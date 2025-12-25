Al menos 12 muertos en el naufragio de una embarcación con migrantes frente a las costas de Senegal
La tragedia ocurrió en la madrugada cerca de Joal, en el sur de Senegal, dejando más de 30 supervivientes
Al menos doce personas han muerto en el naufragio del 24 de diciembre frente a las costas de Senegal de una embarcación en la que había alrededor de 200 migrantes, si bien no hay un balance oficial de víctimas.
La embarcación zozobró durante la madrugada frente a la costa de Joal, en el sur del país, provocando la muerte de doce personas, según ha recogido Dakaractu.
Más de 30 supervivientes
Además, el portal de noticias senegalés ha indicado que se han registrado más de 30 supervivientes en la playa de Ngazobil.
La embarcación partió en a principios de esta semana, en la noche del lunes al martes, desde Diamaguène, en el delta de Salum, de acuerdo a las informaciones del diario digital Le Soleil.
Ruta entre Senegal y Canarias
Los trayectos entre la costa de Senegal y las Islas Canarias son frecuentes, pese a que la ruta del Atlántico, con fuertes corrientes y oleaje está considerada una de las rutas a Europa más peligrosas, si bien en 2023 vio un aumento del número de movimientos.
