Seis nuevos vehículos todoterreno refuerzan el parque móvil insular
El cabildo invierte 165.000 euros en la compre de los coches, que adjudica a Suzuki Fedeauto
El Cabildo de Gran Canaria ha adquirido seis nuevos vehículos todoterreno a su parque móvil con el objetivo de reforzar el trabajo operativo de la Consejería de Sector Primario, Soberanía Alimentaria y Seguridad Hídrica. La inversión realizada asciende a 165.000 euros, y la adquisición ha sido adjudicada a la empresa Fedeauto S.L.U.
El acto de entrega de los vehículos contó con la presencia del consejero de Movilidad, Teodoro Sosa, y del director insular de Sector Primario, Alejandro Báez, quienes destacaron la importancia de esta adquisición para mejorar la capacidad técnica y operativa del área.
Durante el acto simbólico, Teodoro Sosa recibió las llaves de los vehículos de manos de Federico Gómez, representante de Fedeauto. Ambos responsables subrayaron que estos nuevos todoterrenos permitirán reforzar las labores de supervisión y actuación sobre el territorio, así como mejorar la respuesta ante posibles incidencias, especialmente en zonas rurales y de difícil acceso.
