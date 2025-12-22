Irlanda e Italia se suman al festival de danza Canarias dentro y fuera

La XXIV edición del festival de danza Canarias dentro y fuera aterriza, una Navidad más, en Santa Cruz de Tenerife y ofrecerá hasta 39 piezas en una decena de espacios cultura, teatros y espacios no convencionales de la capital, entre el viernes 26 de diciembre y el próximo martes día 30. El encuentro revalida su visión isleña con una alianza especial con Irlanda e Italia puesto que el público podrá disfrutar de dos piezas gracias al intercambio entre islas y archipiélagos bajo el lema Danza para las islas.

El festival, impulsado por el Teatro Victoria y su fundador Roberto Torres, arrancará el viernes día 26 con la actuación del Premio Nacional de Danza, Daniel Abreu, quien llegará al Museo de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife con la pieza Entre obras. Compartirá espacio escénico con la Compañía María Mora. Del total de piezas que participan en esta edición, 16 de ellas son estrenos absolutos y algunas de ellas son propuestas creadas ex profeso para un espacio concreto y para el contexto de este festival.

Intercambio

Roberto Torres explica que se presentaron a esta edición alrededor de 80 propuestas, lo que demuestra lo mucho que se ha fortalecido esta cita a lo largo de los años. Además, estas propuestas, aunque siempre vinculadas a Canarias, llegan desde los puntos más diversos del planeta y eso enriquece los mensajes que se trasmiten durante el festival. «No es igual la forma de bailar en Alemania o aquí porque realmente los públicos también mandan», reflexiona Torres, quien celebra precisamente la variedad de imaginarios que estructuran las piezas que recorrerán la capital chicharrera a lo largo de las próximas jornadas.

«La danza es tan plural y está tan llena de los mensajes más variados que yo me sigo sorprendiendo», afirma Roberto Torres quien habla también de la «forma de pensar del isleño» y de los intercambios preparados para esta nueva edición del festival.

Actividades paralelas

Pero el festival no solo ofrecerá espectáculos de danza en esta nueva edición, sino que también habrá actividades relacionadas con las artes en movimiento, como charlas y propuestas de mediación con el público, talleres y la IX Muestra CineDanza, que proyectará propuestas audiovisuales desarrolladas o interpretadas por artistas de la danza insulares.