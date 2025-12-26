La jubilación parcial ‘toca’ a Educación y Bienestar Social

Las consejerías de Educación y de Bienestar Social son los dos departamentos de la Administración autonómica más afectados por las peticiones de jubilación parcial del personal laboral, que puso en marcha la Dirección General de Función Pública y cuyo plazo de presentación de solicitudes fue el pasado mes de septiembre. En esta primera tanda se presentaron un total de 180 solicitudes de trabajadores para dar curso a esta modalidad de retiro laboral con relevo, según las cifras oficiales, de las que 92 corresponden a Educación y Bienestar Social.

El proceso no es sencillo, porque la jubilación parcial está sujeta a una serie de condiciones, entre ellas que el trabajador tenga 62 años y al menos 33 años cotizados y que esté ligada a un contrato relevo de otro empleado que lo sustituya en el puesto de trabajo que vaya dejando de forma paulatina, hasta cubrir la cotización que le dé derecho a la pensión. Anualmente se determinará el plazo para que los trabajadores interesados puedan acceder a esta modalidad de jubilación antes del 31 de marzo de cada ejercicio.

Educación y Bienestar Social concentran la mayoría de solicitudes

La Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes fue el departamento autonómico donde se presentaron más peticiones en esta primera experiencia para el personal laboral. Han sido 56 solicitudes de los diferentes grupos, entre ellas 35 del grupo IV -personal de cualificación media- y 17 del grupo V -nivel de cualificación medio-bajo-.

La primera tanda del retiro anticipado para el personal laboral alcanza a 18 departamentos de la Administración

De personal adscrito a la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias se presentaron 36 solicitudes, también con más demanda de las categorías más bajas del personal laboral.

La Consejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europa suma 18 demandas, las mismas del personal que trabaja en el Servicio Canario de Empleo (SCE). La particularidad en este último caso es que el grupo que solicita más retiros parciales es el primero (I), el más cualificado, debido al elevado volumen de personal laboral que trabaja en el SCE, sujeto también a los procesos de estabilización que se han desarrollado en los últimos años.

También destaca el Instituto Canario de Investigaciones Agrarias, con 14 peticiones; la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, con siete demandas; y Presidencia del Gobierno, con seis solicitudes.

Con menos peticiones están la Agencia Tributaria Canaria, el Instituto Canario de la Vivienda y el Servicio Canario de Salud, con cinco demandas; las consejerías de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad y de Transición Ecológica y Energía, con tres solicitudes cada una; las consejerías de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, de Turismo y Empleo y Puertos Canarios, con dos peticiones, mientras que el resto de departamentos solo han recibido una petición de jubilación parcial: Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad y de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas.

Una plantilla envejecida y el reto del relevo

La plantilla autonómica de los laborales está envejecida, con una edad media de 50 años o más, y hay un porcentaje elevado que ya se encuentra rozando los 60 años, por lo que a corto y medio plazo podría acogerse a esta modalidad de jubilación. Se estima que entre tres y cinco años, cerca de la mitad de los empleados públicos estaría en condiciones de jubilarse parcialmente.

La mayoría de las peticiones son de las categorías más bajas, a excepción del Servicio Canario de Empleo

La aprobación o no del retiro parcial y de los contratos para relevo dependerá de dos factores: para los relevistas, el acceso al empleo público fijo mediante esta modalidad estará condicionado a que haya demanda de jubilación parcial y a la oferta de empleo público correspondiente. Por otro lado, el acceso a esta medida estará sujeto a que haya relevistas y se haga efectiva la contratación laboral fija para sustituir a los que se jubilen.

La medida, largamente reivindicada por el personal laboral, se ha comenzado a aplicar una vez que se desatascaron las negociaciones entre el Ejecutivo y el comité intercentros con el convenio colectivo. En este sentido, el comité -donde están representados los sindicatos de este personal- había presentado el pasado año una propuesta que estaba sin negociar. En el último Consejo de Gobierno antes de las vacaciones de verano se aprobó la modificación del convenio colectivo, concretamente el artículo 30, para incluir el derecho a la jubilación parcial.