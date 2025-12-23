La pobreza agrava la epidemia de la obesidad entre los 'peques' canarios

La pobreza es un factor determinante en la epidemia de la obesidad entre los peques canarios. El nivel socioeconómico medio o bajo está relacionado directamente con el incremento de las tasas de sobrepeso infantil de las Islas, que llevan 20 años en alza y sin freno aparente.

En concreto, desde principios de siglo, han sido los niños varones de familias de un nivel socioeconómico y cultural más bajo los que han sufrido en mayor medida este aumento, aunque son las niñas las que cuentan con porcentajes más altos de afección. Una situación que preocupa a los científicos pues, pese a las tantas campañas de sensibilización y actividades dedicadas a promover la alimentación saludable y el ejercicio físico, esta cifra sigue creciendo sin aparente control.

"No se está haciendo lo suficiente", sentencia el rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), Lluís Serra, quien ha colaborado como catedrático en epidemiología en un metaanálisis sobre la situación de la obesidad infantil en España en los últimos 20 años (entre 2000 y 2020).

El estudio, coliderado por la Fundación Gasol, el Hospital del Mar Research Institut y la ULPGC, con la participación de más de una decena de universidades, entidades y centros de investigación de todo el país, concluye que, lejos de mejorar, la epidemia de la obesidad infantil en toda España no tiene freno.

Este trabajo ha sido dirigido por Helmut Schröder, especialista en epidemiología nutricional y salud pública, recientemente incorporado como profesor honorífico al Grupo de Investigación en Nutrición de la ULPGC.

La obesidad crece un 2%

Los datos obtenidos, como insiste Serra, son "preocupantes". Y es que los resultados de este trabajo muestran que en 2019 la obesidad infantil se había elevado un 2% (de un 5,7 a un 7,7%), y las de obesidad abdominal se habían incrementado en un 6,6% con respecto al año 2000 (de un 16 a un 22,6%). En este sentido, Canarias es la comunidad en la que se registran mayores tasas de obesidad infantil.

Del estudio también se sustrae que son las niñas las que presentan un aumento marcado en la prevalencia de obesidad y una mayor probabilidad de exceso de peso, obesidad severa y obesidad abdominal. En el Archipieálgo, como la situación de partida de las mujeres era mucho más alta, el aumento de casos se ha notado especialmente entre los niños. De esta forma, ahora mismo ambos sexos en las Islas se encuentran a la par, pero preocupa la tendencia que siguen las pequeñas a nivel nacional.

Para realizar este estudio los científicos se centraron en los datos dos encuestas nacionales: la EnKid (que recoge datos de 3.504 menores entre 1998 y 2000) y Pasos, fechada entre 2019 y 2020, con métrica de 3802 participantes.

Del total de menores evaluados en ambas encuestas se extrajeron los datos de 4861 individuos de 8 a 16 años. Los resultados indican que la obesidad infantil ha aumentado de una manera importante, siendo esto más evidente en la obesidad abdominal, que ha pasado de un 16% a un 22,6%. Un perfil que está más relacionado con consecuencias directas en la salud cardiometabólica.

Situación en Canarias

Como explica Serra, en Canarias esta tendencia está muy vinculada al nivel socioeconómico de la familia. "Canarias siempre ha estado a la cabeza en estos factores, pero las cifras hace 20 años eran más bajas", insiste.

Al realizar un seguimiento de las tendencias, los investigadores pudieron comprobar que su aumento tenía mucho que ver con las clases sociales. "La población con niveles socio-económicos superiores han mejorado estos indicadores", revela Serra, que advierte que no ocurre lo mismo con las clases sociales más bajas: "ahí sigue empeorando".

El incremento también está ligada con el aumento de niños varones con obesidad. "En los años 2000, la obesidad despuntaba en niñas con un nivel socioeconómico más bajo, y ahora lo que más aumenta es en niños", revela.

Según se desprende de la Encuesta de Salud de Canarias de 2021, editada por el Instituto Canario de Estadística (Istac), el 39% de los niños y niñas entre 5 y 9 años tienen sobrepeso u obesidad, siendo la franja de edad más afectada. Las tasas de obesidad se van reduciendo progresivamente con la edad, aunque las de sobrepeso se mantienen hasta los 17 años. Aunque estas encuestas desarrolladas por el Gobierno de Canarias perciben un ligero aumento, los datos disponibles son escasos para observar tendencias, ya que el más antiguo data de 2009.

Dos escenarios

Para Serra hay dos escenarios que facilitan que Canarias haya llegado a este extremo. Por un lado, insiste, nos encontramos en un entorno "obesogénico". Es decir, el medio en el que vivimos no facilita la posibilidad de comer bien, todo lo contrario. "Hay barreras para la alimentación sana, como es la disponibilidad de bebidas azucaradas, el amplio abanico de ultraprocesados o el propio encarecimiento de la cesta de la compra", revela.

La Encuesta de Salud de Canarias refleja que el 25% de los menores de 15 años desayunan bollería o galletas, un porcentaje que crece hasta el 26,3% cuando se trata de niñas y hasta un 1% de los niños come comida rápida todos los días. En este sentido, Canarias considera que casi dos de cada diez niños tienen una dieta moderadamente adecuada (17,7%) mientras que un 3,8% siguen unas pautas de alimentación poco saludable.

Por otra parte, los programas de actividad física, aunque existentes, no acaban de calar en todos los sectores poblacionales y mucho menos en aquellos que más lo necesitan. Serra lo relaciona con su precio, que impide que algunas familias puedan hacerse cargo del gasto.

La falta de ejercicio físico entre los menores se refleja también en la Encuesta de Salud de Canarias en su edición de 2021. El 1% de los niños (unos 15.000) no hacen ninguna actividad física y el 31% la realiza de manera ocasional, lo que supone apenas un par de veces al mes. En este sentido, los que realizan menos ejercicio son los preadolescentes, con porcentajes de inactividad del 15,54%.