Maresía, el plan que mejora la vida de las personas mayores
Promueve el envejecimiento activo, la mejora de las infraestructuras, la innovación, la protección de los derechos y la cooperación con el tercer sector
El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Mayores y Participación Activa de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, ha puesto en marcha recientemente el plan Maresía, una iniciativa que integra todas las actividades, programas y proyectos destinados a promover el envejecimiento activo, la participación social, la innovación y la protección de los derechos de las personas mayores en Canarias.
Maresía se apoya en cinco grandes pilares: Programa Integral de Actividades para un Envejecimiento Activo y Saludable; Derechos, Cuidados y Protección; Plan de Infraestructura Espacios Seguros; Innovación, Investigación y Transformación Digital; y Alianzas y Cooperación Institucional.
La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, explica que el plan Maresía “forma parte del compromiso del Gobierno de Canarias con la visión de Islas Iguales, entendida como una apuesta por la equidad territorial, la igualdad de oportunidades y la cohesión social en todas las islas y generaciones. La dirección general de Mayores y Participación Activa es de nueva creación y es una de las apuestas firmes de nuestro presidente, Fernando Clavijo. Maresía promueve que todas las personas mayores independientemente de su isla, municipio o situación, puedan envejecer con salud, autonomía y participación, convirtiéndose en referentes activos y corresponsables en la construcción de una Canarias más justa y cohesionada dando sentido a su vida”.
Por su parte, el viceconsejero de Bienestar Social, Francis Candil destaca que “este plan supone un impulso al envejecimiento activo, así como para la prevención de la soledad no deseada y la detección del maltrato a personas mayores. La realidad de las personas mayores ha cambiado y nosotros nos hemos adaptado a sus nuevas necesidades, recogiendo sus aportaciones en este plan”.
La directora general de Mayores y Participación Activa, Verónica Meseguer, explica que los objetivos específicos de Maresía son “transformar los centros de día y los espacios comunitarios en entornos modernos, sostenibles y accesibles y reconocer y poner en valor el conocimiento, la trayectoria y la contribución de las personas mayores como agentes de cambio, mentores y referentes de responsabilidad social y cultural”.
“Queremos garantizar la dignidad, la seguridad jurídica y la atención integral de las personas mayores, fortaleciendo un sistema de cuidados centrado en la persona, la prevención de abusos y la lucha contra la soledad”, explica Meseguer. Y asegura que en el nuevo plan jugarán un papel fundamental “la formación, la tecnología y la cultura digital, así como la participación y vida comunitaria. Somos conscientes de que tenemos mucho trabajo por delante, pero ya estamos dando los pasos necesarios para mejorar la vida de las personas mayores de Canarias”.
Un nombre revitalizante que conectará a la juventud con los mayores
Verónica Meseguer se muestra ilusionada con la puesta en marcha de Maresía: “Es una ilusión y también una gran responsabilidad. Esto no sería posible sin el trabajo del personal de la Dirección General de Mayores y Participación Activa. Maresía se convertirá en una nueva forma de vivir la madurez con plenitud, participación, salud y sentido de comunidad en Canarias. ¿Y por qué el nombre de Maresía? Porque la maresía del mar es una seña de identidad que simboliza la energía y el movimiento; es refrescante, revitalizante y fuente de bienestar y une el mar y la tierra como queremos que conecte a los jóvenes con los mayores”.
Para ello, la Dirección General de Mayores y Participación Activa contará con un presupuesto de 19,4 millones de euros en 2026, lo que supone 2,2 millones de euros más que en el presente ejercicio y un incremento del 12,6 % con respecto a 2025. Con esos fondos se pretende dar un impulso al envejecimiento activo, la prevención de la soledad no deseada y la detección del maltrato a personas mayores. Además, se refuerzan programas comunitarios y proyectos insulares para ampliar actividades y dispositivos de participación con el objetivo de alcanzar de forma directa a unas 100.000 personas en todo el Archipiélago.
- Europa confía en un investigador de Canarias para resolver el dilema de los gatos callejeros
- Muere Lucía Jiménez, presidenta de la Asociación Canaria de Víctimas del Terrorismo
- La jubilación parcial ‘toca’ a Educación y Bienestar Social
- Centenares de plazas en el aire por la caducidad de las oposiciones
- Un empresario peruano es el enlace de la trama de Plus Ultra en Canarias
- Las viviendas públicas ya no se adjudicarán por sorteo en Canarias
- El volcán Tajogaite ‘encoje’ quince metros en cuatro años
- Los alumnos canarios, entre los que más fracasan en Bachillerato: el 14% se queda sin titular