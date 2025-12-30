Canarias registra dos mujeres asesinadas por violencia de género en 2025

Dos mujeres han sido víctimas de violencia de género en Canarias en este 2025, según los datos oficiales del Ministerio de Igualdad, recopilados por Europa Press. Estas cifras se enmarcan dentro de un balance estatal que eleva a 46 las mujeres asesinadas y a tres los menores víctimas de violencia vicaria en el conjunto de España durante el último año.

Este dato supone un descenso con respecto a 2024 cuando se registraron 49 mujeres y 9 menores asesinados, un ejercicio que marcó el récord de toda la serie histórica en el caso de los menores junto al año 2015.

Desde que comenzaron a registrarse estos datos de forma oficial en 2003, el número total de mujeres asesinadas por violencia de género en España asciende ya a 1.341, lo que da cuenta de la magnitud del problema.

Junio, el mes con más víctimas en 2025

El análisis mensual revela que junio fue el mes más trágico del año, con ocho mujeres y un menor asesinados en el conjunto del país. Este repunte pone de manifiesto que los episodios de violencia machista pueden intensificarse en determinados periodos y que los sistemas de protección deben mantenerse activos durante todo el año.

La mayoría de los asesinatos, sin denuncia previa

Uno de los datos más preocupantes del balance de 2025 es que en más del 78% de los casos no existía denuncia previa por violencia de género. Este hecho vuelve a situar el foco en las dificultades que encuentran muchas mujeres para dar el paso de denunciar, ya sea por miedo, dependencia económica, aislamiento social o falta de apoyo.

Desde el Ministerio de Igualdad se subraya que la implicación del entorno y de la sociedad en su conjunto es clave para detectar situaciones de violencia y facilitar el acceso a los recursos de protección antes de que se produzcan desenlaces fatales.

Distribución por regiones

Por territorios, Andalucía encabeza el número de mujeres asesinadas en 2025, con 14 casos, seguida de Cataluña, con cinco; Madrid y la Comunidad Valenciana, con cuatro cada una; y Extremadura, con tres.

Con dos casos, además de Canarias, figuran Asturias, Castilla-La Mancha, Galicia y Murcia. Otras comunidades como Aragón, Baleares, Castilla y León, Navarra, País Vasco y La Rioja registraron un asesinato cada una.

Perfil de las víctimas y de los agresores

En cuanto a la edad de las víctimas, el grupo más numeroso corresponde a mujeres de entre 41 y 50 años, seguido del tramo de 31 a 40 años, lo que confirma que la violencia machista afecta a mujeres en plena edad laboral y familiar, aunque también se registran casos en edades avanzadas.

Casi el 60% de las mujeres asesinadas eran españolas, una proporción similar a la de los presuntos agresores. Tras cometer el crimen, cinco agresores se suicidaron y nueve lo intentaron sin lograrlo, según la estadística oficial.