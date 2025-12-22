El Parlamento de Canarias rinde tributo a Martín Chirino en su tradicional felicitación navideña

El Parlamento de Canarias homenajea este año en su felicitación navideña la figura del escultor Martín Chirino (1925-2019), uno de los artistas canarios más universales del siglo XX, cuyo legado artístico y simbólico está profundamente arraigado en la identidad cultural del archipiélago.

Martín Chirino, nacido en Las Palmas de Gran Canaria, fue cofundador del influyente grupo de artistas El Paso en 1958 y dedicó gran parte de su obra al hierro forjado transformado en formas dinámicas que reflejan el viento, la energía y la memoria cultural de Canarias.

A lo largo de su dilatada carrera, su trabajo ha tenido presencia en importantes escenarios internacionales y ha sido galardonado con premios nacionales e internacionales.

En la sede del Parlamento de Canarias se encuentra instalada la emblemática 'Espiral del Viento', una de las obras más representativas de Chirino, adoptada como símbolo de la Cámara autonómica.

Esta escultura, inspirada en la fuerza del viento atlántico y en la tradición prehispánica de las islas, transmite valores de identidad, diálogo y movimiento común, que constituyen el centro del mensaje de estas fiestas navideñas, recoge una nota de la Cámara.

La presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, ha subrayado la importancia de este gesto en el mensaje institucional de Navidad: "En esta Navidad, queremos recordar la obra y la figura de Martín Chirino, cuyo trabajo y legado simbolizan lo que somos como pueblo, una comunidad diversa, abierta y creativa. Que la 'Espiral del Viento' nos inspire a seguir construyendo una Canarias más justa y más unida".

El Parlamento de Canarias anima a la ciudadanía a acoger este mensaje de esperanza y solidaridad, integrando en estas celebraciones el espíritu de creación, diálogo y movimiento que representa la obra de Martín Chirino, y que constituye un reflejo de los sueños y aspiraciones compartidos por la sociedad canaria.