Vía libre al polígono industrial para impulsar el desarrollo de El Hierro

El Hierro da un paso decisivo para tener el segundo polígono industrial, que supondrá un impulso económico para la Isla. El Cabildo ha aprobado de forma definitiva la modificación del Plan General de Ordenación (PGO) de La Frontera, lo que da vía libre al desarrollo urbanístico en este municipio herreño de un área industrial que estará situado en El Matorral, justo al lado de la Cooperativa del Campo.

Las parcelas, que ocupan en total 84.186 metros cuadrados, albergarán un polígono de titularidad público-privada, según detalla el alcalde de La Frontera, Pablo Rodríguez. De hecho, el 70% del suelo es propiedad del Cabildo de El Hierro (61.731 metros cuadrados) y el 30% restante (22.455) está en manos de particulares.

Se trata de una iniciativa vital para el futuro de El Hierro, «un antes y un después para La Frontera y para toda la Isla», según Pablo Rodríguez. El alcalde recuerda que será «el primer gran polígono industrial de la Isla» y permitirá «incrementar y reforzar el tejido productivo, y crear oportunidades y empleos para los herreños». La capital, Valverde, ya acoge un polígono, El Majano, que destaca por acoger el Complejo Ambiental, la infraestructura que recibe y trata los residuos de los tres municipios de la Isla: Valverde, La Frontera y El Pinar.

Para el inicio de los trámites para instalar las naves industriales primero habrá que retirar un vertedero ilegal que se encuentra en esas parcelas de El Matorral. Así se especifica en la publicación la pasada semana de la aprobación definitiva de la modificación del Plan General de Ordenación de La Frontera en el Boletín Oficial de Canarias. Habrá que sanear el espacio ocupado por estos desperdicios, que no cuenta con ninguna autorización.

El alcalde remarca que además de «un incentivo fundamental para el crecimiento económico de La Frontera», este polígono, que se denominará Zona Industrial de La Frontera, «ayudará a fijar y seguir aumentando la población del municipio», frenando una tendencia a la despoblación que amenazaba el futuro de La Frontera. La demografía es esencial en una isla con solo 11.806 habitantes.

La Frontera alcanzó su pico de población en el año 2006, con 5.733 habitantes. La línea de la evolución demográfica cayó entonces de forma extraordinario en los siguientes dos años, hasta situarse en 3.941 empadronados en 2008. Pero a partir de 2015, el municipio situado en el norte de El Hierro ha ido recuperando población poco a poco y de forma inunterrumpida. Pablo Rodríguez recuerda que este año ha proseguido la evolución ascendente, con 132 residentes más entre 2025 (4.660) y 2024 (4.528).

El nuevo polígono industrial de El Matorral permtirá reunir en un mismo espacio, acondicionado para tal efecto, todas aquellas actividades ubicadas en La Frontera que suponen una molestia para los vecinos.

Asimismo, tal y como recoge la documentación del proyecto respecto a las condiciones de uso, el polígono podrá acoger actividades industriales y otras relacionadas con el entorno, como comercio mayorista o especializado. Con la finalidad de mejorar la situación de igualdad entre mujeres y hombres en las empresas, podrá albergar además actividades de cuidado de menores en el ámbito laboral y de atención a personas dependientes.

El desarrollo de la Zona Industrial de La Frontera contempla un presupuesto base de licitación de 7,2 millones de euros y se plantea en tres fases. El vicepresidente y consejero de Infraestructuras, Mantenimiento, Obras y Carreteras del Cabildo de El Hierro, David Cabrera, ya ha presentado la iniciativa a diferentes sectores productivos, como la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de El Hierro y el Centro de Iniciativas Turísticas.

David Cabrera ha explicado que la finalidad de esta actuación es «habilitar suelo industrial estratégico que permita la reubicación de actividades industriales actualmente dispersas en el municipio de La Frontera y la implantación de nuevas actividades económicas, como el almacenaje, talleres y comercios, entre otros». n