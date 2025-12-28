Un recurso de referencia en la Sanidad de Canarias

En un escenario sanitario cada vez más exigente, donde la innovación tecnológica y la eficiencia asistencial resultan determinantes, el Instituto Médico Tinerfeño S.A.(IMETISA) se ha consolidado como una de las piezas estratégicas del sistema público de salud en Canarias.

Esta empresa pública del Cabildo de Tenerife, adscrita al área de Innovación que dirige el consejero Juan José Martínez y bajo la gerencia de Néstor Sánchez, representa hoy un modelo de cómo la alta tecnología, la investigación y la vocación de servicio público pueden confluir en beneficio directo de la ciudadanía.

Participada por el Servicio Canario de la Salud y reconocida oficialmente como medio propio del SCS, IMETISA está especializada en servicios sanitarios de alta tecnología, con un protagonismo destacado del diagnóstico por imagen. Su capacidad en resonancia magnética de alta precisión ha permitido reforzar la respuesta asistencial del sistema público canario, reduciendo tiempos de espera, mejorando la calidad diagnóstica y contribuyendo a una toma de decisiones clínicas más rápida y certera.

Pero si hay un recurso que sitúa a IMETISA en una posición singular dentro del mapa sanitario del Archipiélago es su cámara hiperbárica clínica multiplaza, considerada un dispositivo de referencia en Canarias. Se trata de una infraestructura sanitaria de alta complejidad, cuyo valor trasciende lo tecnológico para convertirse en un elemento clave de seguridad, asistencia y conocimiento. La actividad clínica vinculada a esta cámara se desarrolla en coordinación con el Servicio de Medicina Hiperbárica del Hospital Universitario de Canarias, garantizando así el respaldo hospitalario especializado en los casos que lo requieren.

La oxigenoterapia hiperbárica es una herramienta terapéutica de enorme relevancia en patologías complejas y situaciones de emergencia. En el caso de Canarias, su importancia adquiere una dimensión adicional por la condición archipelágica y por el peso del turismo náutico y subacuático. Solo en 2024, el Archipiélago recibió más de 17,7 millones de turistas, de los cuales aproximadamente un 2,4 por ciento practicó buceo, lo que equivale a unos 426.000 visitantes, mientras que más de dos millones realizaron excursiones marítimas u observación de cetáceos. Estas cifras explican por sí solas la necesidad de contar con un recurso hiperbárico plenamente operativo y accesible.

Vista lateral de la cámara hiperbárica y del panel de control. / El Día

Durante 2025, según datos de la propia entidad, la cámara hiperbárica de IMETISA superó las 1.600 sesiones clínicas a pacientes de la sanidad pública de Tenerife y permitió tratar más de 50 accidentes, muchos de ellos relacionados con el buceo. A ello se suma su papel como respaldo sanitario ante incidentes en sectores estratégicos como la refinería, posibles emergencias aeronáuticas o el ámbito militar, donde la oxigenoterapia hiperbárica está indicada en cuadros como la enfermedad descompresiva, el embolismo arterial gaseoso o la intoxicación por monóxido de carbono, entre otros.

Más allá de la atención urgente, la unidad desarrolla una intensa actividad asistencial programada. En el ámbito clínico, la cámara hiperbárica de IMETISA atiende un amplio abanico de indicaciones, entre las que destacan las úlceras crónicas de origen vascular y diabético, las lesiones inducidas por radioterapia como la cistitis y proctitis actínica, la radionecrosis de partes blandas o la radiofibrosis. También se tratan patologías como la sordera súbita, la osteonecrosis, la osteomielitis, las infecciones necrotizantes, la oclusión de la arteria central de la retina o la enfermedad descompresiva. La unidad ha realizado ya más de 1.600 tratamientos programados y 87 tratamientos urgentes, cifras que reflejan la intensidad y relevancia de su actividad.

Compromiso con la investigación

La dimensión innovadora de IMETISA se refuerza además a través de su compromiso con la investigación biomédica. En colaboración con la Fundación Bioavance y la Universidad de La Laguna (ULL), la entidad impulsa proyectos científicos que sitúan a Canarias en la vanguardia del conocimiento. Un ejemplo destacado es la línea de investigación desarrollada junto a la ULL y la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario de Canarias, liderada por el doctor Leonardo Lorente, centrada en el estudio del estrés oxidativo en pacientes con enfermedad descompresiva y en el posible efecto modulador del tratamiento en cámara hiperbárica.

Fruto de este trabajo conjunto se ha publicado recientemente en la revista Medicina Intensiva el artículo “High serum malondialdehyde levels in patients with decompression sickness”, que describe niveles séricos más elevados de malondialdehído, un biomarcador de oxidación lipídica, en buceadores con enfermedad descompresiva frente a población sana. Se trata de un hallazgo pionero a nivel internacional que refuerza el papel de la cámara hiperbárica no solo como recurso asistencial, sino también como plataforma generadora de evidencia científica.

Este enfoque integral se completa con un firme compromiso con la sostenibilidad. IMETISA está alineada con la Estrategia Salud Zer0 Emisiones 2030 del Servicio Canario de la Salud, incorporando la medición de la huella de carbono, la eficiencia energética, el uso de energías renovables, la movilidad sostenible, la reducción de residuos y plásticos de un solo uso y una gestión más eficiente del agua.

IMETISA representa, en definitiva, una manera avanzada de entender la sanidad pública desde el ámbito insular: tecnología al servicio de las personas, investigación con impacto real y una visión innovadora impulsada desde el Cabildo de Tenerife.

Un ejemplo de cómo la inversión en conocimiento, coordinación institucional y compromiso social puede traducirse en salud, seguridad y futuro para Canarias.