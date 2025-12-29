La Sociedad Filarmónica Nivaria protagoniza el Concierto Extraordinario de Año Nuevo 2026 en Arafo

La Sociedad Filarmónica Nivaria protagoniza el Concierto Extraordinario de Año Nuevo 2026 de Arafo. El Auditorio Juan Carlos I acogerá este jueves, a partir de las 20:00 horas, esta tradicional cita que en esta ocasión contará con la participación de las sopranos Vicky López, Candelaria González y María Candelaria Hernández. Además, el Ballet de Lenita Lindell participará en dos de los temas. Las entradas, al precio de diez euros, están a punto de agotarse, lo que demuestra el interés que despierta este encuentro anual en el municipio arafero.

«Intentamos innovar cada año, pero es algo complicado porque tenemos muchas citas y hemos hecho muchas cosas diferentes», expresa el director de la banda, Miguel Ángel Expósito, quien añade no obstante que en esta ocasión han optado por un nuevo formato que incluye la actuación de tres sopranos y con el que la banda quiere realzar la figura de la mujer. Esta apuesta permite, además, que el concierto realice todo un recorrido por la historia de la música y el público podrá escuchar desde algunas de las arias más conocidas, a fragmentos de zarzuelas y varios temas de música popular, que han sido elegidos por las propias cantantes invitadas. En concreto, el concierto ha sido planteado en cuatro bloques diferentes que también incluyen canciones de conocidos musicales.

Para todos los gustos

«Es tan amplio el espectro de temas que vamos a interpretar, que es imposible que el público deje de conocer algunos de los temas que vamos a ofrecer», expresa Expósito, quien destaca además las horas de trabajo compartidas con las tres solistas invitadas. «Estamos tocados por una varita que nos ha ayudado siempre», reconoce el director de la banda quien recuerda que Candelaria González «es una de las voces referentes de nuestro Archipiélago, y tiene una gran veteranía y mucho saber estar sobre el escenario», por su parte Vicky López «ha sido un gran descubrimiento para la banda» y María Candelaria Hernández se estrena con esta formación y, a pesar de su juventud, deslumbra con una «calidad de voz maravillosa y una sensibilidad igual de grande».

Por su parte, el director también habla de la colaboración del Ballet de Lenita Lindell, que repite en los conciertos de Arafo. «Trabajar con ellos es un placer porque son muy profesionales», y adelanta además que van a interpretar dos temas «que no son nada fáciles», y que son Doña Francisquita (Fandango) y Champagne Galop, un tema con el que realizarán un guiño al concierto de Año Nuevo de Viena.

90 músicos

A punto de terminarse las entradas para acudir a este concierto extraordinario, el director de la banda Nivaria recuerda que la formación –que incluye la participación de más de 90 músicos– es una banda amateur, que no obstante, ha obtenido importantes reconocimientos a lo largo de su historia. «Cada año preparamos este concierto con muchísima ilusión porque nos gusta que el público que acuda se vaya con una sonrisa en el rostro», adelanta Expósito.