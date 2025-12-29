¿Cómo proteger a mascotas y personas del ruido de los petardos en épocas festivas?

Se acerca la última noche del año y además de las uvas, las campanadas y el banquete en la mesa existe otro elemento que también caracteriza la bienvenida al 2026: los fuegos artificiales. Algo que para muchos es sinónimo de celebración, pero que para otros –como mayores, bebés y animales– significa pasar un mal rato. En medio de este extenso debate sobre el uso de material pirotécnico por las consecuencias que genera su ruido en la salud de algunas personas, los expertos recomiendan una serie de pautas para afrontar la situación y calmar esos efectos.

Entre los principales afectados están las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA). El ruido derivado de estos cohetes les desregulan a nivel emocional y les genera cierto grado de nerviosismo. La directora del Servicio de Edad Escolar de Apanate, Bárbara León, cuenta que «las personas con TEA suelen presentar mayores niveles de sensibilidad auditiva». Al encender estos productos, el ruido les genera un malestar sensorial que les limita en las situaciones típicas de las fiestas. «Se bloquean y se desestabilizan en momentos en los que están reunidos con la familia», agrega.

Un sufrimiento compartido

León aclara que esos efectos no generan malestar exclusivo en quienes padecen el trastorno, sino que también lo sufren las familias y personas cuidadoras. «A veces no saben como ayudarlos o cómo gestionar la situación y puede llegar a ser frustrante», sentencia. Por este motivo, la directora recomienda ofrecer al afectado actividades que le gusten para calmarlo. «Si disfrutan de la música o las películas pueden convertirse en buenas herramientas para tranquilizarlos», concreta. Asimismo, recuerda que hay otros artículos, como los cascos de cancelación de sonido, que pueden servir para reducir estos efectos.

«También es cierto que hay otras pautas que no se focalizan tanto en el momento del problema, sino en la preparación de estas personas para que sean capaces de tolerar la situación», detalla. A través de un proceso de sensibilización sistemática, la persona puede llegar a alcanzar un pequeño acercamiento sin que suponga un desajuste muy intenso.

Molestias en animales

Los animales también son uno de los colectivos más afectados por el ruido. En Canarias hay más de 700.000 mascotas censadas, la mayoría perros y gatos – 81,13 % y el 18,03%, respectivamente–. La secretaria del Colegio Oficial de Veterinarios de Santa Cruz de Tenerife, Sonsoles García, explica que la sensibilidad auditiva de los animales es bastante superior a la del ser humano. «Perciben los ruidos con el triple de intensidad que las personas, lo que supone un daño potencial para ellos», agrega.

Sin embargo, este grupo de especies no es el único que sufre, también lo hacen los animales de granjas como caballos y cabras. El problema es que la espontaneidad de las fiestas no permite a estos animales «entrenarse» para afrontar la situación de la mejor manera posible. «Llega la época festiva y se encuentran, sin aviso previo, con auténticas explosiones», insiste García. Lo que provoca que, ante la incapacidad de gestionar la situación, actúen de forma irracional. «Terminan escapándose, saltando a lugares insólitos e incluso enganchados a vallas tras su huida», detalla.

Asimismo, recuerda que esta manera de comportarse –fruto del miedo ocasionado por los ruidos estridentes– puede derivar en accidentes que no solo perjudican su salud, sino también la de las personas. «Es una situación muy compleja de manejar que pone en peligro su vida y la de los demás», asegura. Razón más que suficiente para que, según esta veterinaria, se apliquen medidas que terminen de concienciar sobre esta práctica. Eso sí, admite que en los últimos años la situación ha mejorado. «Depende mucho del entorno en el que se mueve cada persona, pero es cierto que ha habido una creciente sensibilización sobre el tema», detalla. Aunque para ella continúa siendo insuficiente. «Aún queda mucho por hacer en materia de legislación», confiesa.

Medidas fundamentales

Los propietarios juegan un papel clave en la protección de sus mascotas. «Los dueños pueden hacer mucho en formación para prevenir o paliar ese sufrimiento, ya sea a través de consultas o tratamientos», apunta. Además, enumera una serie de medidas que pueden ayudar a contener la situación en casa. Primero, recomienda preparar un lugar seguro en forma de cueva, como debajo de la mesa, para que la mascota tenga un lugar seguro al que acudir y calmar sus miedos. También sugiere cerrar ventanas y correr las cortinas para minimizar el ruido en la medida de lo posible. «La compañía es lo que más les puede ayudar a calmarse, pero en caso contrario es conveniente dejar el sonido de la televisión de fondo u otro ruido blando que les tranquilice», agrega.

Para aquellas mascotas de mayor edad, García sugiere someterlos a algún tratamiento de sensibilización –siempre con el asesoramiento de un profesional–. «Hay medicamentos que no son serenantes y que sirven para atajar este problema concreto, lo que les permiten sobrellevar mejor la situación», concluye.

Al igual que García, León califica de «importante» la implementación de espacios libres de ruido por parte de las administraciones para garantizar una plena inclusión de las personas con TEA. Asimismo, sitúa como una posible solución al problema la evolución de estos productos hacia un plano más visual que sonoro.