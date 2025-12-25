La llegada de migrantes cae un 60% en Canarias respecto al récord de 2024, hasta las 17.555 personas

La llegada de migrantes a Canarias se ha situado en 17.555 migrantes durante 2025, lo que supone un 59,9% menos respecto a los que llegaron en el mismo periodo de 2024, que fue año récord con 43.737 personas.

En concreto, este año han llegado a bordo de 259 embarcaciones, un 59,7% menos que en 2024, con 643, según informa el Ministerio de Inclusión a falta de los últimos datos que publica cada 15 días.

Así, el archipiélago se queda lejos este año de la cifra récord del año pasado (43.737), que superó la del 2023 (39.910) y la del 2006, con la llamada 'crisis de los cayucos', cuando se anotaron 31.678.

Datos nacionales

Mientras, en el conjunto de España, el año 2025 ha estado marcado en materia migratoria por un descenso en llegadas irregulares de migrantes, con un total de 35.935 entradas, frente a los repuntes de 2023 y 2024.

En concreto, a fecha de 15 de diciembre, España ha registrado en 2025 un total de 35.935 llegadas de migrantes en situación irregular por vía marítima y terrestre, lo que supone un descenso del 40,4% respecto a las entradas contabilizadas en el mismo periodo de 2024, cuando se alcanzaron 60.311.

Las cifras confirman un cambio de tendencia tras los repuntes observados en 2023 y 2024, años en los que las llegadas irregulares superaron las 56.800 y 63.900 personas, respectivamente, situándose entre los niveles más altos de la última década. El máximo histórico continúa siendo 2018, con 64.298 llegadas.

En comparación con otros ejercicios, los datos de 2025 sitúan este año por debajo de cinco de los últimos ocho años, solo por encima de 2017 (28.349), 2019 (32.513) y 2022 (30.048). Durante el periodo intermedio, España registró cifras superiores en 2018, 2020, 2021, 2023 y 2024.

Por orden de número de llegadas de forma irregular a España en los últimos años, en primer lugar se encuentra el 2018, con 64.298; le sigue 2024, con 63.970; 2023, con 56.852; 2021, con 41.945; 2020, con 41.861; 2025, con 35.935; 2019, con 32.513; 2022, con 30.048; y 2017, con 28.349.

Un 44,3% menos por mar

Desde el 1 de enero hasta el 15 de diciembre, por vía marítima han llegado este año a España 32.212 migrantes, un 44,3% menos que en el mismo periodo del año pasado, cuando se produjeron 57.833 llegadas. Este año han arribado en 1.209 embarcaciones, 518 menos que el año anterior.

También por vía marítima han arribado 14.627 migrantes a la Península (7.332) y Baleares (7.295), lo que supone un 4,1% más que en el mismo periodo de 2024, cuando llegaron 14.047. En este caso han llegado en 939 embarcaciones, 130 menos que las del año pasado.

Sobre los migrantes que han llegado a la Península por vía marítima, se trata de 983 menos de los que entraron de forma irregular hasta el 15 de diciembre del año pasado, lo que supone el 11,8% menos. Han arribado en 539 embarcaciones, 188 menos que en 2024.

Mientras, a Baleares han arribado 1.563 migrantes más que en el mismo periodo del 2024, lo que equivale a un 27,3% más. Han llegado a bordo de 400 embarcaciones, 58 más que en 2024.

En cuanto a Ceuta y Melilla, un total de 3.723 personas han entrado este año de forma irregular a las ciudades autónomas por vía terrestre, un 50,2% más que en el mismo periodo del año anterior. Así, a la primera han llegado 3.396 migrantes, 1.010 más que el año pasado, mientras que a la segunda lo hicieron 327, 235 más que en 2024.

Finalmente, por vía marítima han arribado cinco migrantes de forma irregular a Ceuta, frente a los 28 del año pasado (un 82,1% menos) y 25 a Melilla, frente a los 21 del mismo periodo de 2024 (un 19% más).