La leve deformación del Teide es ajena a los chinijos desinquietos

Que no cunda el pánico: el 23 de enero se presentó un estudio científico que alertaba sobre una ligera deformación en el Teide. Sin embargo, los expertos del Instituto Geográfico Nacional (IGN) y el Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan) recalcan que estos eventos son parte de la «vida» del volcán y no necesariamente un preludio de erupción inminente.

Así, la actividad sismológica del Teide en 2025 ha sido notable destacando enjambres sísmicos importantes en agosto, con más de 700 microsismos de baja magnitud a unos 10 km de profundidad, y cambios detectados en la actividad subterránea en febrero, aunque sin alerta de erupción inminente.

Educación, convivencia y tensiones universitarias

Nadie los ha relacionado pero, aunque no se le debe restar a los episodios sísmicos su importancia, el estudio de octubre que sitúa a los alumnos canarios como los más revoltosos de España debería incluir en su ecucación el origen desinquieto del Archipiélago canario y, por extensión, quizá el de sus estudiantes que según dicho informe son los que más tiempo tardan en acomodarse en el aula para empezar a impartir clases.

Simulacro volcánico en Tenerife /

En materia de educación destaca el gesto de la Universidad de La Laguna que en febrero condecoró con su Medalla de Oro a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, una decisión que para algunos supone el adiós definitivo al pleito insular. y condecora con su Medalla de Oro a la ULPGC.

Ese idilio se materializó en junio con la alianza entre ambos centros para garantizarse financiación y talento, el mismo mes en el cual se produce un choque entre el equipo rectoral y el Consejo Social sobre el control de la gestión de la ULPGC.

El culebrón llega al 27 de noviembre con el apoyo de la ULPGC y la ULL al recurso de anticonstitucionalidad contra la ley que regula los consejos sociales de la universidades públicas.

En abril acuerda Educación con los sindicatos un plan hasta 2027 para bajar el número de alumnos por aula (un máximo de 22 en Primaria y 25 en Secundaria) y se compromete a 600 nuevas contrataciones; El Andrés Bello, el primer instituto de Santa Cruz de Tenerife, cumple 90 años y el 7 de noviembre se informa de que hay 75 denuncias por acoso escolar en Canarias en estudio.

Sanidad, ciencia y retos estructurales

Una de cal y otra de arena en materia sanitaria este 2025 con los datos que en nero situaban a los servicios de urgencias de Canarias como los peores del país según la cantidad de denuncias que genera el colapso asistencial y el hito de marzo que suponen los 100 trasplantes de corazón en cinco años en el Hospital Doctor Negrín.

Estantes de un estanco llenos de cajetillas de tabaco. / Europa Press

El consumo de tabaco provoca una de cada cuatro muertes en las Islas, se informaba en enero, y la mitad de las enfermeras de Canarias quieren abandonar su trabajo. El 5 marzo se anuncia que el Hospital Universitario de Canarias (HUC), en Santa Cruz de Tenerife, instalará un ciclotrón para el diagnóstico precoz del cáncer y cuatro meses despues dimite el director del Servicio Canario de Salud, Gustavo Díaz, por motivos personales.

En abril Sanidad unifica todas las historias clínicas de los canarios en una plataforma única.

Como no podría ser de otro modo, mientras el 6 de mayo se informa que la falta de presupuesto estatal deja en números rojos al Instituto Astrofísico de Canarias, en julio España ofrece La Palma frente a Hawai para albergar el Thirty Meter Telescope (TMT), un proyecto para construir un telescopio reflector de 30 metros en el volcán Mauna Kea, sagrado para la población hawaiana. Sin pelas, al día siguiente celebraba el IAC su 40 cumpleaños.

Una simulación realista del TMT en operación observando el cielo del hemisferio norte. / Thirty Meters Telescope International Observatory

El calor dejó hasta octubre un total de 50 fallecidos y León, Galicia y Extremadura sufren en verano devastadores incendios..

Asimismo, las galerías de agua en Tenerife se secan: nueve de cada diez manantiales han sido clausurados o están inactivos. Y las presas de Gran Canaria estaban en octubre al 2% de su capacidad.

Ese mes se descubre un bosque más antiguo que el Teide y en diciembre se informa que un cedro del Teide es el árbol más antiguo de Europa con 1.544 años.

Por su parte, en diciembre se conoce cómo los gigantes tecnológicos Huawei y Samsung apuestan por Tenerife para invertir en cursos de formación y tecnología, además de que el Centro Nacional de Vulcanología estará en La Palma.

Atlas News

Con la Infanta Leonor llegando a Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria durante su formación militar a bordo del Juan Sebastián Elcano arranca la crónica rosa canaria de 2025, cuyo momento álgido llega en marzo con Sarah Jessica Parker de rodaje en La Laguna.

La salud de Alma, hija de Anabel Pantoja, mantiene en vilo en enero al famoseo del país en el Materno de Las Palmas de GC y un juez investiga a Anabel Pantoja y su pareja por presunto maltrato a su bebé.