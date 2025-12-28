La escalada de precios comienza a contraer el mercado inmobiliario

El terremoto en el que se ha convertido el sector de la vivienda en los últimos años no se ha aplacado en 2025. La escalada de precios prosigue, la oferta continúa contrayéndose y las dificultades para acceder a un hogar se mantienen para buena parte de la población en Canarias. Aunque el mercado en las Islas comienza a dar síntomas de agotamiento, tras varios años experimentando un auténtico boom de operaciones inmobiliarias.

La primera radiografía que puede extraerse en el Archipiélago es de nuevo una extraordinaria subida de los precios, tanto de aquellas viviendas que están en venta como las destinadas al alquiler. Hasta el mes de septiembre -último dato para que el que existen registros por parte del Consejo General del Notariado- el precio por metro cuadrado alcanzaba los 1.921 euros, incrementándose un 22% respecto a las cifras del año anterior. Los números que recogen otros portales online especializados en la compraventa de inmuebles son incluso superiores, aunque los notarios ya han advertido este año que las cantidades por las que las viviendas salen a la venta suelen rebajarse de forma notable antes de cerrar la operación.

Debate de toma en consideración y enmiendas a la totalida de la Ley de Viviendas Vacacionales de la Consejería de Turismo /

Precios al alza y primeras señales de frenazo

Un ascenso vertiginoso que parece no tener fin, pero que ya se empieza a notar en el número de operaciones. De acuerdo con la visión de los expertos, el mercado inmobiliario se enfrenta en Canarias a un frenazo que ya ha comenzado a sentirse en la segunda mitad de 2025. Los motivos están claros: a la falta de oferta que ya venía mermando las compraventas porque, sencillamente, no había casa para tanto comprador, se une ahora las excesivas cantidades que se piden por las viviendas. Números que están totalmente fuera de la capacidad adquisitiva, no ya de unos pocos, sino de la inmensa mayoría de los canarios.

De hecho, conviene recordar, que los isleños son los españoles que más dificultades tienen a la hora de comprar una vivienda. Y no solo porque aquí se encuentren con algunos de los precios más altos del país. Sino que, además, deben afrontar la adquisición de una casa que cuesta casi como en territorios donde los residentes tienen bastante más poder adquisitivo, pero con los segundos salarios más bajos de toda España. O lo que es lo mismo, los canarios compran viviendas casi al precio que se paga en el País Vasco, pero con un tercio menos de sueldo.

Doris Borrego entra a la presidenta del Parlamento y en el Registro de la Cámara las 6.000 firmas contra la ley de Vivienda Vacacional / María Pisaca

Tanto es así que los canarios necesitan casi dos años de salario íntegro para aportar la entrada de una vivienda. Y si se quisiera pagar a toca teja, los compradores isleños deberían haber ahorrado durante nueve años la totalidad de sus sueldos. Toda una utopía ya que hacerlo supondría no gastar en comida, gasolina, ropa o alquiler ni un solo céntimo durante todo ese periodo. Y todo ello porque las casas se han revalorizado de tal manera que ahora cuestan un 60% más que hace veinte años.

Alquileres disparados y nuevas fórmulas habitacionales

Una circunstancia que ya está comenzando a notar el mercado inmobiliario que comienza a dar síntomas de agotamiento. Desde el pasado mes de abril, el número de transacciones inmobiliarias en el Archipiélago ha ido descendiendo mes a mes, cuando hasta ese momento el incremento en las compraventas había sido casi constante desde 2022. Septiembre se cerró con un 5,6% menos operaciones, pero las caídas han alcanzado incluso el 9% el pasado junio.

Lo que sigue sin dar tregua son los alquileres. Canarias encadena cuatro años de continuas subidas y solo en 2025 el incremento ha superado el 8%. Los altos precios y la escasez de la oferta ha convertido la búsqueda de una casa de alquiler en una auténtica batalla campal. Hasta 128 personas compiten para convertirse en el inquilino de cada inmueble que sale al mercado. Lo que provoca que la selección se haya endurecido y, en ocasiones, llega a parecerse a un casting con duras condiciones.

Archivo - Vivienda en alquiler / ARCHIVO

La crisis de la vivienda ha extendido a su vez otras fórmulas habitacionales que hasta no hace mucho tiempo eran plenamente testimoniales. El alquiler por temporadas o por habitaciones vive un auténtico boom en el Archipiélago y en todo el país. Este tipo de ofertas se han incrementado hasta un 20% este año y arrendar un cuarto de 10 metros cuadrados puede llegar a costar 400 euros de media. Un tipo de alquileres a los que el Gobierno central quiere poner coto, porque considera que este tipo de contratos se utiliza para esquivar las restricciones impuestas por la Ley de Vivienda. De hecho, 40.000 hogares en Canarias, protegidos del avance de los precios por esta normativa que se modificó en 2019, se enfrentan ahora, al finalizar sus contratos, a una revisión al alza de su alquiler, que puede alcanzar los 2.267 euros anuales.

Y frente a esta situación, las perspectivas de que pueda producirse un cambio drástico en el próximo año son casi inexistentes. Por un lado, las administraciones públicas, a pesar de la puesta en marcha tanto por parte del Gobierno central como del autonómico, de ambiciosos planes para poner más vivienda en el mercado, los inmuebles públicos finalizados y entregados son muy limitados como para provocar un vuelco de la situación. Y por otro, las promotoras privadas tampoco pueden poner el pie en el acelerador para poner en el mercado nuevas promociones. La falta de suelo finalista y la burocracia retrasan muchos proyectos. Una situación que provoca que aunque este año se han presentado más visados de construcción de viviendas, el incremento sea muy limitado, solo 40 más en los diez primeros meses del año.