Europa renueva la estrategia para las RUP mientras vacía su financiación

La Unión Europea avanza en la revisión de la Estrategia para las Regiones Ultraperiféricas (RUP) mientras negocia, en paralelo, un Marco Financiero Plurianual 2028-2034 que amenaza con vaciar la financiación específica para estos territorios de España, Francia y Portugal. La Comisión Europea ha abierto una consulta pública para recabar aportaciones sobre la nueva estrategia RUP, que se aprobará previsiblemente a mediados del año próximo, con el objetivo de alinearla con las prioridades políticas de la Unión y con sus fondos y programas. El plazo para presentar comentarios permanecerá abierto hasta el 12 de enero de 2026.

Según la Comisión, la adopción de sucesivas estrategias para las RUP (2004, 2007, 2008, 2012, 2017, 2022), con el fin de abordar sus necesidades específicas, ha tenido un impacto positivo en el desarrollo y la cohesión territorial de las RUP, donde viven cinco millones de ciudadanos de la UE. Son las zonas más remotas de la Unión Europea, con grandes problemas estructurales: Guadalupe, Guayana Francesa, Martinica, Mayotte, Reunión y San Martín (Francia), Azores y Madeira (Portugal) y Canarias (España). No obstante, reconoce que las RUP siguen estando muy por detrás del resto de la UE en términos de desarrollo socioeconómico, calidad de vida y acceso a las necesidades y servicios básicos, precisamente por su lejanía e insularidad.

Este compromiso con las RUP, recogido en el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE), parecía inquebrantable. De hecho, desde Canarias siempre se ha dicho que Europa apoya más las especificidades de las islas que España. Pero con los criterios del nuevo marco financiero del Ejecutivo de Ursula von der Leyen la situación es de alerta máxima para Canarias.

El viceconsejero del Gabinete de la Presidencia del Gobierno de Canarias, Octavio Caraballo, avisa de que una estrategia que no incorpore de forma clara el estatus ultraperiférico en el marco financiero «carece de sentido», al no garantizar los recursos necesarios para su aplicación efectiva. La advertencia llega tras la reciente celebración del Consejo Europeo y en un momento de creciente preocupación, con movilizaciones de agricultores ante el temor de que el futuro marco financiero europeo pueda poner en riesgo las ayudas del Posei.

La principal preocupación planteada por Canarias es que la revisión de la estrategia avance desvinculada de las decisiones presupuestarias reales, en un contexto en el que la Comisión Europea plantea una mayor centralización de los fondos y una integración de las políticas territoriales en marcos estatales más amplios. A juicio del Ejecutivo autonómico, este enfoque debilita la capacidad de las RUP para aplicar políticas adaptadas a sus singularidades y vacía de contenido el reconocimiento que les otorga el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la UE.

Las negociaciones de fondo del Marco Financiero Plurianual no se abordarán en profundidad hasta el Consejo Europeo de marzo, una cita en la que Canarias reclama una reunión de alto nivel entre los dirigentes de España, Portugal y Francia para defender una posición común de sus regiones ultraperiféricas. El Ejecutivo canario confía en que la nueva estrategia para las RUP pueda influir en el debate presupuestario.

En sus aportaciones, Canarias y el conjunto de las RUP reclaman que la nueva estrategia mantenga un enfoque estructural y transversal, basado en el reconocimiento permanente de los sobrecostes derivados de la lejanía, la insularidad y la fragmentación territorial, y no como una excepción coyuntural. Las recomendaciones subrayan la necesidad de preservar una gestión regionalizada de los fondos, con dotaciones específicas y reglas adaptadas, y rechazan que se diluyan estos fondos para la ultraperiferia en programas genéricos diseñados para territorios continentales. Entre las peticiones concretas incluidas en las alegaciones remitidas a la Comisión Europea figura la creación de ayudas específicas para las RUP, como ampliar y reforzar el Posei agrícola, con un incremento sustancial de su dotación financiera, y la creación de un instrumento similar específico para la pesca.

Fondos para migración

En migración, Canarias reclama un reconocimiento específico de las RUP como frontera exterior de la UE, con fondos directos para la atención migratoria y la tutela de menores. También pide la prórroga de la limitación o exención de los cargos del sistema ETS (Sistema de Comercio de Emisiones de la UE), que grava las emisiones de CO2₂ en el transporte marítimo y aéreo, más allá de 2030. El Ejecutivo regional advierte de que la aplicación plena de estos cargos podría restar competitividad y encarecer la conectividad de las Islas.

Las recomendaciones incorporan además, por primera vez, nuevos ámbitos de actuación, como el turismo sostenible; la autonomía energética; la seguridad alimentaria; la digitalización; o que, ante la emergencia habitacional, se permitan medidas excepcionales en zonas tensionadas, incluida la posibilidad de limitar la compra de viviendas por parte de no residentes. Canarias trasladó a comienzos de junio sus recomendaciones a la Comisión Europea mediante un documento propio y otro consensuado con el resto de las regiones ultraperiféricas, adelantándose a la consulta pública actualmente abierta, con el objetivo de que estas aportaciones sean tenidas en cuenta en el texto que la Comisión prevé cerrar en el primer semestre de 2026.