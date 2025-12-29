A cantar a otra parte (que no sea el Festival de Eurovisión)

La negativa de España —e Irlanda, Eslovenia, Islandia y Países Bajos— a participar en el Festival de Eurovisión a raíz de la decisión tomada por la organización del concurso de mantener a Israel entre los Estados concursantes a pesar de los bombardeos sobre la población palestina por parte del gobierno israelí, además de las sospechas de su uso de tácticas cuanto menos oscuras en los procesos de votación, saca a la música española de un certamen donde el cantante y compositor Braulio, quien este año celebra su gira Ocho décadas y al cual ha distinguido el Gobierno regional con la Medalla de Oro de Canarias, representó a España con el tema Sobran las palabras en su edición de 1977.

Este año fue Melody con el tema Esa diva la representante española en Eurovisión, quedando en el antepenúltimo puesto del palmarés.

Nia durante la entrega de los premios de la Academia de la Música de España que se celebra en el Palacio Municipal IFEMA, a 4 de junio de 2025, en Madrid (España). / EUROPA PRESS REPORTAJES

En febrero es otra grancanaria, la cantante Nia, flamante ganadora de Operación Triunfo, deslumbra al exigente público del festival internacional de Viña del Mar (Chile).

Grandes giras y despedidas

Con sentimiento de despedida asistieron el 1 y 3 de mayo en Gran Canaria y Tenerife, respectivamente, los incondicionales de Joaquín Sabina a la que —ahora sí— es la última gira del cantante y compositor.

A quien aún le quedan por delante muchos y muy multitudinarios conciertos, vista las 40.000 personas que el 24 de mayo abarrotaron el Estadio de Gran Canaria, es a Quevedo, joven intérprete y compositor al cual todavía le quedan muchas cosas que cantar a su incondicional masa de seguidores.

EFE

En el mes de junio y ante más de 15.000 personas, el muelle de Santa Cruz de Tenerife se convirtió por obra y gracia de la música del grupo Maná durante unas horas en su mítico Muelle de San Blas, gracias a la magia del concierto de la banda mexicana.

Tampoco pasaron desapercibidas en el mes de julio las actuaciones de Will Smith o Enrique Iglesias en la edición de 2025 del Granca Live Fest.

Quevedo en concierto. / José Luis Roca

Julio fue cosa de mujeres en el plano artístico con los conciertos de la genial cantante lírica rusa Anna Netrebko en el Santa Catalina Classics de Las Palmas de Gran Canaria; la incombustible Jennifer Lopez deslumbrando a 20.000 personas en el recinto portuario de Santa Cruz de Tenerife y Gloria Stefan demostrando en el mismo espacio santacrucero por qué lleva en la música varias décadas.

En Gran Canaria brilla el 26 de julio Juan Luis Guerra con su concierto en el Anexo del Estadio grancanario ante 28.000 espectadores y una semana después es Manuel Carrasco quien arrasa en el People Fest, el mismo mes que Camilo deleita a 8.000 fieles en el Gran Canarias Arena.