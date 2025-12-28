Un palmero, protagonista de la primera fotografía de un canario

Durante el año 2026 que está a punto de comenzar se cumplirá el 200 aniversario de la primera fotografía conocida que fue tomada en el mundo. Vista desde la ventana en Le Gras tiene la firma del francés Joseph Nicéphore Niépce y fue obtenida en 1826 en Francia, usando una cámara oscura. Hicieron falta ocho horas para capturar el paisaje desde aquel lugar. Apenas 15 años después de aquel acontecimiento, la fotografía llegó a Canarias para retratar al primer habitante de las Islas del que se tiene constancia. Existen diferentes versiones de cómo se tomó aquella imagen que hoy en día se puede ver en el Museo del Hombre de París, aunque también aparece en diferentes publicaciones, como el primer volumen de la Historia natural de las Islas Canarias, de Philip Barker Webb y Sabino Berthelot, publicado en el año 1842, donde apareció por primera vez, y más recientemente en La fotografía en La Palma: 1860-1960, Manuel Poggio Capote y Antonio Lorenzo Tena (Ediciones Remotas), publicado en 2021.

Tras haber sido tomada, proceso del que no hay demasiados datos, la imagen se publicó, convertida en un grabado, en Historia natural de las Islas Canarias. Estos grabados están firmados por A. Aulaire a partir del daguerrotipo de Bisson & Fils. Tal y como indica el cronista oficial de Santa Cruz de La Palma, Manuel Poggio, en ese libro, en realidad, se publican dos retratos y ambas pueden ser consideradas «versiones idealizadas de la fotografía en cuestión». Así, a partir de la imagen tomada presumiblemente en 1841, el primero de los grabados publicado incluye a un hombre con ropa contemporánea, afeitado y peinado, a imagen y semejanza de un ciudadano europeo de la época. Por el contrario, la otra imagen muestra al mismo individuo pero con barba y sin bigote, despeinado y sin camisa, lo que le confiere un aspecto de hombre primitivo.

Un hombre, dos imágenes

«Aunque es evidente que corresponden al mismo individuo, los pies de las imágenes los tratan de forma independiente», expresa Poggio. Del primero se dice que es un palmero descendiente de un ahuarita –tal y como se conoce al pueblo aborigen de La Palma–, mientras que el segundo se define como una persona viva descendiente de un canario.

Los grabados realizados a partir de la primera fotografía a un canario y publicados en ‘Historia natural de las Islas Canarias’. / El Día

En cualquier caso, Poggio afirma que se trata una fotografía «muy temprana» tomada en Canarias. «Probablemente es el primer retrato que se hace de un canario o de un descendiente de canario, en el caso de que fuera un señor de origen venezolano», tal y como también se muestra más adelante en el libro de Webb y Berthelot. En este sentido explica que en ese mismo libro, en otra página, no se habla de un palmero, sino de dos personas: un venezolano que era nieto de una canaria, y un tinerfeño que descendía de los guanches. «Se dice que ambos tienen el mismo apellido y que se parecen mucho, por lo que se deduce que esos son los rasgos que identifican» a los aborígenes canarios. Poggio va más allá al comentar que los autores de Historia natural de las Islas Canarias podrían falsear la información para apoyar su tesis sobre la fisonomía común de los habitantes históricos del Archipiélago.

Fotografía inicial

Más allá de la posible manipulación de la imagen original, Manuel Poggio habla de la importancia de contar con estas imágenes tan iniciales, de unos 15 años después del surgimiento de esta disciplina en el mundo. «Aunque no se conozca muy bien la historia de aquella imagen, contar con ella nos permite discernir algo de cómo era la sociedad de esa época, y nos ha permitido garantizar la transmisión de la tradición de las Islas a través de la fotografía, que nos facilita ahora indagar sobre el origen de la persona retratada, con la alegría además de que haya podido llegar hasta nuestros días».

Portada del libro de Ediciones Remotas 'La fotografía en La Palma: 1860-1960'. / El Día

Precisamente, Manuel Poggio y Antonio Lorenzo han querido rescatar parte de su historia a través de La fotografía en La Palma: 1860-1960. «Nos habíamos dado cuenta de que había trabajos generales de la fotografía en Canarias y también sobre La Palma, pero toda la etapa inicial había quedado algo oscurecida», expresa Poggio quien pone en valor la figura de Miguel Brito de finales del siglo XIX, quien «fue además el introductor de las proyecciones de cine en Canarias en 1898», puntualiza.

Homenaje

¿Quiénes fueron los fotógrafos iniciales en Canarias? Eso es lo que se preguntaron Manuel Poggio y Antonio Lorenzo para dar forma al libro publicado por Ediciones Remotas. Explica Poggio que precisamente la imagen del primer canario «es una rareza en ese tiempo prefotográfico en La Palma». En aquellos tiempos lo más habitual era contar con fotógrafos ambulantes y hay constancia de que algunos de ellos eran franceses y que trabajaron, sobre todo, a partir de 1860 cuando, además, apareció el primer estudio y laboratorio fotográfico en la Isla. En cualquier caso, Poggio habla de la importancia de poder disponer de todas estas imágenes para «aclarar toda esa etapa histórica».

Precisamente uno de los fundadores de Ediciones Remotas, Rubén Acosta, expresa que «nuestra idea era contar la historia de la fotografía en Canarias pero creíamos que si lo hacíamos de manera conjunta se iban a perder muchos detalles, y por eso hemos decidido hacerlo por islas». Esta colección ya ha publicado los tomos de Lanzarote, Gran Canaria y La Palma, y están realizados por personas relevantes de cada una de las islas a tratar.