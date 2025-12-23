Uno de cada cuatro canarios que pide la eutanasia fallece antes de acabar los trámites

Uno de cada cuatro canarios que pide asistencia para morir –un 25%–, fallece antes de que finalicen los trámites para acceder a ella. En concreto, trece personas de las 52 que solicitaron la eutanasia en 2024 murieron antes de que pasaran los 81 días que se demora el proceso en las Islas.

Es uno de los motivos por los que, pese a que Canarias registró medio centenar de solicitudes de asistencia a morir en 2024, solo la mitad se llevaron finalmente a término. Según los datos proporcionados por el Ministerio de Sanidad, referentes a dicha anualidad, el Servicio Canario de la Salud (SCS) registró 52 solicitudes de eutanasia entre la población isleña, de las que acabó resolviendo 25 (el 48%). El resto de solicitudes se desestimaron bien por la revocación de la solicitud o porque el paciente solicitante no cumplía los requisitos para optar a la asistencia (un 13% en ambos casos).

Pese a esta cifra, el Archipiélago no destaca por ser la comunidad con mayor mortalidad previa a la tramitación de la ayuda. Según los datos de la cartera dirigida por Mónica García, la media de pacientes que fallecen tras haber solicitado la asistencia –sin que esta haya sido necesariamente aprobada– es del 33,1%. De hecho, hay comunidades como Cataluña, Asturias o Castilla y León donde la cifra de solicitantes fallecidos antes de tiempo supera el 40% del total.

Peticiones en alza

El porcentaje de prestaciones a las que se le da la luz verde en las Islas es muy similar a la registrada en años previos. Desde que se legalizó la eutanasia, esta cifra en las Islas ha oscilado entre el 40 y el 48%. Aunque el número de prestaciones se ha reducido ligeramente de un año a otro, mantiene la tendencia al alza que comenzó en 2021 con la aprobación Ley Orgánica 3/2021.

Una normativa que permite a personas mayores de edad con sufrimiento grave e incurable solicitar ayuda para morir, estableciendo un procedimiento garantista y regulado para su aplicación. De hecho, de las 8 peticiones que se registraron en 2021, se pasó a 21 en 2022; a 62 en 2023, y 52 en 2024. Por tanto, en cuatro años, estas peticiones se han multiplicado por seis.

Canarias tarda una media de dos meses y medio en resolver las peticiones favorables

En Canarias se realizan 2,32 peticiones por cada 100.000 habitantes, por lo que los canarios piden esta prestación más a menudo que el resto de españoles. No en vano, esta tasa se sitúa por encima de la media nacional, que se encuentra en 1,91.

81 días de demora

Por otra parte, el Archipiélago tarda unos 81 días (dos meses y medio) en culminar el proceso, es decir, desde la primera solicitud y la prestación. Como explica el Ministerio de Sanidad, los tiempos entre la primera solicitud y la prestación están condicionados por múltiples factores, como son la enfermedad de base o las preferencias de la persona solicitante, lo que determina una gran variabilidad en las cifras.

En toda España se registraron 905 nuevas solicitudes de prestación de ayuda para morir, y se finalizaron 929 procesos en total, cifra que incluye tanto solicitudes presentadas ese año como otras iniciadas en ejercicios anteriores.

Muerte residual

Pese a la puesta en marcha de esta medida, los fallecimientos asistidos son aún muy residuales en el país. La tasa española de mortalidad por prestación en 2024–es decir, la proporción de fallecimientos por la prestación de ayuda sobre el total de fallecimientos– fue del 0,10% (1 de cada 1.000 fallecimientos).

En Canarias es del 0,14%, es decir, 1,4 por cada 1.000 habitantes. Comparada con la de otros países que han regulado la prestación de ayuda para morir, la tasa española de mortalidad por eutanasia es diez veces menor que la de Australia (0,8%-1,6%) y Nueva Zelanda (1%), quince veces menor que la de Suiza (1,5%), entre treinta y cuarenta veces más baja que la de Bélgica (3,6%) y Canadá (4,7%), y sesenta veces menor que la de Países Bajos (5,8%).