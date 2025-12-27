El Cuponazo de la ONCE con terminación '13' deja 160.000 euros en Canarias

El sorteo del Cuponazo de la ONCE celebrado el viernes 26 de diciembre ha dejado un importante rastro de premios en buena parte del país. En total, este sorteo ha distribuido 9.280.000 euros entre ocho comunidades autónomas, con una especial incidencia en la Comunidad Valenciana y Andalucía. Canarias también figura entre las regiones agraciadas, donde se han repartido 160.000 euros en distintos puntos del Archipiélago.

La terminación ‘13’, protagonista del sorteo, ha sido clave para que numerosos cupones resultaran premiados con 40.000 euros, una cifra que se ha repetido en decenas de localidades. Más allá de los importes, el sorteo ha tenido lugar en una fecha especialmente señalada del calendario, en plena Navidad, lo que ha incrementado el impacto social de los premios.

Un premio millonario en Valencia

El mayor premio del sorteo se ha concentrado en Valencia, donde un Cuponazo terminado en ‘13’ ha otorgado 6.080.000 euros. El número premiado fue vendido desde un punto situado junto al Centro Comercial Arena, frente al estadio del Levante UD. El vendedor, incorporado a la ONCE en abril de 2024, repartió el premio completo correspondiente a las cinco cifras y serie.

Este premio principal explica buena parte del volumen económico total del sorteo, aunque no fue el único importe destacado en la Comunidad Valenciana. Otras localidades como Burjassot y Benaguasil también recibieron 40.000 euros cada una, confirmando una amplia distribución territorial dentro de la región.

José Navarro, vendedor de la ONCE en Valencia que repartido seis millones de euros / ONCE

Andalucía, la segunda comunidad más premiada

Tras la Comunidad Valenciana, Andalucía ha sido la región que ha concentrado un mayor volumen de premios, con un total de 1.200.000 euros. En este caso, el reparto se ha producido a través de 30 cupones premiados con 40.000 euros cada uno, distribuidos en distintas provincias.

La localidad almeriense de Viator ha destacado especialmente, al recibir 640.000 euros repartidos en 16 cupones. En la provincia de Sevilla, el municipio de Burguillos ha sumado 120.000 euros, mientras que en la capital sevillana se ha entregado otro premio de 40.000 euros.

También se han contabilizado premios en Málaga, con 120.000 euros; en Córdoba, con 80.000 euros; y en varias localidades gaditanas como Chiclana de la Frontera, Cádiz, Chipiona y Algeciras, todas ellas con premios individuales de 40.000 euros.

Canarias recibe 160.000 euros repartidos en cuatro localidades

El sorteo del Cuponazo ha tenido también impacto en Canarias, donde se han distribuido 160.000 euros, repartidos en cuatro premios de 40.000 euros cada uno. Los cupones agraciados se han vendido tanto en la provincia de Las Palmas como en la de Santa Cruz de Tenerife.

En Las Palmas de Gran Canaria, dos cupones premiados han dejado un total de 80.000 euros. A ellos se suman otros 40.000 euros en el municipio de Agüimes, también en Gran Canaria. Por su parte, en Arona, al sur de Tenerife, se ha consignado otro premio de 40.000 euros.

Este reparto refuerza la presencia habitual de los sorteos de la ONCE en el Archipiélago, donde los cupones se comercializan tanto en puntos de venta físicos como a través de canales autorizados.

Más de un millón de euros en la Comunidad de Madrid

La Comunidad de Madrid ha sido otra de las grandes beneficiadas del sorteo, con un total de 1.040.000 euros. La mayor parte de esta cantidad, un millón de euros, se ha concentrado en la capital, repartido en múltiples cupones vendidos por diferentes vendedores y vendedoras.

Entre los premios consignados en Madrid destacan varios importes parciales que suman desde 40.000 euros hasta 360.000 euros, repartidos en distintos puntos de la ciudad. Además, el municipio de Coslada ha recibido 40.000 euros adicionales.

Este reparto fragmentado refleja el carácter capilar de la red de ventas de la ONCE, presente en barrios, calles y establecimientos colaboradores de toda la región.

Cataluña, Castilla-La Mancha, Galicia y Euskadi también resultan agraciadas

En Cataluña, el sorteo ha dejado un total de 440.000 euros, distribuidos en 11 cupones premiados. Localidades como Palafrugell, Barcelona, L’Hospitalet de Llobregat y El Vendrell figuran entre las beneficiadas, con premios que oscilan entre 40.000 y 280.000 euros.

Por su parte, Castilla-La Mancha ha sumado varios premios de 40.000 euros en municipios de las provincias de Toledo y Albacete, incluyendo Yuncler, Fuensalida, Casarrubios del Monte y la capital albaceteña.

El reparto se completa con premios de 40.000 euros en Galicia y Euskadi, lo que eleva a ocho el número total de comunidades autónomas que han recibido algún premio en este sorteo.

Cómo funciona el Cuponazo de la ONCE

El Cuponazo de la ONCE se celebra todos los viernes y tiene un precio de tres euros por cupón. El premio principal consiste en seis millones de euros para el número y serie ganadores. Además, el sorteo contempla 134 premios adicionales de 40.000 euros a las cinco cifras del número premiado.

El sistema de premios se completa con diferentes categorías conocidas como “por los lados puedes ser ganador”, que incluyen importes de 500 euros para las cuatro primeras o últimas cifras, 50 euros para tres cifras, 6 euros para dos cifras y reintegros de tres euros para la primera y última cifra del número.

Toda la información oficial sobre los sorteos puede consultarse en la web de la ONCE (https://www.once.es) y en su plataforma de juego autorizada https://www.juegosonce.es.

Juego responsable y comercialización de los cupones

Los cupones de la ONCE forman parte de un modelo de lotería social, que incorpora criterios de seguridad, responsabilidad y control en todas las fases del proceso. La organización prohíbe expresamente la venta a menores de edad y el juego a crédito, además de aplicar medidas para prevenir consumos problemáticos.

Estas políticas se alinean con los estándares internacionales de entidades como la Asociación Mundial de Loterías (WLA) (https://www.world-lotteries.org) y la Asociación Europea de Loterías (https://www.european-lotteries.org), que evalúan y supervisan los sistemas de juego responsable.

En España, el marco del juego responsable también está respaldado por administraciones públicas como la Dirección General de Ordenación del Juego (https://www.ordenacionjuego.es), que establece criterios y recomendaciones para un consumo informado y seguro.

Actualmente, los cupones de la ONCE se comercializan a través de una red de más de 20.700 vendedores y vendedoras, además de puntos colaboradores autorizados y canales digitales oficiales. Este modelo permite una amplia cobertura territorial y facilita el acceso a los sorteos, manteniendo los controles exigidos por la normativa vigente.