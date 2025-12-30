Canarias, la segunda comunidad con mayor absentismo laboral
La industria es el sector que concentra una mayor tasa de ausencia en el trabajo
Canarias es la segunda comunidad con mayor absentismo laboral después de Murcia al haber registrado en el tercer trimestre un porcentaje del 8,5% de trabajadores que no van a su trabajo.
Según el informe trimestral que elabora la empresa de recursos humanos Randstad, la tasa de absentismo laboral ha crecido a nivel nacional tres décimas en el último año y se ha situado en el 6,6% al cierre del tercer trimestre, con 1,47 millones de empleados ausentes cada día de su puesto de trabajo.
El 21,2% de esos 1,47 millones de empleados que faltan diariamente al trabajo no cuenta con una incapacidad temporal por razones médicas.
Por sectores
La industria es el sector que concentra un mayor absentismo con el 7,2% del total de las horas pactadas, seguido del sector servicios con el 6,6% y la construcción con un 5,7%.
Al analizar solo las bajas por enfermedad o incapacidad temporal, la industria sigue siendo la más afectada, aunque con porcentajes algo menores, y dentro de sus actividades hay grandes diferencias, ya que el reparto de correo o la jardinería presentan un absentismo elevado, mientras que la contabilidad o la informática presentan niveles más bajos.
Murcia y Canarias son las comunidades autónomas que registran un mayor absentismo en el tercer trimestre de 2025, con un 9,2% y 8,5%, respectivamente.
