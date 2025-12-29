'Gala', el espectáculo que fusiona a Dalí con música electrónica, inicia su gira en Tenerife

La música electrónica, el arte y el universo del artista universal Salvador Dalí conforman la propuesta más disruptiva para terminar el año en Tenerife. Gala by Ibán Mendoza es la propuesta con la que el célebre DJ catalán aterriza en Canarias para ofrecer una noche única en el Club Náutico Puerto Colón, en Costa Adeje, a partir de las 23:00 horas. Este será el inicio de una gira internacional de este proyecto artístico que ya ha triunfado en las noches de Ibiza desde hace varios años, conforme ha ido desarrollándose y sumando elementos. Ibán Mendonza celebra llegar a Tenerife con esta propuesta en particular, «una idea totalmente diferente a lo que se ha podido ver antes en la Isla», por lo que avanza que va a ser toda una experiencia para el público asistente. «Vamos a ofrecer algo muy diferente, muy bien cuidado y con una puesta en escena increíble», avanza el creador de la propuesta.

Gala se desmarca de los espectáculos convencionales ofreciendo una escenografía que reinterpreta obras emblemáticas de Dalí, como los célebres relojes derretidos de La persistencia de la memoria. Esta narrativa estética se impulsa además con la presencia de los personajes de Dalí y Gala, junto a performances que incluyen fuego, acrobacias aéreas y danza contemporánea. El universo visual se completa con proyecciones en pantallas LED de gran formato.

Un paso más allá

El DJ Ibán Mendoza explica que comenzó a trabajar en este proyecto con el objetivo de «vestir» las fiestas de música electrónica que ofrecía en Ibiza. «Lo tradicional es acompañar el set con luces y bailarinas, y poco más, pero nosotros queríamos ofrecer un espectáculo más completo y por eso decidimos añadir nuevos elementos, porque el concepto de fiesta de música electrónica ha cambiado mucho», relata el catalán, a quien siempre le ha movido la «originalidad» para llevar a cabo sus iniciativas.

Ibán Mendoza. / El Día

El universo surrealista de Salvador Dalí siempre ha llamado la atención del músico catalán, aunque reconoce que, más allá de este artista, el movimiento en sí siempre ha estado en su punto de mira. «En realidad, basamos el formato en todo el movimiento surrealista, aunque Dalí sea la cara visible», puntualiza y añade que precisamente este género artístico les da carta blanca para incluir prácticamente cualquier propuesta sobre el escenario. «El surrealismo abarca muchísimas cosas; básicamente nos permite llegar hasta cualquier lugar al que nos lleve la imaginación», resume Mendoza, quien celebra que de esta forma «no tengo que estar encorsetado» y por eso se ha animado a «plasmar el mundo de los sueños».

Largo trabajo

Este proyecto se ha ido desarrollando durante varios años, durante los que se han ido sumando poco a poco nuevos elementos. Gala arrancó en Pachá, en Formentera, una sala pequeña, de unas 500 personas, donde introdujeron primero elementos de decoración y visuales para darle una temática precisa a la noche. Un año después, el proyecto viajó a Las Dalias, en Ibiza, donde el espacio permitió continuar ampliando la iniciativa gracias a la existencia de una terraza donde se pudo ir un paso más allá con la decoración y desarrollar la parte interpretativa.

Un momento del espectáculo. / El Día

Así, esta es la primera vez que la iniciativa sale de Ibiza e Ibán Mendoza celebra que esta sea precisamente la primera parada, ya que «creo que es un sitio que se presta mucho a esta idea». Además, en esta ocasión cuentan con una notable participación canaria. El concepto visual está a cargo del diseñador Israel de Carlos, responsable también de los contenidos de pantalla durante la residencia del espectáculo en Ibiza, donde ofrece «una visión del mundo daliniano fluida y envolvente» gracias al efecto morph, una técnica que genera una suave e hipnótica transición de una imagen a otra en las pantallas.

Acento canario

Asimismo, el diseñador tinerfeño Leo Martínez es el responsable de la escenografía y de gran parte del vestuario y ha centrado las imágenes de Dalí, entre ellas, un gran reloj en espiral y los relojes derretidos, para simbolizar la relatividad del tiempo o los elefantes de patas largas, pelícanos y mariposas para representar la fragilidad y la transformación. Martínez también se ocupa del vestuario del cuerpo de danza contemporáneo y del elenco de actores canarios, así como de otros elementos escénicos que enriquecerán los espectáculos de fuego, las acrobacias en el aire, las intervenciones de los zancudos y los propios personajes de Dalí y Gala, que interactuarán entre el público.

La presencia canaria se completa con la participación del artista local Drummer, quien ya ha pinchado junto a grandes artistas internacionales y en importantes citas del género, así como en escenarios clave como Ibiza, Barcelona y Valencia. En Gala, Drummer unirá su talento al de Ibán Mendoza y el madrileño Chus.