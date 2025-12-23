Los expresidentes de Canarias Lorenzo Olarte, Manuel Hermoso y Adán Martín reciben a título póstumo la Gran Cruz de Carlos III
Jerónimo Saavedra recibió la distinción en vida en el año 1996
El Consejo de Ministros ha concedido este martes la Gran Cruz de la Orden de Carlos III a título póstumo a tres presidentes de Canarias: Lorenzo Olarte (1932-2024), Manuel Hermoso (1935-2025) y Adán Martín (1943-2010).
Jerónimo Saavedra (1936-2026), dos veces presidente de Canarias, ya había recibido esa misma condecoración, en su caso en vida, en 1996.
Olarte fue el segundo presidente de Canarias y estuvo al frente del Gobierno entre 1988 y 1991, Hermoso lo hizo entre 1993 y 1999 y Martín, que fue el primer jefe del Ejecutivo canario fallecido en la historia democrática de Canarias, estuvo al frente de la Comunidad Autónoma entre 2003 y 2007.
La Gran Cruz de la Real Orden de Carlos III existe desde 1771 pero tiene carácter civil desde 1847 y es la segunda máxima distinción, por detrás del collar -solo para la Familia Real y jefes del Gobierno del país-, que otorga el Estado español. Fue fundada por Carlos III con el fin de reconocer a aquellas personas que hubiesen destacado por sus buenas acciones en beneficio de España y la Corona.
La concesión a título póstumo refuerza la dimensión de memoria y legado que dejaron en la vida política e institucional del Archipiélago.
(HABRÁ AMPLIACIÓN)
Suscríbete para seguir leyendo
- Muere Lucía Jiménez, presidenta de la Asociación Canaria de Víctimas del Terrorismo
- Canarias vivirá unas navidades frías y pasadas por agua
- Las borrascas Claudia y Emilia remontan la temporada de lluvias en Canarias tras un octubre muy seco
- Canarias se prepara para activar el escenario de riesgo 2 en plenas navidades por el 'boom' gripal
- Incertidumbre en Canarias ante las partidas que el Estado destina a la atención de los menores
- Fallece Enrique Rojas Guillén, padre fundador de la Orquesta Sinfónica de Tenerife a los 81 años
- Los municipios canarios ceden solo 13.350 metros cuadrados tras declararse la emergencia habitacional
- La Palma conservará el tesoro de ámbar gris de 9,5 kilos encontrado en un cachalote, valorado en medio millón de euros