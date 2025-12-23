Casi 1.100 visitantes y más de 10.200 euros en ventas: el éxito de Merkarte en su primera vez en La Recova

La Navidad se ha convertido en la época perfecta para descubrir el talento artístico local y, para ello, Merkarte se posiciona como el mejor aliado. El Centro de Arte La Recova de Santa Cruz de Tenerife acoge por primera vez esta iniciativa que cumple su XXII edición, que podrá visitarse hasta el próximo 18 de enero de 2026, y donde el público podrá adquirir cuadros, esculturas, fotografías o collages. Se trata de obras de lo más variadas, que no solo muestran la personalidad de cada artista, sino que permiten realizar un viaje por los paisajes canarios y por los temas que mueven a la sociedad actual.

Las paredes rebosantes de piezas son buena muestra del trabajo que hay detrás de cada una de estas propuestas. Esta edición cuenta con la participación de 44 artistas –34 de ellas mujeres y diez hombres– que han sido elegidos entre las más 70 iniciativas presentadas a la convocatoria. Muchas de las jóvenes promesas que se dan cita en la capital repiten año tras año hasta alcanzar la edad máxima de 35 años. Sin embargo, en esta ocasión, buena parte de los hombres que exponen lo hacen por primera vez. «Hemos logrado dar la vuelta a los números», explica el consejero de Juventud y Formación del Cabildo de Tenerife, Serafín Mesa.

Buenos datos

En tan solo cinco días, esta edición ya ha recibido la visita de unos 1.100 visitantes y se han vendido unas 290 obras por valor de más de 10.200 euros. De este modo, el trabajo realizado a lo largo de las últimas semanas empieza a dar sus frutos. Son muchos los participantes que llevan a cabo piezas ex profeso para esta cita, que resuelve más de un regalo de Navidad.

Davi Kabaro participa por segundo año consecutivo en Merkarte y celebra que esta iniciativa sea «una ventana para que la gente conozca lo que hacemos». Además, participar en esta feria de arte «obliga» a los creadores a ponerse a trabajar sin descanso para ofrecer las más variadas propuestas al público. En su caso, llega al Espacio de Arte La Recova con arte textil, con el que trata de reivindicar la herencia de las generaciones pasadas y que ella saca a la luz empleando retales de alfombras, sacos de café o bolsas de tela, y desarrollando técnicas de croché y telar, entre otras. «Aunque siempre he trabajado este formato, para Merkarte he tenido que adaptarme al espacio que me han dado». Así, ahora ofrece piezas que van desde los 75 a los 300 euros.

En directo

Expresa que es complicado que el público pueda llegar a entender el gran trabajo que hay detrás de cada obra, a la que le dedica entre cuatro y cinco días. No obstante, para que el público tenga la oportunidad de desentrañar, aunque sea solo un poco, el proceso de creación de Davi Kabaro, la artista estará el próximo domingo en La Recova haciendo una pieza en directo.

Elia Estévez también repite en Merkarte y esta es su cuarta vez vendiendo sus obras de arte en Navidad. «Empecé cuando acababa de graduarme y no sabía nada del mundo profesional. Cinco años después, siento que he aprendido mucho», reconoce la joven quien afirma que gracias a Merkarte «me he dado cuenta de que es posible dedicarse solo a esto, como yo hago hoy en día». Vende estos días pinturas entre los 40 y los 800 euros en las que muestra las relaciones de la naturaleza con el ser humano.

Reivindicar

Ana Maia también lleva cuatro años formando parte de la familia de Merkarte, a donde este año llega con una serie de collages con los que pretende hacer reflexionar al público sobre algunos de los males que azotan a la sociedad isleña y que cuestan entre los 40 y los 70 euros.

Tras pasar por diferentes enclaves chicharreros, la iniciativa llega por primera vez al Espacio de Arte La Recova, que vuelve a abrir sus puertas tras la finalización de obras de mejora. Este espacio ofrece nuevas posibilidades, ya que las piezas han podido ser dispuestas con mucho más aire entre unas y otras y permite que se expongan además esculturas que superan en algunas ocasiones los cuatro metros de altura. Este espacio también ha permitido innovar con las actividades que se realizan alrededor de Merkarte. Además de los 44 artistas seleccionados, durante los fines de semana expondrán sus propuestas otros compañeros en el mercadillo que completa la programación especial diseñada para esta edición, que también contará con demostraciones de los artistas participantes para desentrañar los secretos de su proceso creativo, así como talleres y encuentros formativos.

Profesionalizar

Serafín Mesa indica que la «necesidad» de cada nueva edición de Merkarte llega tanto desde los propios artistas como por parte del público. Recuerda que este proyecto cuenta con tres objetivos. En primer lugar trata de sumar una opción más a la rica programación navideña de la capital chicharrera; fomenta el crecimiento profesional de los jóvenes artistas; y, por último, ofrece un regalo diferente a la ciudadanía, artículos únicos, con certificado de autenticidad y cuya recaudación va, íntegramente, para los jóvenes creadores.

Pero Merkarte se adapta a las nuevas realidades y responde además a las demandas de los artistas estos días. Más allá de abrir una ventana expositiva, trata de formar en Inteligencia Artificial (IA) y en cómo influye esta nueva herramienta en el mundo del arte. No obstante, el consejero avanza que «Merkarte es libre de IA», tal y como se puede leer en uno de los paneles de La Recova.