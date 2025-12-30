El Gobierno de Canarias declara la alerta por lluvias el 1 de enero en La Palma y Tenerife

El Gobierno de Canarias ha declarado una situación de alerta por lluvias desde las 07:00 horas del 1 de enero en las vertientes este y oeste de la isla de La Palma y el sur y el oeste de Tenerife, según ha anunciado este martes.

Previsiones que apuntan que a partir del día 1 de enero un frente irá recorriendo el archipiélago de oeste a este, dejando lluvias que afectarán en primer lugar a La Palma (en particular a las vertientes este y oeste, incluyendo el Barranco de Las Angustias) y a El Hierro, ha llevado a la Dirección General de Emergencias a hacer esa declaración, explica en un comunicado.

Donde precisa que las luvias caerán en ambas islas desde antes de mediodía, para llegar luego a La Gomera (con incidencia especialmente en el suroeste) y Tenerife (sobre todo en el oeste y sur de la isla), a partir de las 12:00 horas.

Islas orientales

Y se extenderán después, ya por la tarde, al oeste y sur de Gran Canaria, alcanzando ya de noche Fuerteventura y Lanzarote, añade.

El Gobierno detalla que el frente dejará precipitaciones repartidas de forma desigual, con especial afectación en zonas altamente vulnerables, y que las lluvias podrán ser destacables y persistentes en algunas zonas, donde lloverá un mínimo de 12 horas.

Avanza, además, que son probables chubascos localmente fuertes y/o de tipo tormentoso en las islas occidentales y en parte del oeste y sur de Gran Canaria, y que en Fuerteventura y Lanzarote no se descarta, tampoco, algún chubasco tormentoso en las primeras horas de la madrugada del viernes. Razón por la cual en el resto de la comunidad autónoma de Canarias, se declara la situación de prealerta, apostilla.