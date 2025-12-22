Canarias toma nota de las elecciones extremeñas y se prepara para frenar el avance de la ultraderecha

El vuelco electoral en Extremadura, donde el PSOE ha sufrido un batacazo en toda regla frente al avance de la derecha y la ultraderecha, ha activado todas las alarmas y estrategias en el Archipiélago. Los líderes regionales analizan cómo proteger los intereses de las Islas ante lo que algunos consideran una «ola imparable» y otros una «amenaza directa a las libertades».

El PSOE confía en que el escenario de Extremadura no se replique en Canarias y apela al liderazgo del secretario general de los socialistas isleños, expresidente del Gobierno canario y actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, para frenar el avance de la ultraderecha.

Torres: "Guardiola se ha equivocado"

El propio ministro afirmó este lunes que han sido unas elecciones anticipadas convocadas por la presidenta María Guardiola, «que no obtiene el resultado que esperaba. Todo lo contrario. Se ha equivocado». En su opinión, Vox es ahora más relevante y Guardiola depende «mucho más de la ultraderecha, a la que el PP ha dado alas». «Nos preocupa mucho el aumento de la ultraderecha», reflexiona el líder del PSOE canario.

«Indudablemente, los socialistas no cosechan un buen resultado, influido por la pérdida de un líder como Guillermo Fernández Vara». De hecho, «los resultados han provocado la dimisión de Miguel Ángel Gallardo», expone.

Liderazgo del ministro

Elena Máñez, vicesecretaria portavoz del partido, reconoce, como Torres, que los resultados en Extremadura no han sido buenos y advierte de que el PP está ahora «abocado a llegar a un pacto con la ultraderecha de Vox», lo que supondrá un «precio» de recortes en derechos y libertades, que afectarán especialmente al feminismo, la igualdad, el colectivo Lgtbi y la lucha contra el cambio climático.

No obstante, defiende que el PSOE canario cuenta con el apoyo mayoritario de la ciudadanía y con el liderazgo de Ángel Víctor Torres para contener a la derecha y la ultraderecha en las Islas.

El PP saca pecho

Manuel Domínguez, presidente del PP de Canarias y vicepresidente del Gobierno autonómico, sostiene que el resultado electoral en Extremadura demuestra que «el proyecto nacional de Pedro Sánchez ha fracasado», que los españoles quieren un cambio y piden elecciones. Domínguez señala que María Guardiola ha sido la gran vencedora de la jornada y que el Partido Popular obtiene más votos que toda la izquierda junta.

A su juicio, los extremeños han dejado claro que quieren que gobierne el PP y espera que Pedro Sánchez «tome buena nota de la estrepitosa caída en un lugar que siempre ha tenido arraigo socialista», al tiempo que reflexione sobre la necesidad de convocar elecciones generales. Su compañera, Luz Reverón, portavoz del PP en el Parlamento de Canarias, califica los resultados como una «victoria incontestable» y marca un camino a seguir también en las Islas. Para Reverón, Extremadura ha dicho «basta a la corrupción, al bloqueo y al sanchismo».

Ambos dirigentes populares obviaron este lunes, no obstante, hablar del papel que juega Vox en la gobernabilidad de Extremadura, pero el partido de Santiago Abascal no. Lo dice alto y claro.

Nicasio Galván: "Una ola imparable de patriotas"

Desde Vox en Canarias, su dirigente Nicasio Galván recibe los resultados con «mucha ilusión», al verlos como parte de una «ola imparable de patriotas» que ya avanza en Europa y en España. Galván lanza una advertencia cristalina al PP: tienen la mano tendida en Extremadura para el cambio, pero «no se van a regalar los votos de Vox», ya que su compromiso es cumplir lo prometido a sus electores.

El dirigente espera que este avance del «verdadero cambio» llegue a Canarias «más pronto que tarde».

Unidad nacionalista

Por su parte, el secretario de Organización de Coalición Canaria (CC), David Toledo, califica el retroceso socialista como un «batacazo» previsible por la falta de asunción de responsabilidades «ante casos de corrupción como Koldo, Ábalos o Cerdán». Toledo culpa directamente al PSOE de «dar alas» a la ultraderecha con su comportamiento y, ante la falta de presupuestos y de leyes, plantea la posibilidad de una cuestión de confianza o la convocatoria de elecciones de forma inminente. Para Canarias, Toledo sostiene que el único «bloque de contención contra Vox» son los nacionalistas. En este sentido, CC ya está negociando con Primero Canarias la unidad nacionalista para lograr más fuerza en el Congreso de los Diputados.

A CC le gustaría que Nueva Canarias se sumara a este proyecto, apelando a recuperar el «espíritu de 1993», cuando fuerzas de distintos espectros políticos se unieron para defender Canarias en Madrid por encima de las ideologías de «rojos, azules o verdes», remarca Toledo.

Bloque de izquierdas en Canarias

Pero el secretario de Organización de NC, Ayoze Corujo, discrepa de la propuesta de CC. Los ‘canaristas’ centran su estrategia en buscar la unidad de la «izquierda alternativa», es decir, de los partidos situados a la izquierda del PSOE en Canarias, para configurar un bloque progresista fuerte. Sostiene que la estrategia del PP de «mimetizarse» con la extrema derecha solo ha servido para alimentar a Vox.

Su principal preocupación es que los 100.000 votos perdidos por el PSOE no hayan ido a parar a otras fuerzas progresistas, sino a la abstención.