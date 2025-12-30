Los jóvenes músicos de Canarias reciben el Año Nuevo al compás de obras nórdicas

La raíz nórdica inspira la música que sonará durante el Año Nuevo en Canarias. La Joven Orquesta de Canarias (Jocan) ultima los detalles para los conciertos que ofrecerá el día 1 de enero en el Auditorio de Tenerife y los días 2 y 3 en el Palacio de Congresos de Fuerteventura y el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria, respectivamente, a las 19:30 horas. Bajo la batuta de Víctor Pablo Pérez, el repertorio incluye obras de Sibelius, Grieg y Benito Cabrera aunque todo impregnado de un espíritu totalmente actual.

El maestro Víctor Pablo Pérez adelantó los detalles del «importante programa» que ha preparado la joven orquesta y que contiene tres obras. Abrirá los tres recitales en las Islas Tamat, la obra de Benito Cabrera que se presenta en una nueva versión orquestal realizada por Juan Durán y que dedica cada movimiento a una de las Islas. En esta ocasión se interpretará una selección de cuatro partes: Esero, Erbania, Titerroygatra y Canaria. Por su parte, el joven pianista Martín García García, uno de los solistas españoles más destacados de su generación, será el protagonista de la segunda parte del recital con el Concierto para piano nº2 en la menor, op. 16, de Edvard Grieg, una de las obras más emblemáticas del repertorio romántico. «Se trata de uno de los grandes, es una de las partituras más bonitas jamás escritas, y es una composición muy generosa para el público», indicó el también director honorario de la Sinfónica de Tenerife.

Alma finlandesa

El concierto de Año Nuevo de la Jocan finalizará con la Sinfonía nº2 en re mayor, op. 43, de Jean Sibelius, una de las composiciones más reconocidas del finlandés. «Se ha venido a llamar la sinfonía de la liberación y curiosamente se trata de algo muy similar a lo que está sucediendo hoy en día entre Ucrania y Rusia», expresó el director musical quien trae de esta forma a la actualidad esta pieza escrita a comienzos del siglo XX.

Los tres conciertos de comienzo de año finalizarán con la famosa propina en la que no podía faltar la Marcha Radetzky. «En este caso, hemos mezclado el famoso tema con cinco villancicos nacionales e internacionales y esperamos que el público pueda participar dando palmas y haciendo una fiesta de estos conciertos», expresó Víctor Pablo Pérez.

Ensayos

La preparación para estos conciertos ha sido intensa para los jóvenes músicos, que han recibido clases durante tres días de la mano de más de diez profesores de cada familia de instrumentos. Por su parte, los ensayos de conjunto son muy parecidos a los que realiza una orquesta profesional, por lo que Víctor Pablo Pérez aprovechó para destacar el «nivel altísimo» de esta formación que ha lo largo de su historia ha interpretado grandes obras, entre las que se incluyen algunas de Mahler en importantes festivales españoles.

De este modo, recordó que a lo largo de los años se han abordado piezas de grandes compositores pero «en este caso queríamos introducir a los jóvenes músicos en el repertorio nórdico, con la música nacionalista e intensa, pero también muy bonita y muy necesaria». En este sentido, recordó que todo el repertorio que abordan con estas iniciativas «les sirve luego en futuras audiciones para orquestas profesionales ya que han asumido unas piezas que les dan una ventaja increíble respecto a sus compañeros».

Plataforma

Cristóbal de la Rosa celebró la puesta en marcha de esta iniciativa que el próximo año cumplirá diez años y destacó la importancia de ofrecer a los jóvenes música la oportunidad de que toquen en espacios destacados de su tierra mientras se siguen formando. A lo largo del año, la Jocan cuenta con tres fechas señaladas en su calendario de actuaciones pero, destacó el director general, «la de Navidad es probablemente la más entrañable y, por supuesto, facilita que muchos de estos jóvenes que estudian fuera tienen la oportunidad de regresar a su tierra natal» para ofrecer estos recitales.

Un instante de la mañana de ensayos en el Auditorio de Tenerife. / El Día

El director general recordó además la importancia de contar con apoyo económico para poder desarrollar estas carreras, y en ese sentido la colaboración de la Fundación Disa se hace indispensable. En esta línea, desde hace tres años ofrecen estas becas. La representante de Fundación Disa, Amayra Peñate, recordó que «una de nuestras líneas de trabajo más importantes es el acceso a la cultura, ya que consideramos el arte como motor de cambio en la sociedad». Alabó el talento canario de estos músicos e insistió en la necesidad de garantizar que los profesionales se queden en las Islas y formen parte de las orquestas del Archipiélago.

Becados

Precisamente la Fundación Disa ha becado en esta ocasión a seis alumnos, a los que les hace entrega de 2.000 euros con los ahora podrán seguir pagándose sus estudios, comprarse nuevos instrumentos o realizar nuevos cursos de formación. Erika Gutiérrez y Javier Lozano son dos de los jóvenes beneficiados con esta línea de ayudas que emplearán en el mantenimiento y mejora de sus instrumentos. «Para poder hacernos profesionales tenemos que invertir mucho dinero y es fantástico poder contar con este empujón», celebraron durante uno de los descansos de los ensayos.