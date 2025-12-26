La gripe repunta en Canarias y se refuerza la recomendación de usar mascarillas

Los contagios de gripe han experimentado un repunte en Canarias y la comunidad ya entrado en el escenario dos de riesgo epidemiológico, lo que implica, entre otras medidas, ampliar la recomendación de hacer uso de la mascarilla en todas las áreas de los establecimientos sanitarios, aunque las personas no presenten síntomas. En concreto, según el último informe difundido por la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud (SCS), entre el 15 y el 21 de diciembre, la incidencia de la afección se incrementó un 28,4% con respecto a la semana previa, al pasar de los 151,4 casos por cada 100.000 habitantes a los 194,4 que quedaron constatados. La previsión es que la suma aumente de forma notable después de la celebración de las fiestas navideñas.

“Ha ocurrido lo que esperábamos. Sin embargo, lo que ha sucedido esta temporada es que el virus se ha propagado más rápido que el año pasado”, valora Álvaro Torres, jefe de la unidad de Vigilancia del citado órgano del Gobierno autonómico. De hecho, los indicadores epidemiólogicos se sitúan en el mismo nivel que en la cuarta semana de enero. “En gran parte de las comunidades autónomas ya se ha alcanzado el pico y están empezando a descender los cuadros. En nuestro caso, hemos ido con unas dos semanas de retraso en comparación con la Penísula”, explica el experto.

Medidas

La entrada en el escenario dos en pleno período navideño contempla, además, un refuerzo de las capacidades para contribuir con la detección precoz; valorar la necesidad de programar reuniones periódicas entre los responsables de la vigilancia epidemiológica, los servicios de riesgos laborales y los servicios de Medicina Preventiva de los ámbitos vulnerables para establecer planes que permitan controlar la transmisión; y mejorar la ventilación en los espacios interiores. Con respecto a la mascarilla, se recomienda hacer uso de ella en todos los establecimientos sanitarios -incluidas las farmacias- y que las personas cuyas ocupaciones impliquen mantener un contacto directo con el público también empleen este recurso.

En los centros sociosanitarios, en cambio, deberán utilizarla todos los trabajadores, mientras que los usuarios solo tendrán que recurrir a ella en las zonas comunes si presentan síntomas respiratorios. “Los hospitales, también deberán tener previstos sus planes de contingencia y reforzar las plantillas en el caso de que sea necesario”, agrega Torres.