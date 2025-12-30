Hirahi Afonso (músico): «Lo genial de mi música es que en el directo adquiere una nueva energía»

Hirahi Afonso (Gran Canaria, 1996) se ha convertido en una de las voces más singulares e inquietas de la música canaria contemporánea. Junto con su inseparable timple llega este viernes día 2 de enero, a las 20:30 horas, al Teatro Leal de La Laguna para presentar Lo puro, su segundo trabajo discográfico. El músico afirma que le gustaría que el público escuchara primero sus trabajos de estudio para que conozca el contexto del concierto que ofrecerá mañana. «Quiero que el público venga a disfrutar con nosotros porque lo genial de mi música es que en el directo adquiere una nueva energía», indica el joven grancanario, quien adelanta que será una actuación «activa». Además, afirma que «es un lujazo poder estar en el Teatro Leal, que es un enclave maravilloso» y confirma misterioso que habrá algunas sorpresas que solo podrán descubrir aquellas personas que acudan a la cita.

Afronta la llegada del 2026 sin dejar de trabajar ni un momento y, además, haciéndolo dentro y fuera de Canarias.

Sí, no me puedo quejar, porque el mundo no para.

¿Cómo se presenta 2026 para usted?

A nivel personal y profesional estoy muy feliz porque se me ponen por delante muchos proyectos últimamente. Nos estamos moviendo mucho, también fuera de Canarias. Por ejemplo, en febrero voy a viajar a México para hacer una pequeña gira. Así que no me puedo quejar. Desde el punto de vista profesional, estoy muy contento porque estoy pudiendo tocar con muchas personas diferentes. Recientemente, he estado en Galicia, preparando una gira con Sés, que es una cantante que increíble y con la que vamos a actuar en varios teatros a partir de enero. Todo va muy bien porque sigo también trabajando con Mestisay, como desde hace años, y ahora mismo estamos con la producción de su nuevo disco.

Desde que se dedica a la música ha compaginado el trabajo con otros compañeros con su propio proyecto personal. ¿Cómo se combinan ambas facetas con éxito?

Trato de manejarlo lo mejor posible y pasar de una a otra de manera natural. Tengo mis parcelitas porque me encanta ser músico para otros compañeros y poder tocar otros repertorios mientras aporto mis puntos de vista con la guitarra. Y todo eso me nutre para seguir creciendo como músico. Yo soy joven, acabo de cumplir 29 años, y creo que todas esas colaboraciones me están ayudando mucho, también a conocer a otros sitios y otras músicas.

¿No es lo mismo la música que podría componer en su Gran Canaria natal sin haberse movido de ahí a todo lo que está surgiendo ahora con el trabajo que está haciendo en diferentes lugares y con diferentes personas?

Exactamente. Por ejemplo, en Galicia he hecho la música de Sés, que tiene raíces del folclore de su tierra y eso me ha ayudado para completar mi propio pensamiento y seguro que tendrá consecuencias en la música que pueda hacer a partir de ahora, que contará con otro tipo de sonoridades. Eso es lo que siempre he tratado de potenciar en los trabajos que he publicado hasta ahora, con Memento y Lo puro.

Aunque también toca la guitarra, el timple siempre le ha acompañado. ¿Cuál es la reacción de los compañeros cuando llega a un nuevo lugar como Galicia con este instrumento?

Siempre hay un primer momento de sorpresa. Les llama la atención el tamaño. Hace unos días pude colaborar con una cantante originaria de Nueva Orleans, que vive ahora en Londres y que me llamó para tocar porque le parecía un instrumento maravilloso, pero lo incluyó en su propuesta y ahora es algo completamente natural para ella, una herramienta más para hacer música. Sin embargo, no debemos olvidar que procede de Canarias y es un motivo de orgullo, porque habla de donde venimos y puede ser nuestra mejor carta de presentación.

Precisamente lo mencionaba antes usted, Lo puro, su segundo trabajo discográfico, ha supuesto su consolidación en el panorama musical canario.

Sí, podría decirse así. Lo que sí es cierto es que nos ha ayudado a afianzar el directo. La banda se ha convertido en una unidad y hemos logrado que sea en los conciertos donde la gente más se engancha a nuestra música.

¿Cuál considera que ha sido el paso adelante que ha dado gracias a la publicación de su segundo disco y qué es lo que espera lograr con su tercer trabajo?

Efectivamente ya estamos trabajando en nuestro tercer trabajo y seguramente muy pronto podremos anunciar algo. Creo que el crecimiento ha sido algo natural porque poco a poco he ido teniendo más claro cómo funcionan las cosas. Mi primer disco era de música instrumental principalmente, que es algo que nunca he abandonado. En Lo puro decidí hacer canciones porque era algo que nunca había hecho, y funcionó, porque además conté con lo mejor de Canarias, con Pedro Guerra o Valeria Castro, entre otros. Sumé un montón de gente y eso me hizo una gran ilusión. Puedo afirmar que tuve una suerte tremenda porque además muchos eran colegas desde antes de aquel trabajo.

Hirahi Afonso durante su estancia en Galicia. / Mario Martiño

Así que una vez más la música se convirtió en un juego, porque en su caso, y en el de muchos otros, se trata de una profesión eminentemente vocacional.

Claro, si no te lo tomas de esa manera no lo vas a disfrutar tanto. Hay que pensar que estás haciendo lo que realmente quieres, que tienes la fortuna de hacerlo y aprovecharlo al máximo, para así ofrecer una verdad con la música. Todo eso la gente lo termina notando.

¿Puede adelantar algo de lo que será su tercer trabajo discográfico?

Creo que es algo que va a sorprender a algunas personas porque estoy tratando de hacer cosas diferentes, pero tampoco puedo contar mucho porque aún estoy trabajando en ello. Lo que sí sé es que está siendo algo muy bonito y estoy muy contento, y cuando salga, la gente opinará.