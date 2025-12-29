Tenerife se prepara para buscar energía geotérmica: "Haremos el primer sondeo en marzo"

Tenerife se está preparando para buscar su Santo Grial: la energía geotérmica. En una entrevista al consejero de Innovación del Cabildo de Tenerife, Juan José Martínez, este adelanta que los primeros pinchazos están más próximos que nunca. "Comenzaremos los primeros sondeos en marzo", relata Martínez, que espera tener la confirmación de que ese calor es suficiente para alimentar a toda la población tinerfeña en abril.

En las instalaciones del Parque Científico y Tecnológico de Tenerife en Cuevas Blancas, el consejero ha confesado que la ciencia en la Isla se encuentra en su propia «edad de oro», lo que ha propiciado que se puedan impulsar proyectos empresariales, energéticos y para consolidar la investigación básica

¿Cómo diría que ha crecido la industria científica en Tenerife en los últimos años?

Estamos viviendo una edad de oro en el ámbito de la I+D. En Tenerife hay un dato objetivo como es el crecimiento de empresas instaladas en los enclaves del Parque Científico y Tecnológico. Entre julio de 2023 y diciembre de 2025 hemos pasado de 26 empresas a 63 empresas instaladas en este enclave. De hecho, ahora tenemos problemas para ubicar empresas que nos demandan espacio y estamos en un proceso de buscar nuevas ubicaciones.

¿Cuáles cree que son las razones?

Eso tiene que ver con muchas circunstancias, todas ellas vinculadas al esfuerzo que está liderando el Cabildo de Tenerife para que las actividades vinculadas con nuevas tecnologías se conviertan en una alternativa de desarrollo económico para la isla. Los trabajadores vinculados con empresas tecnológicas responden a dos perfiles: iniciativas empresariales vinculadas a la I+D que surgen de iniciativas locales y se convierten en empresas viables y empresas que atraemos del exterior que eligen Tenerife para ubicarse.

¿Cuál cree que fue el punto de inflexión para empezar a impulsar la ciencia en Tenerife?

Las apuestas siempre son a medio largo plazo. En el mandato de Carlos Alonso el Cabildo hizo una apuesta importante por impulsar este tipo de actividades. Nosotros las hemos reforzado. Los incentivos fiscales fueron un factor importante pero, en particular para Tenerife, contar con infraestructuras críticas que son necesarias para el desarrollo de muchas de estas actividades. Ejemplo de ello son los dos supercomputadores, la conectividad que nos proporciona CanaLink con más de 11 cables submarinos que nos conectan, y las infraestructuras de parque o los proyectos de capacitación, como el programa Talentum. Por otra parte, el Cabildo también tiene proyectos tractores muy potentes en determinados ámbitos, siendo quizás el más llamativo el de la estrategia aeroespacial.

En dicha estrategia aeroespacial, una de las claves es la constelación de satélites, ¿en qué estado se encuentra ese proyecto?

Lo que hemos hecho hasta ahora es lanzar la licitación que esperamos adjudicar en enero de esta constelación de satélites propia del Cabildo. Una infraestructura que nos va a dar muchas capacidades en distintos ámbitos, como el medioambiente, la prevención de incendios, la agricultura, las emergencias o la inmigración irregular. Va a ser un antes y un después para muchas de estas actividades. Pero no nos quedaremos tan solo en lanzar satélites, también vamos a tener el telepuerto y una estación de seguimiento. Solo eso va a generar más de 100 puestos de trabajo.

¿Qué previsión de lanzamiento tienen para estos satélites?

Nuestra idea es que esté el primero en operaciones a final del 2027 y probablemente el lanzamiento sea en el primer semestre de ese año.

¿En qué situación se encuentran los sondeos en busca de geotermia que se están realizando en Vilaflor?

Hemos prácticamente iniciado el primero. En estos días empezaremos a excavar. Ya está la excavadora, se ha preparado el terreno y, si todo va bien, haremos el primer sondeo en marzo y en abril podemos tener ya información sobre lo que esperamos sea un éxito en estos sondeos. Desde luego, si lo tenemos, va a ser un antes y un después para la soberanía energética y la apuesta por la descarbonización. Serían múltiples las ventajas que supondría que los resultados de este sondeo fueran positivos.

¿Cómo ha sido la respuesta de la población con respecto a los sondeos?

La población está muy sensibilizada con la necesidad de las energías renovables. La geotermia reúne las mejores condiciones porque ocupa menos territorio y nos asegura continuidad y estabilidad en el suministro. Hemos hecho un esfuerzo muy importante en comunicación en el municipio, con más de seis reuniones y yo mismo he estado en cuatro de ellas. También vamos a abrir una oficina de información permanente con personal asignado durante el tiempo dure el proceso de sondeos y de exploración.

Hace unos días el Consejo de Ministros anunció que Canarias albergaría el Centro Nacional de Vulcanología, ¿cuál será su propósito?

En principio es un consorcio que se conforma entre el Gobierno de España y el Gobierno de Canarias donde los Cabildos de La Palma y Tenerife tendrán un papel importante. Durante el próximo año iremos viendo cómo las dos instituciones que lideran el proceso lo van concretando. Desde luego, gracias a Involcan y de otras instituciones dependientes del CSIC o de las universidades canarias, disponemos de las capacidades científicas y tenemos una masa crítica que es la mayor del conjunto del país para hacer viable un centro de esta naturaleza.

Si el Instituto Geográfico Nacional (IGN) cuenta con las competencias de vigilancia, ¿cuál será el papel del centro vulcanológico? ¿Vigilar, investigar u ambas?

No, no lo sabemos y no lo podemos concretar. La intención es concentrar todo el ámbito vinculado con la vulcanología en este centro.

Tenerife cuenta con dos supercomputadores, el Teide y Anaga ¿qué servicios están prestando?

Son muy importantes en ámbitos vinculados con la investigación, la ULLes uno de los usuarios más importantes. Hay encargos concretos o puntuales con empresas que necesitan una capacidad de cálculo muy relevante en momentos concretos. El sector audiovisual es también un demandante recurrente sobre todo Anaga, a la hora de renderizar producciones que requieren mucha capacidad de cálculo. Nuestra idea es realizar una ampliación de sus capacidades para orientarlo hacia la tecnología precuántica. De hecho, hemos vinculado las condiciones de la licitación a que el adjudicatario no solo se preocupe de proporcionar unos determinados equipos con unas determinadas características, sino la generación de actividad económica o científica vinculada con ello.

¿Tiene algún propósito de año nuevo el próximo año con respecto al área que dirige?

Me conformaría con darle continuidad al ritmo de generación y captación de nuevas empresas vinculadas con nuevas tecnologías, que tengamos éxito en abril y podamos estar dando la noticia de que hemos encontrado recursos geotérmicos; y que fructifiquen algunos proyectos que tenemos en marcha en distintos ámbitos. n