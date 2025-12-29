Munchitos con sabor a ropa vieja canaria, ¿realidad o ficción?

Si hay unas papas fritas que se identifiquen a la primera con Canarias, esas son las de la marca Munchitos. Un producto especial que, aunque ya se puede encontrar en algunos puntos fuera de las islas, en ningún sitio es tan popular como aquí.

Es nuestra marca por excelencia y, por eso, pensar en unos Munchitos con sabor a ropa vieja, uno de los platos típicos más populares de las islas, es algo que ha hecho soñar a más de uno con probarlas.

La noticia llegaba de la propia marca este domingo, 28 de diciembre: "Presentamos... Munchitos Ropa Vieja Canaria. La única ropa vieja que tu abuela NO te podrá decir que antes sabía mejor”. Pero, teniendo en cuenta el día de presentación, muchos entendieron a la primera que se trataba de una inocentada. Algo que la marca confirmó a lo largo de la jornada.

Inocentada

"Vale, lo admitimos… se nos fue un poquito la cabeza con lo de Munchitos Ropa Vieja Canaria, la emoción navideña, el caldero cerca, el hambre… cosas que pasan", admitió la marca para dar a conocer su inocentada del año.

Sin embargo, esta publicación también venía con sorpresa o, mejor dicho, con una lista de deseos. "¿Qué sabor te gustaría que volviera o llegara el próximo año? Leemos, apuntamos, debatimos… (y alguno igual lo hacemos realidad, nunca se sabe", preguntaba la marca en sus redes sociales a sus seguidores. Y en esta lista de deseos, varias opciones:

Sensaciones

Chocolate

Cheese & onion

Sabor secreto

A favor

A pesar de que la propuesta de los Munchitos con sabor a ropa vieja quedó en una anécdota. Más de un seguidor de estas papas deseaba que se hiciera realidad. Así, en los comentarios de la publicación se podían leer mensajes, como: "Sé que es el día de los inocentes pero... podría no serlo jajajajaj háganlo realidad", "Pues sería increíble", "Si las hacen quiero recibir una caja en mi taller" o "A ver cómo inocentada no está mal pero como sabor nuevo debe estar mejor aún".