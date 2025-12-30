El fondo de capital riesgo Magnum Capital amplía presencia en el sector de la cirugía estética de Canarias

Justo antes de finalizar el año, Canarias se ha convertido en escenario de una de las noticias más reseñables en el ámbito del capital riesgo. Magnum, el fondo del ex consejero delegado de Banco Santander, Ángel Corcóstegui, ha adquirido por 16 millones de euros Cap Médica, clínica dedicada a los implantes capilares. Es un paso más en la ampliación de los activos que tiene en las Islas Gournay, creada por Magnum Industrial Partners para la gestión de su presencia en el sector sanitario.

El cierre de la operación, adelantada por El Confidencial, estaba pendiente de ventilar meras formalidades desde hace unas semanas. La toma de control no significa la salida del personal con que cuenta Cap Médica (propiedad de Derma Canarias). Todo lo contrario, en esencia se trata de la adquisición del know how de la clínica y la obligación de reinvertir una buena parte del capital dedicado a la compra; en torno a 14 millones, según fuentes que operan en el sector del capital riesgo.

Es el conocido como management buyout, que tiene en el horizonte el objetivo de incrementar el valor añadido del servicio que se presta e, incluso, llegar a traspasar fronteras, por lo que no se descarta que aparezcan clínicas de Cap Médica en la Península y en ciudades europeas. Ya lo ha hecho anteriormente Magnum Industrial Partners en esta rama sanitaria y de la estética. El diario Expansión se hizo eco recientemente de la adquisición de las clínicas dermatológicas Pedro Jaén –presentes en Madrid y Bruselas– por parte de los hombres de Ángel Corcóstegui.

Revalorización y venta

El fin último que persiguen estos vehículos de inversión es la revalorización de los activos para su posterior venta. Magnum ya ha operado en el pasado de esta manera reposicionando clínicas oftalmológicas. Y también en este caso la trayectoria tuvo una parada en el Archipiélago. Cuando no había cumplido ni un año, el fondo de capital riesgo compró con la misma fórmula la Clínica Muiños a Grupo Innova Ocular, con quince establecimientos repartidos entre la capital tinerfeña, la sureña Arona y la isla de La Palma. En aquella ocasión, el reputado oftalmólogo José Antonio Muiños se mantuvo al frente de la operativa clínica, como ocurrirá ahora con el cuadro médico de Cap Médica.

En ese mismo momento –diciembre de 2019–, Magnum adquirió el Instituto Balear de Oftalmología. Ni esta ni Muiños eran las primeras incorporaciones, ya había cerrado negocios del mismo perfil –siempre dentro del ámbito de la medicina oftalmológica– en Barcelona, Madrid o Sevilla, entre otras ciudades españolas. Estas adquisiciones se nuclearon en torno al Grupo Miranza, que el fondo de Corcóstegui acabó vendiendo a Veonet –grupo alemán– por una cantidad cercana a los 250 millones de euros.

Cartera sin bajas

Como en aquella ocasión, Magnum opta por el perfil bajo en el periodo de negociación para la adquisición de nuevos activos y por mantener el capital humano en un amplio porcentaje como mejor garantía para evitar fricciones que compliquen el proceso de revalorización. De este modo, además, la cartera de clientes no sufre bajas. Los pacientes ni tan siquiera tienen por qué percibir que se ha producido un cambio de propiedad.

La constitución de este nuevo holding, que se sitúa en esta ocasión en el ámbito de la medicina estética, plástica y reparadora, y se llama Gourney, se inició en 2024. Desde entonces, Magnum ha invertido más de 50 millones de euros en la adquisición de diez clínicas, una de ellas en Santa Cruz de Tenerife. La capital tinerfeña se sumó así a Madrid (seis clínicas), Barcelona (dos) y Córdoba (una). Se añadieron recientemente las de Pedro Jaén, especializadas en dermatología, y la ahora comprada en Las Palmas de Gran Canaria.

Por otra parte, El Economista anunció recientemente el inminente lanzamiento de un nuevo fondo por parte de Magnum. Este nuevo venture capital aspira a recoger hasta 500 millones de euros. El mencionado diario afirmó que la gestora ha conseguido ya compromisos para cubrir el 70% de dicha suma. Este nuevo vehículo inversor sucederá a Magnum Capital III, que levantó 450 millones de euros, agotados tras la compra de las clínicas Pedro Jaén.