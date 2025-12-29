Maresía, el plan que mejora la vida de las personas mayores

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Mayores y Participación Activa de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, ha puesto en marcha recientemente el plan Maresía, una iniciativa que integra todas las actividades, programas y proyectos destinados a promover el envejecimiento activo, la participación social, la innovación y la protección de los derechos de las personas mayores en Canarias.

Maresía se apoya en cinco grandes pilares: Programa Integral de Actividades para un Envejecimiento Activo y Saludable; Derechos, Cuidados y Protección; Plan de Infraestructura Espacios Seguros; Innovación, Investigación y Transformación Digital; y Alianzas y Cooperación Institucional.

La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, explica que el plan Maresía “forma parte del compromiso del Gobierno de Canarias con la visión de Islas Iguales, entendida como una apuesta por la equidad territorial, la igualdad de oportunidades y la cohesión social en todas las islas y generaciones. La dirección general de Mayores y Participación Activa es de nueva creación y es una de las apuestas firmes de nuestro presidente, Fernando Clavijo. Maresía promueve que todas las personas mayores independientemente de su isla, municipio o situación, puedan envejecer con salud, autonomía y participación, convirtiéndose en referentes activos y corresponsables en la construcción de una Canarias más justa y cohesionada dando sentido a su vida”.

Por su parte, el viceconsejero de Bienestar Social, Francis Candil destaca que “este plan supone un impulso al envejecimiento activo, así como para la prevención de la soledad no deseada y la detección del maltrato a personas mayores. La realidad de las personas mayores ha cambiado y nosotros nos hemos adaptado a sus nuevas necesidades, recogiendo sus aportaciones en este plan”.

La directora general de Mayores y Participación Activa, Verónica Meseguer, explica que los objetivos específicos de Maresía son “transformar los centros de día y los espacios comunitarios en entornos modernos, sostenibles y accesibles y reconocer y poner en valor el conocimiento, la trayectoria y la contribución de las personas mayores como agentes de cambio, mentores y referentes de responsabilidad social y cultural”.

“Queremos garantizar la dignidad, la seguridad jurídica y la atención integral de las personas mayores, fortaleciendo un sistema de cuidados centrado en la persona, la prevención de abusos y la lucha contra la soledad”, explica Meseguer. Y asegura que en el nuevo plan jugarán un papel fundamental “la formación, la tecnología y la cultura digital, así como la participación y vida comunitaria. Somos conscientes de que tenemos mucho trabajo por delante, pero ya estamos dando los pasos necesarios para mejorar la vida de las personas mayores de Canarias”.