Galdós, la moda y el rock patrio se quedan huérfanos

La judicatura, el arte, la literatura, el deporte, la política, la gestión cultural, el periodismo, la investigación y el humor se han quedado en las Islas un poco huérfanas este 2025 tras el fallecimiento de algunos personajes claves en sus respectivos ámbitos el mismo año de la muerte del Papa Francisco, el fotógrafo Sebastião Salgado, el modista Giorgio Armani, los actores Robert Redford y Diane Keaton o los artistas Roberta Flack y Robe Iniesta.

El año arrancó con la muerte el 5 de enero del periodista Pepe Alemán (83), premio Canarias de Comunicación. Tres días después fallece el político extremista Jean-Marie Le Pen, fundador y líder del Frente Nacional francés y el 14 de enero le llegó el turno a Oliviero Toscani (82), fotógrafo y creativo publicitario creador de las polémicas campañas de Benetton. El creador de Terciopelo Azul o Twin Peaks, el cineasta David Lynch, fallece a los 78 años el 17 de enero, dos semanas antes que Luis del Río, primer fiscal anticorrupción de Canarias; el galerista Manolo Ojeda y la cantante, compositora y actriz Marianne Faithfull (78), cantante, compositora y actriz francesa.

Febrero y marzo: cultura y música de luto

Aunque lo necesites, ya nunca volverá a arreglar testas famosas el peluquero Ruphert, que fallece el 2 de febrero. El escultor Pepe Abad, creador de los guanches de la Candelaria, muere cinco días después y el 18 de ese mes se produce el óbito de la cantante mexicana Paquita la del Barrio a los 77. La jornada siguiente se hallan los cuerpos sin vida del actor Gene Hackman (95) y su mujer. La cantante Roberta Flack muere el 25 de febrero a los 88 años.

Marzo, por su parte, fue un mal año para las letras con la pérdida de Luis Alemany (81), premio Canarias de Literatura; Andrés Sánchez Robayna (72), poeta, escritor y catedrático de la ULL; Yolanda Arencibia, primera catedrática de la ULPGC y reputada especialista en Galdós, además del escritor peruano Mario Vargas Llosa (89), Premio Nobel de Literatura, que fallecen respectivamente los días 6, 12, 15 y 26.

De abril a junio: referentes internacionales y canarios

El 2 de abril muere el actor Val Kilmer (65) y veinte días después el papa Francisco (88). Manuel Cáceres Artesero, conocido como Manolo el del Bombo (76), fallece el 2 de mayo y el 14 pierde la vida José Mujica, expresidente de Uruguay (81). Una semana después muere el humorista Javicombé (58) y al día siguiente el director y actor Mariano Ozores a los 98 años. El fotógrafo brasileño Sebastião Salgado (81) cierra las defunciones de personalidades en el quinto mes del año.

Lucía Feijoo Viera

El 12 junio fallece Brian Wilson (82), cerebro creativo de The Beach Boys, mientras que el 18 se conoce la desaparición de Manuel Hermoso, expresidente del Gobierno de Canarias y uno de los padres del nacionalismo.

A nivel nacional destacan las muertes de Verónica Echegui o Robe Iniesta y en el internacional las del papa Francisco, Vargas Llosa, Armani, Robert Redford y Diane Keaton

El productor televisivo Toni Cruz (78), uno de los fundadores de La Trinca, muere el 12 de julio y el 7 de agosto fallece a los 90 años el pintor grancanario Juan Ramírez. Los días 12, 19, 25, 27 y 28 de ese mismo mes dejan este mundo, respectivamente, José Mateo Díaz (93), exmagistrado del Tribunal Supremo; Juan Padrón (89), histórico del fútbol canario; la actriz Verónica Echegui (42); fallece Manuel de la Calva (88), la mitad del Dúo Dinámico, y el actor Eusebio Poncela (79).

Otoño e invierno: el adiós definitivo

Giorgio Armani (91) fallece el dos de septiembre y cuatro días después Rick Davies (81), voz de Supertramp. Jerónimo Sosa ‘Momito’ (86), el fotoperiodista grancanario que deja un legado de 10.000 imágenes, muere el 10 de septiembre, el mismo mes en el cual fallecen dos de los rostros más bellos del cine: Robert Redford (89) y Claudia Cardinale. En Canarias causó gran impacto la desaparición a los 56 años de Dulce Xerach el 27 de septiembre de forma repentina.

Verónica Echegui posa con el Goya a mejor corto en la 36 gala de los Premios Goya. / Javier Ramirez

El 2 de octubre fallece la etóloga Jane Goodall (91); el 6 muere el expresidente de Extremadura, el socialista Guillermo Fernández Vara (66) y dos días después José Vega Hernández (71), vicepresidente de la Federación de Fútbol de Las Palmas, pierde la vida al caer al vacío en el puerto teldense de Salinetas.

El 12 de octubre muere la actriz Diane Keaton (79) y el 22 Francisco Sánchez (89), director fundador del Instituto Astrofísico de Canarias. El obispo emérito de Tenerife, el palmero Bernardo Álvarez (76), fallece el 26 de noviembre.

Diciembre se lleva por delante al escritor lanzaroteño Félix Hormiga (74) y el arquitecto canadiense Frank Gehry (96) los días dos y seis de este mes, jornada esta en la que fallecen asimismo el periodista, escritor y columnista Alfonso Ussía (77) y el cantante italiano Sandro Giacobbe, autor de baladas como El jardín prohibido.

Ramón Trujillo Carreño (94), catedrático emérito de la ULL y fundador de la Academia Canaria de la Lengua, muere el 8 de este mes. Con solo un día de diferencia fallecen el 10 diciembre el músico Jorge Martínez (70), fundador y líder de Ilegales, y la jornada siguiente Robe Iniesta (63), líder de Extremoduro.

El 16 diciembre asesinan al director de cine Rob Reiner (78) y su esposa Michele (68), mientras que al día siguiente se informó de la muerte de Luis Montull (91), artista y escultor grancanario con monumentos por todas las Islas. El listado de defunciones de personalidades canarias se cerraba con el fallecimiento de Eugenio Padorno (83), poeta, ensayista y catedrático, así como de Enrique Rojas Guillén (81), gestor musical y fundador de la Orquesta Sinfónica de Tenerife, y Roberto Moreno Díaz (86), pionero de la cibernética en Canarias.