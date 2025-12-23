Detenido un hombre por abandonar a su hijo menor en Canarias e intentar regresar solo a Marruecos

La Policía Nacional ha detenido a un hombre acusado de viajar a Gran Canaria con su hijo menor de edad para abandonarlo en la isla sin documentación e intentar regresar él solo a Marruecos, según ha informado este martes la Jefatura Superior de Policía de Canarias. Los hechos salieron a la luz el pasado viernes, cuando un menor marroquí se presentó en unas oficinas de Cruz Roja en Telde solicitando ayuda. Desde la organización humanitaria se dio aviso inmediato a las autoridades ante la situación de desamparo del niño.

Según el testimonio del menor, había llegado a Gran Canaria en avión junto a su padre, quien tenía la intención de volver a Marruecos dejándolo solo en España, llevándose además consigo toda su documentación personal. Tras conocer los hechos, la Policía Canaria y la Fiscalía de Menores se hicieron cargo del niño y lo trasladaron a un centro de acogida del sur de la isla, donde permanece actualmente bajo tutela y protección institucional.

Llegaron juntos en un vuelo desde Marruecos

Las investigaciones policiales confirmaron que el padre y el hijo llegaron juntos el 15 de diciembre en un vuelo procedente de Marruecos. Gracias a las grabaciones de seguridad del aeropuerto, los agentes lograron identificar al adulto y activaron un dispositivo de búsqueda. El 19 de diciembre, el sospechoso fue localizado en el aeropuerto de Gran Canaria, cuando intentaba embarcar en un vuelo con destino a Marrakech, momento en el que fue detenido por la Policía Nacional.

El hombre fue puesto a disposición del juzgado de guardia de Telde, que decretó su ingreso en prisión provisional por un presunto delito de abandono de menores, una infracción grave contemplada en el Código Penal. Desde la Policía se subraya la importancia de la rápida intervención para garantizar la protección del menor y evitar que quedara en situación de vulnerabilidad extrema.

Segundo caso similar en Canarias en un mes

Este no es un hecho aislado. Se trata del segundo caso de abandono de un menor por parte de su padre en Canarias en el último mes. A finales de noviembre, la Policía detuvo en Tenerife a un hombre que llegó desde Casablanca con su hijo y lo abandonó con el objetivo de que fuera tutelado en España como menor no acompañado.

En aquel caso, el niño se presentó en una comisaría afirmando que había llegado en patera, una versión que fue rápidamente descartada al comprobarse que había entrado en la isla por el aeropuerto de Tenerife Sur junto a su progenitor, quien fue arrestado cuando intentaba volar a Sevilla.