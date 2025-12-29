Huir de la Navidad, una tendencia que gana fuerza en Canarias

Huir de casa por Navidad. Cada vez son más los canarios que deciden seguir el camino contrario al de los turrones. Ni árbol con adornos, ni luces, ni regalos, ni grandes comilonas. El turismo Grinch está en tendencia y ya son muchos los que aprovechan los festivos para viajar lejos de casa, a destinos exóticos donde no hay ni rastro de las grandes multitudes ni de las celebraciones navideñas. «Hay un claro incremento. Muchas personas buscan destinos tranquilos y alejados para evitar aglomeraciones, el bullicio de las zonas de compras y todas estas cuestiones», asegura el gerente de la Asociación Canaria de Agencias de Viajes y Turoperadores (Acavyt), Francesco Delli-Paoli, quien aclara que aunque no existen «grandes datos», si se trata de una tendencia al alza.

Desde el Sudeste Asiático hasta Latinoamérica. Este perfil de turista busca «tranquilidad» y huye de los típicos destinos que aparecen siempre en los «folletos de viaje». «Colombia está ahora de moda y también Argentina, que con el cambio de gobierno está ganando puntos porque genera un poco más de confianza», explica Delli-Paoli sobre la lista de destinos preferidos de los canarios que huyen de la Navidad, en la que también están países como Vietnam o Tailandia.

Pero esta tendencia no solo se produce en las Islas, está ocurriendo de manera global. Desde la Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (Acave), precisan que para este año sus 400 socias prevén un aumento de la demanda de viajes en Navidad de entre un 5 y un 10% con respecto al mismo periodo de 2024. Y los destinos musulmanes, como Egipto o Marruecos, están en auge gracias a ese nicho de viajeros que busca «huir de las celebraciones de siempre».

Eso sí, para poder hacer el papel de Grinch es necesario tener días de vacaciones que permitan escapadas tan largas. «Son viajes largos que requieren unas dos semanas porque son trayectos largos y no todo el mundo puede permitírselos», explica el gerente de Acavyt.

Y mientras los canarios escapan de la Navidad, en las Islas se produce el fenómeno contrario: miles de turistas eligen el Archipiélago para pasar unas fiestas «diferentes». Algunos huyen de las fiestas y otros simplemente, del frío. Nada nuevo, la temporada alta en Canarias siempre ha sido el invierno, pero desde el sector aprecian un incremento en las fiestas. «Independientemente de que es temporada alta, hay un pico de ocupación en estos 15 días navideños de nuestros principales países emisores», asegura Delli-Paoli. Los alemanes, ingleses, franceses o belgas encuentran en las Islas una postal navideña muy diferente a la que se da en sus países. Pueden acabar el año disfrutando de más de 20 grados, darse un baño en la playa y olvidarse la bufanda y los guantes. Y no hay nieve ni vino caliente en los mercados navideños.

Este repunte estacional también se refleja en el tráfico aéreo. Según los datos de Aena, la red de aeropuertos canarios operó 4.184 vuelos el pasado fin de semana, un 4,7% más que en el mismo fin de semana de 2024, cuando se registraron 3.996 operaciones. Un dato que confirma el incremento de la conectividad en un periodo clave para el sector turístico y, por extensión, para la economía del Archipiélago.

Naturaleza y gastronomía

El canario con vacaciones más ajustadas opta por alternativas más cercanas y económicas, priorizando conexiones con la Península -especialmente la cornisa cantábrica, desde Galicia hasta el País Vasco- donde la demanda de turismo rural crece en estas fechas. Según los datos de Acavyt, las estancias en casas rurales y apartamentos en la periferia de las grandes capitales del norte peninsular ganan terreno frente al hotel urbano convencional, impulsadas por un consumo centrado en naturaleza y gastronomía.

Entre los que sí buscan el ambiente navideño y el frío, destacan también las escapadas a capitales europeas como Londres, París y Praga, destinos que registran un volumen notable de reservas anticipadas entre viajeros del Archipiélago. Del mismo modo, ciudades como Madrid experimentan un repunte por su oferta de ocio invernal. «Especialmente por los musicales y el alumbrado navideño», apunta Delli-Paoli.

En fin de año, los canarios que deciden viajar dentro de la comunidad optan por desplazamientos económicos. «Es temporada alta, así que los residentes comparan precios y, en muchos casos, eligen viajar hasta donde llegue el barco con coche propio y priorizando alojamientos extrahoteleros», aclara Delli-Paoli. El calendario festivo también influye en las escapadas. «En Canarias, las fechas del 24 de diciembre y el 6 de enero se perciben mayoritariamente como días familiares e inamovibles, mientras que la noche del 31 se consolida como el momento más proclive para escapadas en pareja o con amigos», explica el gerente de Acavyt.