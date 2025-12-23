Los expresidentes de Canarias Lorenzo Olarte, Manuel Hermoso y Adán Martín reciben a título póstumo la Gran Cruz de Carlos III

El Consejo de Ministros ha concedido este martes la Gran Cruz de la Orden de Carlos III a título póstumo a tres presidentes de Canarias: Lorenzo Olarte (1932-2024), Manuel Hermoso (1935-2025) y Adán Martín (1943-2010).

Jerónimo Saavedra (1936-2026), dos veces presidente de Canarias, ya había recibido esa misma condecoración, en su caso en vida, en 1996.

Olarte fue el segundo presidente de Canarias y estuvo al frente del Gobierno entre 1988 y 1991, Hermoso lo hizo entre 1993 y 1999 y Martín, que fue el primer jefe del Ejecutivo canario fallecido en la historia democrática de Canarias, estuvo al frente de la Comunidad Autónoma entre 2003 y 2007.

La Gran Cruz de la Real Orden de Carlos III existe desde 1771 pero tiene carácter civil desde 1847 y es la segunda máxima distinción, por detrás del collar -solo para la Familia Real y jefes del Gobierno del país-, que otorga el Estado español. Fue fundada por Carlos III con el fin de reconocer a aquellas personas que hubiesen destacado por sus buenas acciones en beneficio de España y la Corona.

La concesión a título póstumo refuerza la dimensión de memoria y legado que dejaron en la vida política e institucional del Archipiélago.

