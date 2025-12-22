El Gobierno de Canarias subvenciona 36 proyectos audiovisuales con más de 3,3 millones

Un total de 36 nuevos proyectos audiovisuales, entre largometrajes, series, animación, documentales y cortometrajes de sello isleño, recibirán apoyo del Gobierno de Canarias con una inversión total de 3.329.000 euros.

La selección se ha realizado a través de dos convocatorias públicas organizadas durante 2025 por la Dirección General de Innovación Cultural e Industrias Creativas, orientadas a proyectos tanto en fase de producción o coproducción minoritaria como de desarrollo o corresponden a realización de cortometrajes.

Los proyectos que recibirán subvención han sido elegidos por tres comités de expertos y su selección se encuentra disponible en www.icdcultural.org (apartado Convocatorias).

En 'Producción' se subvencionan nueve proyectos, de un total de treinta y siete presentados, que corresponden a películas de ficción, animación y documentales.

Las productoras tendrán hasta 2028 para finalizar sus propuestas, pudiendo recibir el pago por adelantado de manera fraccionada.

A ello se suma, por tercer año consecutivo, el apoyo para 'Coproducción Minoritaria', con el que se incentiva que las productoras canarias puedan beneficiarse de colaborar con grandes proyectos impulsados por empresas de fuera de las islas.

En esta categoría en la que se han seleccionado seis proyectos de un total de diez presentados.

En el apartado de 'Desarrollo' se apoyan doce proyectos entre un total de sesenta presentados; mientras que en la categoría de 'Producción de Cortometrajes' se han seleccionado nueve entre cuarenta y tres presentados.

Películas y cortos seleccionados

Las películas seleccionadas en 'Producción son los largometrajes de ficción': 'Especies distintas', de Especies distintas AIE (proyecto de Laura Pérez Gómez que formó parte del Laboratorio de guion IsLABentura Canarias 2022); 'El jardín de Té', de Mantarraya Films y que dirigirá Gonzalo López-Gallego; 'La sombra de la arena' de La Creme Films, y con Aarón J. Melián en la dirección; y 'Fiesta negra', de Hormigas Negras, que escribe y dirige Guillermo Magariños y que formó parte de IsLABentura Canarias 2023

A ello se suman los largometrajes documentales 'Milagro y miseria' de El Viaje Producciones, que codirigen Marina Alberti y José A. Alayón; 'Regreso al rayo verde', de Insularia Creadores y dirección de Juanma V. Betancort; y 'Herr Franco must go!', de Miguel G. Morales, así como las series de animación 'Limbo ville', de Israel Hernández; y 'Super Truck', dirigida por Rubén Zarauza e Iria G. Caballero y producida por Supertruck Season 1 AIE. Cabe señalar que cuatro de ellas contaron ('Fiesta negra', 'Especies distintas', 'El jardín del té' y 'Herr Franco must go!') también con una subvención el pasado año en la categoría de Desarrollo.

En 'Coproducción minoritaria' están los largos de ficción 'El día del fin del mundo encontraré tu pasado', de El Viaje Producciones con la chilena Globo Rojo; 'Señoras de la limpieza', de Mararía Films con la portuguesa Uma pedra no sapato; 'Caza y pesca', de MGC con la uruguaya Kiko Vivo Producciones y la argentina Pensa&Rocca; y 'Ya no siento el corazón', de Volcano International Productions con la sueca Doppelganger Film.

Los otros títulos corresponden a los documentales 'The possibility of man', de Tourmalet Films con las holandesas Worldisuals Film y Stichting ten Zuiden van de Grens; y 'La mujer del barco', de Ngaro Games La Casa de los Enigmas con las españolas Burbuja Films y Freews.

En 'Desarrollo' están los largometrajes de ficción 'Tropic', de Helena Girón y La Banda Negra; 'La fuga', de Samara Galán Ramos (La Comarca Films), con dirección de Verónica Galán; 'Tierra', de La Magua Films que dirige Arima León y que formó parte de IsLABentura Canarias 2024; 'Seres eléctricos', de David Pantaleón y Los de Lito Films, '¿Quién es la virgen?', de Ana Sánchez Gijón y La Mirada Producciones; 'Los extraños', dirigida por Gonzalo López-Gallego de Mantarraya Films; y 'Arroró (canción de cuna)', de Insularia Creadores con la directora Carla Valdés.

En 'Documentales en desarrollo' están 'Heurtebise', de Octavio Guerra de Calibrando Producciones, proyecto incluido en las Residencias de la Academia; 'Y punto', de Siroco Factory y dirigido por Javier Tolentino; 'Ruidos en el agua', de Imaco 89 y Joan López Lloret; el de animación 'Cave of dreams', codirigida por Dorota K. Welchman y David Baute, de Tinglado Film; y la serie, también de animación 'Howly wooly', de Pierre Paris en Anima Kitchent Canarias.

Los cortometrajes son 'Cayó la tarde', de Carolina Montesdeoca en Las Hormigas Negras; 'La teta', de Dailos Vega en La Magua Films, 'Graniza en Tacoronte', de Airam Rodríguez en La Isla Media; 'El traductor de pájaros', de David Pantaleón (Los de Lito Films); 'Barranco', de Pablo Vilas y Volcano International; '210', de J. Morala y Ngaro Games La Casa de los Enigmas; 'Naturaleza cálida', de Joel Cazorla y Chemi Pérez, de Cabo Sur Films, 'Por los pelos', de Jeniffer Castañeda García (Nostrana Films); y, por último, 'La maceta', de Octavio Guerra.

Comités de expertos

Su selección ha estado a cargo de diferentes comités de especialistas en cada categoría.

En 'Desarrollo', Douglas Stuart Wilson, productor y guionista independiente; Tània Balló, cineasta, escritora, divulgadora e investigadora cultural y Néstor López Ferreira, director y guionista de cine hispano-portugués, ganador de tres Premios Goyas.

En 'Cortometrajes', Alberto Díaz López, productor en Mordisco Films; Carlota Moseguí Gasó, crítica de Cinemanía; y Rodrigo Espinel Martínez, productor de Morena Films.

En 'Producción y Coproducción minoritaria', Jaime Maestro Sellés, cofundador, director creativo y productor de La Tribu Animation; Gemma Laura Vidal Villasur, experta externa para fondos como la del Programa MEDIA Creative Europe, entre otros; Diego Alejandro Mas Trelles, jefe de Industria y miembro del comité de programación de DocsBarcelona, programador de DocumentaMadrid y jurado en numerosos festivales; Isona Admetlla Font, coordinadora del Berlinale World Cinema Fund; y María Isabel Ivars Sancho, directora de ventas de Protagonist PICKS and Library.