia a cuchilladas y golpes en el interior de una casa de Arico. Tras quitarle el móvil, huyó y fue detenido por la Guardia Civil. La víctima, de 25 años, salió de su vivienda y pudo avisar a los vecinos.

Datos y contexto judicial

Todos estos hechos se producen en un contexto de aumento sostenido de la violencia machista: hasta noviembre, el 112 registró en Canarias 17.166 alertas por violencia de género, un 8% más que en el mismo periodo de 2024, más de la mitad de ellas por situaciones de peligro inminente para la mujer. Del total, 8.656 casos ocurrieron en la provincia de Las Palmas y 8.510 en la de Santa Cruz de Tenerife. Canarias se convierte, hasta el tercer trimestre del año (últimos informes publicados del CGPJ), en la tercera región de España (por detrás de Baleares y Comunidad Valenciana) con más denuncias por violencia de género en los órganos judiciales, que registraron un aumento del 0,2%. En las Islas se presentaron una media de 32,6 denuncias por violencia machista al día.

Más allá de esta lacra, 2025 estuvo marcado por graves episodios de violencia sexual y abuso infantil. En febrero, la Audiencia Provincial acordó llevar a juicio al futbolista del Real Madrid Raúl Asencio por presunta pornografía infantil, al mostrar un vídeo grabado en un club en Mogán. Llegó a un acuerdo con las dos víctimas, pero continúa imputado. En abril, ocho menores denunciaron por acoso sexual a un entrenador de fútbol en Lanzarote. En agosto, dos hombres propinaron una paliza y agredieron sexualmente a una joven en un coche en el Puerto de la Cruz. Y este año se supo que trabajadoras de la empresa del Servicio de Ayuda a Domicilio en Santa Cruz de Tenerife sufren acoso sexual por parte de algunos usuarios, que llegan a ofrecer dinero para tener relaciones sexuales. Se desvelaron siete casos. En septiembre, un educador de un centro de acogida fue detenido por agresiones sexuales a menores y, en noviembre, un médico fue arrestado en Telde acusado de violar a pacientes en su consulta, algunas menores. En este contexto se enmarcó también la absolución del futbolista Dani Alves, tras haber pasado más de un año en prisión por una agresión sexual en una discoteca.

Un agente de la Policía Nacional, de espaldas. Recurso. / POLICÍA NACIONAL

No hay que perder de vista que aumentaron los detenidos por trata de personas con fines de explotación sexual. La Policía Nacional logró arrestar a una veintena de acusados y liberar a una treintena de víctimas en solo un caso en Canarias. En los últimos años se ha apreciado un incremento de las mujeres afectadas que proceden de Latinoamérica, explotadas en muchas ocasiones por compatriotas que las engañan con falsas promesas.

El año se cierra con la sacudida del caso Fake Manager: un ojeador de fútbol detenido por agresiones sexuales y grooming a 61 menores en Canarias. Los delitos contra la libertad sexual han aumentado un 12% en el Archipiélago en solo un año, con 1.357 víctimas, según el último informe del Ministerio de Interior: un 13,9% en la provincia de Las Palmas y un 10,4% en Santa Cruz de Tenerife. Los datos confirman que, tras el paréntesis de 2024, la violencia machista y contra los menores vuelve a golpear con dureza las Islas.