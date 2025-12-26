La programación especial de Navidad triunfa en Televisión Canaria

La programación especial de Navidad de Televisión Canaria ha cosechado resultados muy positivos de audiencia durante la Nochebuena y el día de Navidad, consolidando a la cadena pública como una de las opciones preferidas por los espectadores en el Archipiélago frente a las principales cadenas generalistas de ámbito estatal. Humor, música, folclore y contenidos propios han sido los ejes de una oferta diseñada para acompañar a las familias canarias en unas fechas especialmente señaladas.

La jornada del miércoles 24 de diciembre arrancó a las 17:30 horas con el programa especial ‘Enciende la Navidad’, conducido por Mariam Moragas y Alexis Hernández. El espacio realizó un recorrido por las ocho islas, mostrando tradiciones, historias personales y diferentes formas de vivir la Navidad en Canarias, con un enfoque cercano y divulgativo.

Este especial registró un 8,3% de cuota de pantalla, con una media de 37.000 espectadores, y logró alcanzar a 90.000 personas que siguieron al menos un minuto de la emisión, situándose entre las opciones destacadas de la tarde.

Televisión Canaria, entre las cadenas más vistas en Navidad. / El Día

El Mensaje de Navidad del Rey, entre lo más visto

A las 20:00 horas, Televisión Canaria se posicionó como una de las dos cadenas preferidas en Canarias para seguir el tradicional Mensaje de Navidad de Su Majestad el Rey, superando en audiencia a varias cadenas generalistas. La retransmisión obtuvo un 11,2% de share y una media de 51.000 espectadores, cifra que coincide con el número total de canarios que conectaron al menos un minuto con la emisión.

Televisión Canaria se situó entre las opciones más vistas, por delante de las principales cadenas generalistas, durante la noche del 24 de diciembre

Estos datos reflejan el peso de la cadena pública como referente informativo en momentos institucionales de especial relevancia.

Folclore y humor para cerrar la noche

La programación continuó con el especial ‘Noche de Taifas’, presentado por Elvis Sanfiel, que volvió a poner en primer plano la música popular y el folclore canario como elementos esenciales de la Navidad. El programa alcanzó un 11,5% de cuota de pantalla, con una media de 41.000 espectadores, y llegó a 120.000 personas a lo largo de su emisión. El minuto más visto se registró a las 23:01 horas, con un 16,8% de share y 60.000 espectadores de media.

A continuación, el humor tomó protagonismo con ‘Noveleros: De risas y fiestas por Navidad’, un especial que conectó con la audiencia en una de las franjas más competitivas de la noche. El espacio firmó un 13,8% de cuota de pantalla, con 44.000 espectadores de media, y fue seguido por 62.000 canarios al menos durante un minuto. El momento de mayor audiencia llegó a las 23:08 horas, con un 16,8% de share y 56.000 espectadores.

Televisión Canaria, entre las cadenas más vistas en Navidad. / El Día

Liderazgo en la noche del 25 de diciembre

La noche del jueves 25 de diciembre volvió a situar a Televisión Canaria en posiciones destacadas del ranking de audiencia. El ‘Especial Kike Pérez: Entradas Prohividas’ se convirtió en lo más visto del día en Canarias entre las cadenas generalistas, alcanzando un 11,9% de cuota de pantalla y una media de 62.000 espectadores. En total, 121.000 personas conectaron al menos un minuto con el programa.

El minuto de oro se produjo a las 21:36 horas, cuando el especial llegó a un 16,2% de share y 86.000 espectadores de media, confirmando el fuerte tirón del humor local en fechas festivas.

Música y público familiar en Navidad

Tras el especial de humor, ‘Nia canta Navidad’ se posicionó como líder en su franja de emisión, con un 8,5% de cuota de pantalla y una media de 40.000 espectadores. El programa fue seguido por 95.000 canarios al menos durante un minuto, alcanzando su punto álgido a las 22:15 horas, con un 12,1% de share y 65.000 espectadores.

Durante la mañana del 25 de diciembre, el Concierto de Navidad para Escolares también formó parte de la programación especial, registrando un 4,3% de cuota de pantalla, con 9.000 espectadores de media y un alcance de 29.000 personas.

Crecimiento notable en el entorno digital

El buen comportamiento de la programación navideña no se limitó a la televisión convencional. En el ámbito digital, Televisión Canaria experimentó un incremento significativo de su audiencia online. Solo en los dos días clave de Navidad, la web oficial de la cadena sumó 82.000 usuarios únicos.

Además, si se compara el balance del mes con diciembre de 2024, se observa un crecimiento del 46% en el número de sesiones y un 17% más de usuarios activos. En lo que va de mes, la plataforma digital acumula 825.000 sesiones y 421.000 usuarios activos, datos que refuerzan la consolidación del consumo de contenidos a través de internet.

Impacto en redes sociales

La presencia en redes sociales también refleja este impulso. La comunidad de Televisión Canaria supera ya los 400.000 seguidores en Facebook, y en los dos últimos días los contenidos vinculados a la programación navideña alcanzaron cerca de 2 millones de impresiones en el conjunto de las plataformas sociales.

Un modelo basado en contenidos propios

Estos resultados refuerzan el papel de la televisión pública canaria como referente informativo y de entretenimiento, especialmente en fechas señaladas. La apuesta por contenidos propios, ligados a la identidad cultural del Archipiélago y pensados para todos los públicos, se consolida como una de las claves de su conexión con la audiencia.