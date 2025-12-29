Eclipse, cometas y lluvias de estrellas: todos los motivos para mirar al cielo en Canarias este 2026

El Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) ha detallado todos los eventos que a lo largo del próximo 2026 se desarrollarán en el firmamento del Archipiélago. Un año de observación astronómica que incluye un eclipse, varios cometas y las tan esperadas lluvias de estrellas, además de fenómenos lunares y planetarios.

Según indica el centro de investigación en un comunicado, el año astronómico arrancará pronto: el 3 de enero se espera la lluvia de estrellas de las Quadrántidas, aunque su observación se verá limitada por la coincidencia con la Luna llena. Se trata de una de las más intensas de cada año, con hasta 100 meteoros por hora, aunque por no es tan conocida como las Perseidas, puesto que al ocurrir en invierno suele ser más compleja su observación.

Precisamente, el próximo 12 de agosto se espera uno de los días más propicios para ver la lluvia de estrellas de cada verano, conocida como las Lágrimas de San Lorenzo. Pero es que, además, este año se da la circunstancia de que coincide con el fenómeno astronómico más llamativo de los próximos doce meses: un eclipse solar. Si bien se trata de una ocultación total, en Canarias solo se verá de forma parcial, aproximadamente de entre el 66% y el 74%, según explica el IAC.

Calendario del IAC para este 2026. / El Día

Cuestión de lunas y planetas

El calendario también recoge fenómenos singulares relacionados con el único satélite del planeta, como la denominada “Luna azul” del 31 de mayo, al producirse dos lunas llenas en un mismo mes; la “Luna negra” del 15 de junio, cuando se dará la luna más pequeña del año; y una Superluna el 24 de diciembre, que será la luna llena de mayor tamaño aparente de 2026.

En lo que respecta a la dinámica de la Tierra, el perihelio —el punto de máxima cercanía al Sol— se alcanzará el 4 de enero, a unos 147 millones de kilómetros, mientras que el afelio tendrá lugar el 6 de julio, cuando el planeta se situará a unos 152 millones de kilómetros. Los cambios de estación vendrán marcados por los equinoccios de primavera y otoño, el 20 de marzo y el 23 de septiembre, y por los solsticios de verano y de invierno, el 21 de junio y el 21 de diciembre, respectivamente.

Los planetas también ofrecerán numerosos espectáculos. Júpiter estará en oposición el 10 de enero, Saturno el 4 de octubre y Urano el 25 de noviembre. A lo largo del año se producirán diversas alineaciones y conjunciones destacadas, entre ellas la conjunción de Saturno y Neptuno el 20 de febrero, así como encuentros visibles de Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno en diferentes momentos de marzo, mayo, agosto y noviembre.

Cometas en el firmamento

La observación de cuerpos menores será otro de los puntos fuertes de 2026, con especial atención a la máxima aproximación a la Tierra del cometa C/2025 R31-053, prevista para el 27 de abril, pocos días después de su paso por el perihelio. Las lluvias de meteoros mantendrán sus citas clásicas, con las Perseidas alcanzando su máximo el 12 de agosto y las Gemínidas el 13 de diciembre, ambas con buenas condiciones de visibilidad.

En conjunto, 2026 se perfila como un año especialmente atractivo para la observación astronómica, con una agenda repleta de eventos pensados tanto para la comunidad científica como para el público aficionado. Desde los cielos privilegiados de Canarias, el IAC anima a seguir explorando el Universo y a proteger la calidad y oscuridad de nuestras noches.

Almanaque

El Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), a través de su Unidad de Comunicación y Cultura Científica (UC3) y en colaboración con el Museo de la Ciencia y el Cosmos (MCC) de Museos de Tenerife, ha publicado su ya tradicional calendario de efemérides astronómicas para 2026. El próximo año estará marcado por un eclipse total de Sol que se producirá el 12 de agosto y que, aunque no podrá verse de forma completa desde Canarias, sí será observable como eclipse parcial.

El Calendario 2026 del IAC está ilustrado con una imagen del cometa C/2025 AB (Lemmon), captada desde el Observatorio del Teide por el astrofotógrafo Daniel López, de Cielos de Canarias, junto al astrofísico y divulgador del IAC Alfred Rosenberg. Se trata de un visitante cósmico, compuesto por hielo y polvo y con apenas un kilómetro de diámetro, que llegó a desplegar una cola de más de 30 millones de kilómetros, unas 20 veces el tamaño del Sol. La imagen, sin embargo, revela también un contraste llamativo: más de un millar de trazas luminosas correspondientes a satélites artificiales —de los más de 13.000 que orbitan actualmente la Tierra— cruzan el campo visual y se superponen al cometa.